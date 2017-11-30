Пуск экспериментального «Тополя» породил необычные облака

В соцсетях появились фотографии необычных серебристых облаков. Очевидцы зафиксировали их в Луганске, Волгограде, Саратове, однако объяснить природу явления смогли российские военные.

Причиной необычных облаков стал тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь», который прошел 26 декабря в Астраханской области. Это было сделано для оценки перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет, – сообщает «Звезда».

До конца года пройдут бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов в интервью газете «Военно-промышленный курьер».

В сети появилось видео запуска МБР РС-12М «Тополь».

Луганск, а вы сегодня такое видели? Шо це було? pic.twitter.com/ukAY5jVHQJ — Александр Коц (@sashakots) 26 декабря 2017 г.

Ранее во вторник военный корреспондент Александр Коц опубликовал в соцсетях фотографии облаков, сообщил, что второе такое облако прибыло со стороны Луганска:

В комментариях к посту журналиста пользователи сообщили, что похожее природное явление зафиксировали жители Волгограда, Саратова и Ростовской области.

В сентябре похожий случай взволновал жителей Урала и Приволжского федерального округа. Они приняли след от запущенной межконтинентальной баллистической ракеты за НЛО.

В небе был виден яркий и похожий на комету объект с треугольным хвостом. Затем он увеличился в размере и пропал, закручиваясь по спирали, пишет topnews.ru.