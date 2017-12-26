Путин: Кабмин сделал все возможное и даже больше

Президент Владимир Путин заявил, что российское правительство сделало не только все возможное, но и «более того», решив все стоявшие перед экономикой вопросы.

Говоря о пятилетии нынешнего состава кабмина, президент отметил, что «это были годы сложные – и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой экономике, соответственно, в нашей».

«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он поблагодарил кабинет министров за работу в течение последних пяти лет, передает ТАСС.

Путин также отметил, что работа Центробанка и экономического блока кабмина помогла добиться минимальной в истории России инфляции. Он выразил мнение, что достигнутый макроэкономический фундамент станет основой для развития экономики России.

Ранее Путин назвал признаки роста экономики России и заявил, что по итогам 2017 года инфляция в России ожидается на уровне 2,5-2,7%.