Израильский посол пригласил отменившую концерт в Тель-Авиве певицу Lorde на встречу

Посол Израиля в Новой Зеландии предложил певице Lorde встретиться после того, как новозеландская исполнительница отменила концерт в Тель-Авиве из-за просьб поклонников.

«Я, посол Израиля в Новой Зеландии, приглашаю на личную встречи певицу Lorde, чтобы обсудить Израиль и его роль как единственной демократии на Ближнем Востоке», – сообщает посольство в Facebook.

Также отмечено, что под давлением сторонников движения о бойкоте Израиля певица «поощряет враждебность в регионе». Посольство подчеркнуло, что музыка должна объединять, а не разобщать.

Новозеландская певица отменила концерт из-за скандала вокруг статуса Иерусалима. «У меня было много обсуждений с людьми, придерживающихся разных точек зрения, я думаю, что отменить концерт – это правильное решение на данный момент», – сказала Lorde в интервью газете Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

Также певица отметила, что всегда мечтала посетить Тель-Авив, и надеется, что когда-нибудь мечта осуществится.

Ранее две поклонницы Lorde палестинского и израильского происхождения написали ей открытое письмо. Они попросили певицу отменить выступление в Израиле, так как власти страны могут использовать концерт как знак поддержки их политики в вопросе статуса Иерусалима.

Напомним, в четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о признании Иерусалима столицей этой ближневосточной страны.