В инициативную группу по выдвижению Путина войдут 29 сенаторов

В состав инициативной группы по выдвижению президента Владимира Путина кандидатом на пост главы государства войдут 29 сенаторов, сообщил источник в Совете Федерации.

«В группе будут 29 сенаторов», – сказал источник РИА «Новости».

В их числе – вице-спикер Андрей Турчак, главы международного комета Константин Косачев, по обороне – Виктор Бондарев, по соцполитике – Валерий Рязанский, по регламенту – Андрей Кутепов, по бюджету – Сергей Рябухин, по экономполитике – Дмитрий Мезенецев, по аграрной политике – Михаил Шетинин, бывший глава оборонного комитета СФ Виктор Озеров, экс-глава Россотруднтчества Людмила Глебова, сенаторы Алексей Пушков, Николай Журавлев, Лилия Гумерова, Ольга Тимофеева; Сергей Попов, Степан Киричук, Екатерина Лахова, Вячеслав Тимченко, Надежда Болтенко.

В понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что целый ряд сенаторов планирует войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты.

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.