В Кремле дали оценку инициативе об амнистии капиталов

Деталей амнистии капиталов в России пока нет, эту инициативу предстоит оформить и формализовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Деталей пока нет. Есть инициатива, ее предстоит еще оформить и формализовать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, президент России Владимир Путин амнистией капитала на фоне ненадежной инвестиционной атмосферы за рубежом хочет обезопасить российский бизнес от «брутальных и нерыночных посягательств».

«Президент неоднократно говорил, что западные страны, скажем так, в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности и движимого и недвижимого имущества, финансовых средств», – заявил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российские предприниматели «сталкивались с попытками посягательств заморозки и так далее, необоснованной и незаконной».

«Все это делается под личиной этих самых рестрикций и санкций», – отметил Песков.

По его словам, «ненадежная атмосфера для инвестиций за рубежом... может создавать дискомфорт для российского бизнеса, для российских капиталов, которые инвестированы там».

«И президент как глава государства именно выступает с инициативой по созданию комфортных условий здесь для бизнеса, если они захотят воспользоваться возможностью и репатриировать свои капиталы сюда, в Российскую Федерацию», – прокомментировал Песков.

Отвечая на вопрос, зачем России, у которой, если верить заявлениям Путина, хороший бизнес-климат, создавать какие-то дополнительные «бонусы» для бизнесменов, Песков ответил, что «нет пределов совершенству».

Кроме этого пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что не следует заранее прогнозировать, сколько средств из-за рубежа может быть возвращено в Россию в рамках амнистии капиталов.

Накануне президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством обеих палат парламента выступил за продление амнистии капитала, а также за налоговые льготы для тех, кто переводит бизнес из-за границы в Россию. До этого глава «Опоры России» Александр Калинин сообщил о предложении Путина продлить амнистию капиталов.

Амнистия капиталов в России действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать находящиеся в иностранных юрисдикциях активы и счета. В обмен декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также уплаты налогов за предыдущие периоды.