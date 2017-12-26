В результате наезда автобуса на столб в Саратове пострадали четыре человека

Четыре пассажира пострадали в результате наезда автобуса на столб в Саратове, сообщили в пресс-службе ГИБДД по области.

По данным полиции, авария произошла в 8.09 на проспекте Энтузиастов.

«Водитель, управляя автобусом маршрута 2Д, допустил столкновение со столбом. В результате, по предварительной информации, пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. Все они доставлены в медицинское учреждение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.



На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.



Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре в Москве.