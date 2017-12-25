Самолет «Победы» внепланово сел в Волгограде из-за курильщика

Самолет, следовавший рейсом «Владикавказ – Внуково», приземлился в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту; этот случай внеплановой посадки стал четвертым менее чем за три недели.

«Самолет (...) приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна», – сообщил РИА «Новости» представитель авиакомпании. Он уточнил, что мужчина курил.

Внеплановая посадка в Волгограде была совершена в 18.21 мск. В 19.02 мск самолет вылетел в пункт назначения. Курильщика с рейса сняли.

Аналогичные случаи с начала месяца происходили уже трижды: 7, 17 и 21 декабря. Каждый раз это приводило к задержке рейса примерно на час.