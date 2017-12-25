Путин потребовал согласовывать размещение мусорных полигонов с гражданами

Президент России Владимир Путин заявил, что территориальные схемы размещения отходов в регионах должны согласовываться с местными жителями.

«Территориальные схемы – вот на чем бы хотел остановиться и сказать, что подход абсолютно правильный у вас – никаких территориальных схем без прямого участия граждан быть не должно. Это сложный процесс, без всякого сомнения, – согласовать с людьми, с гражданами эту территориальную схему, но он единственно правильный», – сказал Путин на встрече с парламентариями, цитирует РИА «Новости».

Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на встрече с главой государства рассказал о новых разработках в законодательстве по теме территориальных схем отходов. По его словам, размещение полигонов с отходами и других мусороперерабатывающих предприятий теперь происходит лишь после процедуры публичных слушаний.

Бурматов подчеркнул, что слушания позволяют преодолеть «негатив», который возникает после опрометчивых решений местных властей. «Мы передали эти полномочия регионам сейчас, больше не будет такой ситуации, которая до недавнего времени у нас была, когда Росприроднадзор на федеральном уровне, федеральное ведомство утверждало все территориальные схемы», – отметил он.

В пятницу на встрече с парламентариями Путин также предложил ввести утилизационный сбор в сфере производства бытовой техники.

После жалобы в ходе прямой линии с президентом в июне, Путин потребовал ликвидировать свалку «Кучино» в Балашихе. Свалку закрыли.