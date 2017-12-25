Борис Титов: Было понятно, что с судимостью Навальный в выборах участвовать не сможет

Ничего неожиданного – давно было понятно, что имея судимость, Навальный в выборах участвовать не сможет, - сказал газете ВЗГЛЯД председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя решение ЦИКа отказать блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах.

«Ничего неожиданного – давно было понятно, что имея судимость, Навальный в выборах участвовать не сможет. Нужно понимать - Навальный делает все, чтобы создать вокруг себя ореол мученика. И его попытка регистрации связана скорее с этим», - заявил председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который ранее сам выразил готовность участвовать в президентских выборах. Титов также дал понять, что не опасается конкуренции со стороны Навального, потому что в случае его регистрации «мы были бы готовы конкурировать с ним, как с любым другим кандидатом».

Центральная избирательная комиссия не могла поступить иначе, заявлял ранее газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Он же сегодня занимается эпатажем, он же на этом зарабатывает. Вернее, отрабатывает деньги, добываемые, в том числе, обманным путем у тех людей. Эти люди искренне пытаются что-то вроде бы изменить, хотят привнести какие-то новшества, или, может быть, не до конца любят свою страну, - предположил сенатор. - Ну, большая страна, разные мнения. А Навальный – это человек, который на этом зарабатывать умеет. И дальше будет это делать.

Напомним, Центризбирком отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости, сообщили в ЦИК. Член ЦИК России Борис Эбзеев подчеркнул, что «рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом», передает РИА «Новости». По его словам, гражданин не может быть избран президентом, если он был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеет неснятую и непогашенную судимость.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный оболванивает молодежь и собирает деньги незаконным образом, передает ТАСС. Об этом она сказала Навальному на заседании ЦИК. «Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», - заявила она.

Навальный подал документы в ЦИК накануне после выдвижения его инициативной группой. ЦИК документы принял, однако, как поясняли в комиссии, факт доставки документов желающими баллотироваться не означает их автоматического превращения в кандидатов. Ранее неоднократно утверждалось, что блогер не имеет права баллотироваться в президенты из-за судимости.