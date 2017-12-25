Минфин: Инфляция в России по итогам года достигнет исторического минимума

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция в России составит около 2,5-2,6% по итогам 2017 года.

«Мы видим здесь и снижение инфляции. В этом году будет 2,5-2,6%, вообще это исторический минимум», – сообщил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости».

Также Силуанов заявил о росте ВВП по итогам года. «В 2018 году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста. Конечно, это меньше чем мировая экономика, по прогнозам она вырастет где-то на 3,5%. Но, тем не менее, это та основа, которая нам позволяет рассчитывать на более высокую динамику роста в будущем», – отметил министр.

По словам Силуанова, Минфин не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг в случае распространения санкций США на госдолг России. «У нас сейчас нет таких хедж-фондов, которые бы пришли заработать и ушли, в Россию вкладываются в основном такие институциональные инвесторы как пенсионные фонды, крупные институциональные инвесторы, поэтому мы думаем, что какого-то быстрого выхода, если вдруг такие санкции будут введены, или даже выхода вообще из российских финансовых инструментов, не будет», – добавил он.

Также отмечено, что Минфин оценивает дефицит федерального бюджета в 2017 году на уровне 1,8% ВВП, несмотря на то, что плановые показатели были на уровне 2,5% ВВП.



В ноябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как россияне вредят себе недоверием к низкой инфляции.