В полиции опровергли информацию о взрыве около Госдумы

Ранее сообщалось, что у здания Госдумы раздался хлопок, похожий на взрыв, однако в пресс-службе ГУ МВД по Москве эту информацию опровергли.

Сообщение о возможном взрыве файера у здания Госдумы в Москве опровергли в пресс-службе ГУ МВД столицы:

«У нас нет информации об этом инциденте», – сообщили газете ВЗГЛЯД в ведомстве.

Информацию также не подтвердил источник в Госдуме.

Добавим, ранее в Telegram-канале DAILY STORM появилось сообщение о взрыве, который устроил мужчина, бросив файер:

«Сегодня возле Госдумы раздался сильный хлопок, больше похожий на взрыв. Вход в Госдуму со стороны Тверской сегодня был блокирован полицейскими машинами из-за неадекватного гражданина, пытавшегося прорваться в парламент. Он кинул на землю некий предмет, который был расстрелян силовиками. В Госдуме сказали, что мужчина в неадеквате бросил фаер».