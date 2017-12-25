В Сети появилось видео «снайперской дуэли» в Сирии

На появившемся в Сети ролике запечатлена «дуэль» между снайпером сирийских правительственных войск и боевиком исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» во время боев в районе города Хараста.

Видео опубликовано каналом WarJournal Channel на YouTube (осторожно, видео содержит кровавые сцены).

На кадрах видно, как сирийский снайпер целится из укрытия в противника. В этот момент в него выстреливает снайпер «Ахрар аш-Шам».

Когда именно произошла «дуэль», не сообщается.

Напомним, осенью боевики группировки «Ахрар аш-Шам» напали на базу сирийской армии в Восточной Гуте и захватили склад с боеприпасами: в руки исламистов тогда попали автоматы Калашникова, несколько реактивных огнеметов «Шмель» и патроны к крупнокалиберным пулеметам. Это оружие было поставлено Дамаску Россией в рамках поддержки борьбы с терроризмом.