«SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

«SantaGreen» – предприятие по выращиванию микрозелени: ростков трав и овощей, имеющих максимальное содержание полезных веществ и витаминов. Компания создана в 2018 году в Санкт-Петербурге. Основатель – 27-летний Николай Сухоруков. Годовой оборот – больше одного миллиона рублей.

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