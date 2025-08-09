  • Новость часаЧисло пострадавших при хлопке на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Грузия обвинила Украину в безразличии к депортированным из России украинцам
    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    22 комментария
    9 августа 2025, 10:45 • Справки

    Как правильно разморозить холодильник: время, способы и что делать после

    Как правильно разморозить холодильник: время, способы и что делать после
    @ Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Холодильник – незаменимый помощник на кухне, который работает круглосуточно, сохраняя свежесть продуктов. Но, как и любая техника, он требует регулярного ухода. Разморозка и мойка не только продлевают срок его службы, но и помогают снизить энергопотребление. Как часто нужно проводить эти процедуры и как делать это правильно?

    Почему важно размораживать холодильник

    Ледяная «шуба» на стенках морозильной камеры – не просто эстетическая проблема. Она ухудшает работу прибора:

    Повышает расход электроэнергии – компрессор вынужден работать интенсивнее.

    Сокращает полезный объем – наледь «съедает» пространство.

    Может привести к поломке – из-за перегрузки системы охлаждения.

    Чтобы избежать этих проблем, важно своевременно удалять наледь.

    Как часто нужно размораживать холодильник

    Частота зависит от типа холодильника:

    1. Обычные модели (без No Frost)

    Летом – раз в 2–3 месяца (из-за высокой влажности лед образуется быстрее).

    Зимой – раз в 4–6 месяцев.

    Если слой льда превышает 5 мм – разморозку нужно провести внепланово.

    2. Холодильники с системой No Frost

    Такие модели не требуют регулярной разморозки, поскольку в них нет ручного испарителя, а иней удаляется автоматически. Однако,

    раз в год стоит отключать прибор для профилактической чистки.

    Если появился лед – это сигнал о неисправности (возможно, сломалась система вентиляции).

    3. Морозильные камеры

    Даже в моделях с No Frost морозилку рекомендуется размораживать раз в год, чтобы удалить возможные загрязнения и проверить работу системы.

    Как правильно размораживать холодильник: пошаговая инструкция

    Подготовка

    Правильная подготовка – залог быстрого и безопасного процесса разморозки. В первую очередь выберите подходящее время для этой процедуры. Идеально проводить разморозку в прохладное время года или ранним утром, когда температура на кухне не слишком высокая. Это поможет сохранить продукты свежими дольше, пока холодильник отключен.

    Обязательно отключите прибор от электросети, вынув вилку из розетки. Это не только обеспечит безопасность, но и ускорит процесс таяния льда. Затем полностью освободите холодильную и морозильную камеры от продуктов. Если у вас нет запасного холодильника, сложите замороженные продукты в термопакеты со льдом или вынесите на балкон (в холодное время года).

    Не забудьте извлечь все съемные элементы: полки, ящики, контейнеры для овощей. Их нужно промыть отдельно теплой водой с моющим средством. Это отличная возможность тщательно вымыть все детали, до которых не доходят руки при обычной уборке.

    Сколько длится естественная разморозка холодильника

    Самый безопасный способ разморозки – естественный. Для этого просто оставьте дверцы холодильника открытыми и подложите на нижние полки впитывающие тряпки или поставьте поддон для сбора талой воды. В зависимости от толщины наледи процесс может занять от 4 до 10 часов. Если времени достаточно, лучше использовать именно этот метод, так как он максимально бережен к технике.

    Как разморозить холодильник быстро

    Если нужно ускорить процесс, можно применить экспресс-методы. Поставьте внутрь камеры миску с горячей водой – пар ускорит таяние льда. Воду следует менять по мере остывания. Еще один вариант – использовать фен, включив его на минимальный режим и держа на расстоянии 20–30 см от стенок. Важно не направлять горячий воздух на резиновые уплотнители, чтобы не повредить их.

    Также можно опрыскивать наледь теплой водой из пульверизатора – это помогает льду быстрее оттаивать. Однако ни в коем случае не пытайтесь откалывать лед ножом или другими острыми предметами. Это может привести к повреждению внутреннего покрытия камеры и дорогостоящему ремонту.

    Кроме того, можно использовать вентилятор. Установите его на расстоянии от камеры и направьте струю воздуха внутрь холодильника. Циркуляция воздуха комнатной температуры заметно ускорит процесс.

    Завершающий этап: чистка и включение

    После полного оттаивания льда приступайте к чистке холодильника. Тщательно промойте все внутренние поверхности раствором пищевой соды (1 столовая ложка на литр воды) или мягким моющим средством. Особое внимание уделите углам, резиновым уплотнителям и дренажному отверстию (если оно есть).

    Затем насухо вытрите все поверхности чистой тканью. Малейшие остатки влаги могут привести к быстрому образованию нового инея. Прежде чем загружать продукты обратно, включите холодильник в сеть и дайте ему поработать вхолостую 1–2 часа. Это позволит технике выйти на рабочий режим и обеспечит стабильную температуру перед закладкой продуктов.

    Только после этого можно постепенно возвращать продукты на свои места. Начните с тех, что требуют наиболее низких температур. Такой поэтапный подход поможет холодильнику быстрее восстановить нормальный режим работы после разморозки.

    Особенности ухода за холодильниками с системой No Frost

    Холодильники с технологией No Frost (или Frost Free) пользуются популярностью благодаря удобству – они не требуют регулярной ручной разморозки. Однако это не значит, что их вообще не нужно обслуживать. Разберемся, как правильно ухаживать за такими моделями.

    Как работает No Frost

    Система автоматически предотвращает образование наледи за счет:

    – принудительной циркуляции воздуха – холод равномерно распределяется вентиляторами;

    – испарителя с автоматическим оттаиванием – иней не накапливается, а испаряется.

    Нужно ли размораживать No Frost

    – Обычная эксплуатация – размораживать не требуется, если нет явных проблем.

    – Профилактическая чистка – раз в 1–2 года (удаление пыли, запахов, возможных загрязнений).

    – Признаки неисправности – если появился лед, это может указывать на:

    • поломку вентилятора;

    • забитый дренаж;

    • утечку хладагента.

    В таких случаях лучше вызвать мастера.

    Как правильно мыть холодильник No Frost

    Отключите от сети и освободите камеры.

    • Достаньте все съемные элементы (полки, ящики) и промойте их отдельно.

    • Протрите внутренние стенки мягкой тканью с раствором соды или уксуса (для дезинфекции).

    • Проверьте вентиляционные решетки – при необходимости очистите их от пыли.

    • Высушите холодильник перед включением.

    Плюсы и минусы No Frost

    – Не нужно размораживать вручную.

    – Равномерное охлаждение без «ледяных зон».

    – Меньше конденсата и плесени.

    – Потребляет немного больше энергии (из-за вентиляторов).

    – Может сушить продукты (рекомендуется хранить их в контейнерах).

    Как продлить срок службы холодильника

    – Не ставьте горячую еду – это увеличивает нагрузку на компрессор.

    – Следите за герметичностью дверцы – если уплотнитель износился, его нужно заменить.

    – Не перегружайте холодильник – воздух должен циркулировать свободно.

    Регулярная разморозка и мойка – залог долгой работы холодильника. Классические модели требуют внимания 3–4 раза в год, а No Frost – лишь ежегодной профилактики. Следуя этим правилам, вы сэкономите на электричестве и избежите внезапных поломок.

    Главное
    На Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по Украине
    Эксперт спрогнозировал истощение ресурсов ВСУ к 2026 году
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США Овечкина
    Дачникам пригрозили уголовным делом за выращивание могильника

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»

    «Это долгожданное событие для всей мировой политики» – так эксперты оценивают возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, и это удивило многих: обычно саммиты такого уровня готовятся месяцами. Почему стороны действуют так быстро и чего ждать от диалога двух лидеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС

    Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС. Европейские чиновники сослались не только на отсутствие регламента по охране географического указания для изделий кустарного промысла, но и введенные в отношении России санкции. По мнению экспертов, такое решение выглядит политически мотивированным и продолжает скандальную «культуру отмены». Подробности

    Перейти в раздел

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации