России предложили переделать мир с Китаем и Индией

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22 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 03:57  |  vz.ru
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Россия нашла способ защитить экспорт нефти

Зачем России стратегический нефтяной резерв Егор Алеев/ТАСС
Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране. Исторически стратегический запас черного золота создавали импортеры, наученные горьким опытом эмбарго со стороны ОПЕК в 70-х годах. Однако ситуация в мире кардинально изменилась: теперь санкции бьют по одному из крупнейших экспортеров нефти – России. Как подземные хранилища защитят поставки российской нефти за рубеж? Подробности...
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Отмена штурма «Азовстали» принуждает Зеленского признать поражение

Ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Зеленского Ukraine Presidency/Global Look Press
Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». В чем заключается военная логика этого решения и чем оно обернется лично для президента Украины Зеленского? Подробности...
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Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
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Почему Запад так боится военного поражения Украины

Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное IMAGO/Reichwein/Reuters
«Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках. Подробности...
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Российских либералов принуждают стать русскими

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Подробности...
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Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Приказ Путина по «Азовстали»

Как скоро Украина вступит в Евросоюз

Историческая ссора США и саудитов

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    России предложили переделать мир с Китаем и Индией

    «Система американоцентричного капитализма приказала долго жить», – уверен Глазьев
    		   22 апреля 2022, 02:51
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    Мир – на пути к принципиально новому экономическому укладу. Гегемония либерального Запада с его санкционной «дубинкой» – уходящая натура. Повестка ближайшего будущего – схватка китайского социализма и индийской демократии, вооруженной искусственным интеллектом. Такие мнения прозвучали на открытии нового дискуссионного клуба «Воробьевы горы». Как России в глобальной трансформации не оказаться на обочине истории?

    В четверг в Москве на Воробьевых горах прошло первое открытое заседание дискуссионного клуба с аналогичным названием.

    За неполные два часа с докладами выступили экс-советник президента России, ныне министр по интеграции и макроэкономике Евразийской комиссии Сергей Глазьев, публицист и писатель Николай Стариков, представители большого бизнеса и академической экономической науки. В дискуссии активно участвовал представитель «Единой России», первый зампред Госдумы Александр Жуков (в 2004-2011 годах вице-премьер, куратор экономического блока и одновременно «социалки»). 

    Впрочем, заметим, что почти все докладчики подчеркивали: их надо воспринимать исключительно как частных лиц. Но в первую очередь – как носителей идей, призванных помочь России достойно выйти из нынешних пост-ковидных и санкционных пертурбаций. «В клубе будет обсуждаться любой экономический вопрос, это внепартийная площадка, открытая для всех людей, вне зависимости от идеологии, которым небезразлична судьба России», – сказал газете ВЗГЛЯД один из организаторов клуба, вице-спикер Госдумы от «Справедливой России – За правду» Александр Бабаков.

    Одна из обсуждавшихся идей – «Концепция укрепления российского суверенитета» (КУРС), которую около месяца назад представила группа экономистов. Как пояснил Бабаков, в основе концепции КУРСа лежит шесть идей.

    Первая – «целевая эмиссия», то есть контролируемых выпуск государством в обращение денег под определенную задачу. Эта задача (она же второй принцип КУРСа) – построение «полноотраслевой экономики», которая подразумевает уход от сугубо сырьевой модели и развитие независимых от иностранных поставок отраслей: машиностроения, выпуска товаров народного потребления и т.д.

    Для этого необходимо решить третью задачу: создать – точнее воссоздать – систему государственного планирования. Но не Госплана советского образца, который «директивно расписывает все, вплоть до производства отдельно взятого гвоздя», а стратегического планирования на уровне отраслей.  «С применением новейших технологий сбора и обработки массивов большого объема данных», – уточняют разработчики КУРСа.

    Четвертый и пятый принципы взаимосвязаны. Это введение понятия «справедливая стоимость рабочей силы», которое игнорируют либеральные экономисты. В эту стоимость «должны входить все издержки, необходимые для обеспечения высокого качества жизни трудящегося человека – хорошее питание, жилье, культурный досуг, образование для его детей, возможности восстанавливать здоровье и многое другое». Кроме того, КУРС предлагает реализовать в России известную (хотя и спорную) идею безусловного базового дохода –  каждый россиянин признается совладельцем основных ресурсов страны и получателем некоего национального дивидента по факту своего рождения.

    Наконец, шестой принцип – геополитический. Авторы концепции призывают сформировать на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «самостоятельный экономический контур России». Имеется в виду введение евразийского цифрового рубля с единственным центром эмиссии – и который должен стать единственным (вместо доллара, евро или юаня) платежным средством во взаиморасчетах внутри ЕАЭС. Новый евразийский блок с населением 200 млн и во главе с Россией должен стать пятой экономикой мира после Китая, США, Евросоюза и Индии, рассчитывают разработчики КУРСа.

    На ваш взгляд

     
    Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?





    Обсуждение:  38 комментариев

    Впрочем, отмечают организаторы клуба «Воробьевы горы» – предложенная концепция не догма, а предмет обсуждения. «Мы хотим дискутировать, спорить, потому что когда мы общаемся с правительством, то очень часто сложно найти консенсус. Только здесь мы имеем возможность обсуждать темы с тем же Сергеем Глазьевым, с Александром Жуковым – напрямую», – презентуя КУРС и клуб, отметил сопредседатель «Справедливой России» и глава ее думской фракции Сергей Миронов.

    Всю дискуссию сопровождала метафора, продиктованная близостью места встречи – к спортивному трамплину на Воробьевых горах. Сейчас нашей экономике надо «совершить прыжок», не свалившись в кризисную пропасть, отмечали участники дискуссии. «Вообще-то здесь два трамплина, причем один разобран, а другой на ремонте», – заметил модератор встречи, журналист и телеведущий Игорь Виттель. Это также было истолковано метафорически:

    все традиционные рецепты развития общества, будь то классический рыночный либерализм или «реальный социализм» либо не работают, либо нуждаются в «пересборке».

    «К сожалению, те идеи, с которыми мы так активно и оптимистично выступали в 70-е годы, не смогли реализоваться на практике в силу ряда объективных и субъективных причин. Но если они могут быть реализованы сейчас – я буду только аплодировать», – заметил первый думский вице-спикер Жуков.  

    «Не могу согласиться с тем, что советская система доказала свою нежизнеспособность, – парировал Глазьев. –  Если бы это было так, то мы бы не победили в Великой отечественной войне. Но советская плановая система не сработала в конце 1980-х годов, не сумев ответить на новые вызовы. Но в Китае социализм сохранился, хотя это и другой социализм».

    Сейчас человечество переходит к новому «мирохозяйственному укладу», заметил экономист в своем докладе. По Глазьеву, мир уходит от «имперской модели» (которую воплощают собой страны классического капитализма во главе с сверхдержавой-гегемоном США) – к «интегрированному мирохозяйственному укладу». «Это новая система управления, которая включает в себя все, что было наработано до сих пор. Но суть в том, что государство в этой системе работает как арбитр и дирижер», – объяснил эксперт.

    По прогнозу Глазьева, в недалеком будущем экономическое развитие планеты будут определять две державы – и это не США и Китай, как кажется сейчас. Аналитик считает, что «современная система американоцентричного либерального капитализма приказала долго жить». Конкурентами будут Китай (с его социализмом с национальной спецификой) и Индия – «полуторамиллиардная демократия, которая в скором времени возьмет на вооружение искусственный интеллект», полагает Глазьев. Задача России в новых условиях – «оказаться в центре нового мирохозяйственного уклада, а не на его обочине».

    «Чтобы не оказаться на обочине нужно делать то, что делают страны ядра нового мирохозяйственного уклада. Это стратегическое планирование плюс рыночная конкуренция – пояснил Глазьев газете ВЗГЛЯД по завершении заседания клуба. – В качестве цели нужно обозначить повышение общественного благосостояния».

    «Как граждане, мы должны анализировать шаги по решению этой задачи, которые предпринимаются правительством и отдельными институтами власти», – в свою очередь отметил Бабаков. – «На эту цель – повышение благосостояния общества – должны работать все инструменты государственного управления включая денежно-кредитную, банковскую систему. Перед этой системой должна стоять задача – максимизация инвестиций. Если будет максимизация инвестиций, то автоматически будет минимизация инфляции».

    «Здесь дорога уже проторена, – добавил Глазьев. – Нам просто нужно не в МВФ рот заглядывать,

    не молиться на американские доллары, на вашингтонские финансовые организации, а заниматься развитием исходя из тех принципов, которые прекрасно работают в Китае, Индии, в целом в Юго-Восточной Азии. У нас огромный задел в этом направлении – и у нас чему-то в свое время учились...

    Сейчас мы вполне можем развиваться с темпами не менее 10% в год, если будем реализовывать этот комплексный системный подход управления развития».

    «У нас достаточно ресурсов в финансовой сфере. Мы можем эмитировать – выпускать в обращения столько денег, сколько нужно, чтобы обеспечить собственную страну и промышленным производством, и естественным потреблением», – рассуждает Бабаков. Что касается направленных на нас западных санкций, то они лишь показали, что «мы должны сами, самостоятельно решать задачи экономического развития».


     
     
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