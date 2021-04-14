Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

О необходимости и неизбежности введения безусловного базового дохода (ББД) в мире стали говорить так часто и на столь высоком уровне, что очевидно – это уже давно не абстрактные фантазии, а совершенно конкретные планы, подлежащие реализации. Причем, важно понимать, что этот путь социально-экономического развития касается далеко не только Запада – проект стоит в повестке абсолютно всех развитых стран, включая Россию.

Наша страна находится в арьергарде процесса, но этому можно только порадоваться. У российского общества есть шанс воочию увидеть опыт первопроходцев и осознать весь комплекс связанных с ББД проблем. И избавиться от розовых очков, которые порождает одна только мысль о том, что государство должно платить тебе деньги просто за факт твоего существования. Между тем, реальность куда более сложна и неприглядна.

Базовый безусловный доход как концепция является попыткой ответа на полномасштабный кризис, переживаемой современной социально-экономической системой. У этого кризиса множество аспектов. Один из самых очевидных: научно-технический прогресс уничтожает потребность в массовой рабочей силе. Экономика перестает нуждаться в труде десятков и сотен миллионов людей, которые теряют не просто конкретную работу, но возможность в принципе зарабатывать на жизнь.

Еще один важнейший момент – происходящая на наших глазах агония государства всеобщего благосостояния. Бюджеты важнейших общественных систем – образования, здравоохранения, пенсионных фондов – трещат по швам. Средний класс умирает, поляризуясь на тех, кто поднимается наверх, и тех, кто идет ко дну. Последних существенно больше. И это происходит везде – как в Старом Свете, так и за океаном.

Налицо, на первый взгляд, противоречие: у государств не хватает средств на медицину и школы, а они планируют просто раздавать деньги всем подряд гражданам. В чем подвох? Он, разумеется, есть. ББД идет неразрывно в комплекте с кардинальной трансформацией образа жизни людей и их мировоззрения. Той самой трансформацией, агрессивное навязывание которой западному обществу мы наблюдаем ежедневно.

Сюда, разумеется, входит все, что связано с ЛГБТ-пропагандой – и, как следствие, целенаправленным уничтожением традиционной семьи. Та стала слишком дорогостоящей вещью и, по существу, предметом элитного потребления в современном мире. Классическая ячейка общества – мама, папа и пара-тройка детей – теперь прерогатива верхней, привилегированной части социума. Удел низов – все разнообразие одиночества, от незарегистрированных отношений до матерей-одиночек.

Но не менее интересны и другие элементы ведущейся кампании по промыванию мозгов. Они хорошо знакомы и россиянам, поскольку мы живем во времена информационной прозрачности. Например, минимализм, то есть сокращение списка собственности и личных вещей до самого необходимого. Здесь же обычно подразумевается и принципиальный отказ от владения недвижимостью. Или zero waste, то есть стремление к производству как можно меньшего количества мусора. Или tiny house – еще одна чрезвычайно модная на Западе тема, популяризирующая крошечное по площади жилье.

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Год пандемии и западная политика локдаунов внесли свой вклад в идущие процессы – от пересмотра представлений о правах и свободах граждан до привыкания людей к длительному сидению в четырех стенах как нормы жизни. В совокупности все это внедряет в западное общество главную мысль: правильным и замечательным является снижение до минимального влияния человека и его деятельности на мир – а для этого ему нужно просто ничего не делать.

Важно понимать, что воплощение идеи о ББД основывается на ключевом обстоятельстве: современное развитое государство действительно может за собственный счет покрыть базовые потребности собственных граждан в виде еды и крыши над головой. Благодаря новейшим сельхозтехнологиям многие продукты стали настолько дешевы, что проблема голода в развитом мире в принципе не стоит. Есть, разумеется, вопрос разнообразия рациона и качества этих самых дешевых продуктов, особенно учитывая достижения современной химии, биологии и агронауки, но это уже отдельная тема.

Схожая ситуация и в сфере строительства. Современные технологии позволяют строить быстро и много. То есть при необходимости возможно скоростное обеспечение социальным жильем огромных общественных масс. Тем более, если стандартом станет каморка-студия на одного.

В результате все происходит вполне органично и последовательно. Средний класс умирает. Большая его часть – десятки и сотни миллионов людей – сползают вниз по социальной лестнице. И это не обычный кризис, за которым всегда следует подъем, а долгосрочный исторический тренд. В прежние времена подобные обстоятельства были причиной восстаний, бунтов и революций. Теперь же технологии манипуляции человеческим поведением вышли на принципиально новый уровень.

Людей успешно убеждают в том, что им вовсе не нужны огромные жилплощади и большая часть потребительских благ, к которым они уже привыкли. Для жизни вполне достаточно клетушки, в которой разместится все необходимое для полноценной жизни: кровать, санузел и любимый девайс с доступом к Интернету. Государство обеспечит их таким жильем. Люди все более массово поддерживают отказ от столь вредного для экологии планеты мяса в пользу более продвинутых (и синтетических) продуктов. А государство возьмет на себя обязательство не дать им умереть с голоду. Виртуальная жизнь – от социальных сетей до компьютерных игр – удовлетворит имеющуюся человеческую потребность в самореализации, признании и развлечениях (включая секс). И все это, не выходя из дома. В наиболее передовых странах вас еще и наркотиками бесплатно обеспечат (а затем эвтаназией). Ну а нескольких сотен евро ежемесячного ББД вполне хватит на всякие мелочи, потребность в которых все-таки возникнет.

Перевод на подобный образ жизни хоть сколько-нибудь существенной части населения достаточно быстро позволит снизить социальную нагрузку на государство, поскольку обеспечит радикальное падение стандартов и ожиданий в отношении качества жизни. К тому же внедрение такой системы откроет дверь для дальнейшего скольжения все дальше и дальше, все ниже и ниже от идеалов и норм, заданных в прошлом веке социальным государством, государством всеобщего благосостояния.

По-своему, это, наверное, даже не худший вариант. Во всяком случае, это точно гуманнее тех методов, что традиционно практиковались предыдущую человеческую историю в моменты, когда резко становились невостребованными значительные массы людей. Как, например, в Британии во времена огораживания.

Однако лучше все-таки пусть по этому пути пока идут другие, чтобы у России была возможность понаблюдать за процессом со стороны и осознанно решить, а точно ли нам тоже туда нужно.