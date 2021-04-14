Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

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НОВОСТЬ ЧАСА

Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона

14 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Куда поехать собиравшимся в Турцию туристам

Найти замену отдыху в Турции непросто REUTERS/Murad Sezer
Приостановка перелетов в Турцию, казалось бы, могла быть выгодна для Крыма и Краснодарского края. Ведь турецкое побережье было самой дешевой альтернативой российским морским курортам. Однако спрос на черноморские курорты России начал расти еще зимой, а скоро весь номерной фонд на грядущий сезон будет распродан. Чем же тогда заменить Турцию?  Подробности...
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Кто лишил россиян отпусков в Турции

Турецкие медики зафиксировали уже несколько рекордов заболеваемости в своей стране Emrah Gurel/АР/ТАСС
Решение о закрытии авиасообщения с Турцией совпало по времени с визитом Зеленского к Эрдогану, где Украина обсуждала сделку по покупке турецких боевых беспилотников. Это дало повод конспирологам выдвинуть теорию, что запрет посещения Турции туристами из России – это якобы наказание Эрдогану за его поддержку Киева. Однако у данной версии есть существенные изъяны. Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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Вакцинный туризм способен радикально поменять имидж России за рубежом

Вакцинирование иностранцев может стать еще одной составляющей «мягкой силы» России Сергей Бобылев/ТАСС
Россия, как выясняется, способна предложить миру еще одну – и весьма важную – туристическую услугу. Уже сейчас зарубежные турагентства принимают заявки от желающих приехать в нашу страну ради вакцинации от коронавируса. «Потенциальный спрос очень высокий», утверждают эксперты. И сама возможность такой поездки может сыграть очень важную роль с точки зрения имиджа нашей страны за рубежом. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для жизни достаточно клетушки, в которой разместится все необходимое для жизни: кровать, санузел и любимый девайс с доступом к интернету. Виртуальная жизнь – от социальных сетей до компьютерных игр – удовлетворит потребность в самореализации, признании и развлечениях (включая секс). Подробности...

Звонок Байдена породил новые риски и возможности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас нельзя не учитывать, что американская государственность находится в серьезном кризисе. Поэтому США, скорее всего, попробуют повторить собственный опыт 1970-х годов. Подробности...
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Монополизм IT-гигантов противоречит законам

Дмитрий Комиссаров
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор МойОфис
Международный опыт по предустановке программного обеспечения предусматривает два основных подхода: ограничение роста монополий и протекционизм на локальном рынке. ЕС и США в вопросах предустановки ПО отталкиваются от первого подхода. Китай и Япония – приверженцы второго. Подробности...
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Турки унизили европейцев

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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

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На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
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Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
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  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

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    Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		14 апреля 2021, 11:00

    О необходимости и неизбежности введения безусловного базового дохода (ББД) в мире стали говорить так часто и на столь высоком уровне, что очевидно – это уже давно не абстрактные фантазии, а совершенно конкретные планы, подлежащие реализации. Причем, важно понимать, что этот путь социально-экономического развития касается далеко не только Запада – проект стоит в повестке абсолютно всех развитых стран, включая Россию.

    Наша страна находится в арьергарде процесса, но этому можно только порадоваться. У российского общества есть шанс воочию увидеть опыт первопроходцев и осознать весь комплекс связанных с ББД проблем. И избавиться от розовых очков, которые порождает одна только мысль о том, что государство должно платить тебе деньги просто за факт твоего существования. Между тем, реальность куда более сложна и неприглядна.

    Базовый безусловный доход как концепция является попыткой ответа на полномасштабный кризис, переживаемой современной социально-экономической системой. У этого кризиса множество аспектов. Один из самых очевидных: научно-технический прогресс уничтожает потребность в массовой рабочей силе. Экономика перестает нуждаться в труде десятков и сотен миллионов людей, которые теряют не просто конкретную работу, но возможность в принципе зарабатывать на жизнь.

    Еще один важнейший момент – происходящая на наших глазах агония государства всеобщего благосостояния. Бюджеты важнейших общественных систем – образования, здравоохранения, пенсионных фондов – трещат по швам. Средний класс умирает, поляризуясь на тех, кто поднимается наверх, и тех, кто идет ко дну. Последних существенно больше. И это происходит везде – как в Старом Свете, так и за океаном.

    Налицо, на первый взгляд, противоречие: у государств не хватает средств на медицину и школы, а они планируют просто раздавать деньги всем подряд гражданам. В чем подвох? Он, разумеется, есть. ББД идет неразрывно в комплекте с кардинальной трансформацией образа жизни людей и их мировоззрения. Той самой трансформацией, агрессивное навязывание которой западному обществу мы наблюдаем ежедневно.

    Фото: Bernard Jaubert/Global Look Press

    Сюда, разумеется, входит все, что связано с ЛГБТ-пропагандой – и, как следствие, целенаправленным уничтожением традиционной семьи. Та стала слишком дорогостоящей вещью и, по существу, предметом элитного потребления в современном мире. Классическая ячейка общества – мама, папа и пара-тройка детей – теперь прерогатива верхней, привилегированной части социума. Удел низов – все разнообразие одиночества, от незарегистрированных отношений до матерей-одиночек.

    Но не менее интересны и другие элементы ведущейся кампании по промыванию мозгов. Они хорошо знакомы и россиянам, поскольку мы живем во времена информационной прозрачности. Например, минимализм, то есть сокращение списка собственности и личных вещей до самого необходимого. Здесь же обычно подразумевается и принципиальный отказ от владения недвижимостью. Или zero waste, то есть стремление к производству как можно меньшего количества мусора. Или tiny house – еще одна чрезвычайно модная на Западе тема, популяризирующая крошечное по площади жилье.

    Год пандемии и западная политика локдаунов внесли свой вклад в идущие процессы – от пересмотра представлений о правах и свободах граждан до привыкания людей к длительному сидению в четырех стенах как нормы жизни. В совокупности все это внедряет в западное общество главную мысль: правильным и замечательным является снижение до минимального влияния человека и его деятельности на мир – а для этого ему нужно просто ничего не делать.

    Важно понимать, что воплощение идеи о ББД основывается на ключевом обстоятельстве: современное развитое государство действительно может за собственный счет покрыть базовые потребности собственных граждан в виде еды и крыши над головой. Благодаря новейшим сельхозтехнологиям многие продукты стали настолько дешевы, что проблема голода в развитом мире в принципе не стоит. Есть, разумеется, вопрос разнообразия рациона и качества этих самых дешевых продуктов, особенно учитывая достижения современной химии, биологии и агронауки, но это уже отдельная тема.

    Схожая ситуация и в сфере строительства. Современные технологии позволяют строить быстро и много. То есть при необходимости возможно скоростное обеспечение социальным жильем огромных общественных масс. Тем более, если стандартом станет каморка-студия на одного.

    В результате все происходит вполне органично и последовательно. Средний класс умирает. Большая его часть – десятки и сотни миллионов людей – сползают вниз по социальной лестнице. И это не обычный кризис, за которым всегда следует подъем, а долгосрочный исторический тренд. В прежние времена подобные обстоятельства были причиной восстаний, бунтов и революций. Теперь же технологии манипуляции человеческим поведением вышли на принципиально новый уровень.

    Людей успешно убеждают в том, что им вовсе не нужны огромные жилплощади и большая часть потребительских благ, к которым они уже привыкли. Для жизни вполне достаточно клетушки, в которой разместится все необходимое для полноценной жизни: кровать, санузел и любимый девайс с доступом к Интернету. Государство обеспечит их таким жильем. Люди все более массово поддерживают отказ от столь вредного для экологии планеты мяса в пользу более продвинутых (и синтетических) продуктов. А государство возьмет на себя обязательство не дать им умереть с голоду.  Виртуальная жизнь – от социальных сетей до компьютерных игр – удовлетворит имеющуюся человеческую потребность в самореализации, признании и развлечениях (включая секс). И все это, не выходя из дома. В наиболее передовых странах вас еще и наркотиками бесплатно обеспечат (а затем эвтаназией). Ну а нескольких сотен евро ежемесячного ББД вполне хватит на всякие мелочи, потребность в которых все-таки возникнет.

    Перевод на подобный образ жизни хоть сколько-нибудь существенной части населения достаточно быстро позволит снизить социальную нагрузку на государство, поскольку обеспечит радикальное падение стандартов и ожиданий в отношении качества жизни. К тому же внедрение такой системы откроет дверь для дальнейшего скольжения все дальше и дальше, все ниже и ниже от идеалов и норм, заданных в прошлом веке социальным государством, государством всеобщего благосостояния.

    По-своему, это, наверное, даже не худший вариант. Во всяком случае, это точно гуманнее тех методов, что традиционно практиковались предыдущую человеческую историю в моменты, когда резко становились невостребованными значительные массы людей. Как, например, в Британии во времена огораживания.

    Однако лучше все-таки пусть по этому пути пока идут другие, чтобы у России была возможность понаблюдать за процессом со стороны и осознанно решить, а точно ли нам тоже туда нужно.

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