Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих?

Забастовочное движение на российском заводе компании «Форд» имеет свою историю. В некотором роде именно на этом заводе оно зародилось в России в новых экономических условиях.

Международные автоконцерны в начале двухтысячных один за другим инвестировали в российский автопром, чтобы успеть снять сливки с одного из самых быстрорастущих автомобильных рынков. Рабочие «Форда» в 2005-м и в 2007 году устраивали забастовки с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Если часовая предупредительная забастовка не действовала, в ход шла недельная «итальянская» забастовка (при которой работа не прекращается). И российскому руководству американского завода приходилось договариваться. Стороны приходили к компромиссу – зарплату повышали наполовину от того, что требовали рабочие.

Однако на этот раз ситуация иная. Автомобильный рынок России хоть и начал расти, но еще не вернулся до пикового уровня 2013 года. Американский Ford решил не дожидаться лучших времен и объявил о закрытии своих заводов в России. Это, кстати, стало частью общей стратегии концерна по сокращению заводов вообще в Европе.

И требования рабочих теперь касаются не повышения зарплат, а суммы компенсаций при увольнении. Администрация завода во Всеволожске планирует выплатить уволенным сотрудникам от 5,5 до 12 месячных окладов (в зависимости от стажа работы). Максимальные 12 окладов получат те, кто проработал на заводе 15 и более лет. Однако российские сотрудники недовольны – и требуют выплаты им по 24 месячных оклада. Потому что столько выплачивал Ford сотрудникам немецкого завода, который также закрылся.

Учитывая, что официально средняя зарплата на всеволожском заводе составляет 55 тыс. рублей, то по российскому закону уволенные работники могут получить максимум 165 тыс. рублей выходного пособия. Ford Follers предлагает выплатить каждому от 300 до 660 тыс. рублей (за 5,5–12 месяцев). Однако профсоюз требует заплатить компенсацию за два года – по 1,32 млн рублей в одни руки.

«Когда я услышала то, что хотят увольняемые работники предприятия «Форд» – сказать, что это меня удивило, не сказать ничего. Для меня, как для юриста, есть Трудовой кодекс, и он в нашей стране предполагает очень скромные выплаты. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется «средний месячный заработок» на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Таким образом, ст. 178 ТК РФ предполагает максимальные выплаты в размере трех окладов. Если учитывать российский Трудовой кодекс, то предложение американских работодателей более чем щедрое. Но аппетит приходит во время еды», – говорит управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин.

Юрист не исключает, что

«на общем фоне отношений с США, профсоюз, вероятно, решил «взгреть буржуев», понимая, что он ничем не рискует и что это начинание найдет понимание у нашего государства и общественности».

Однако применять международные нормы в России, когда это выгодно работнику – невозможно. «Иногда хочется наших граждан переселить в Европу, чтобы они узнали, как там обстоит ситуация с увольнением: трудовые кодексы исключительно в пользу работодателя, мало у кого есть бессрочные трудовые договоры. Такой контракт большая ценность для европейцев, – рассказывает Кира Гин. – Более того, в Европе нет таких низких налогов для малого бизнеса, как в России, нет больничных, нет декретов, нет бесплатной медицины».

На что же рассчитывают сотрудники российского завода «Форд», какие рычаги давления есть у них в рукаве? Как объяснил председатель первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаил Сергеев, на самом деле претензий к американскому руководству Ford у них нет. Недовольство вызывает собственное, российское руководство СП Ford Sollers. Конфликт возник из-за 200 млн долларов, которые головная компания Ford намерена потратить на компенсацию уволенным сотрудникам в России и поставщикам. Профсоюз считает, что предлагаемая сотрудникам доля от этих миллионов слишком мала, а основная часть осядет в карманах российского топ-менеджмента.

«Мы знаем, что более 200 млн долларов из Америки направили именно на удовлетворение компенсаций уволенным работникам и расчет с мелкими поставщиками. Это целевые деньги. Однако наша доля из них составит не более 3% – это то, что предлагает администрация рабочим. Всего уволенным трех заводов Ford выплатят не более 10%. Общая сумма превышает 700 млн рублей, полмиллиарда из которых должны быть потрачены на долговые обязательства перед крупными поставщиками», – уточняет Сергеев.

В пресс-службе Ford Sollers газете ВЗГЛЯД сказали, что холдинг не комментирует эту тему. В официальном пресс-релизе европейского Ford говорится , что компания намерена потратить на закрытие бизнеса в России от 450 до 500 млн долларов. Из них примерно 250–300 млн долларов в виде неденежных средств будет направлено в основном на амортизацию, корректировку запасов и деконсолидацию. Остальные около 200 млн долларов в виде наличных будут направлены в основном на выплаты уволенным работникам и поставщикам.

Сергеев уверяет, что более высокие цифры затрат на закрытие бизнеса в России были указаны в ролике, который показали на заводе.

Средний оклад на заводе, по официальных данным, составляет 55 тыс. рублей. «Это данные работодателя, но мы не знаем, учитывал ли он оклады высшего менеджмента. У наших менеджеров зарплаты от 500 тыс. рублей и выше в месяц, у рабочих на линии есть оклады по 50 тыс. рублей, есть меньше. У рабочих более квалифицированных ставок – 70–90 тыс. рублей», – рассказывает Сергеев.

Получается, что из 200 млн долларов на компенсации сотрудникам трех российских предприятий предполагается потратить 20 млн, или 1,3 млрд рублей (10%). Учитывая, что уволить предполагается 2000 сотрудников, то на одного сотрудника остается 650 тыс. рублей. При средней зарплате в 55 тыс. рублей, этих денег хватает для компенсации каждому из 2000 сотрудников по 11 месячных окладов.

Это значительно лучше того минимума, который обеспечивает российское законодательство. Однако Сергеев говорит, что рабочие беспокоятся, что руководство завода на практике не выплатит всем по 5,5–12 месячных окладов, как обещает, так как прописали лазейки в договоре.

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«Работодатель проводит программу добровольного увольнения принудительно. До 22 апреля требуют, чтобы люди подписали соглашение об увольнении по соглашению сторон. Документ делится на две части. В первой части прописывается, что работодатель гарантированно оплачивает три среднемесячных оклада, а если сотрудник проработал в компании больше 15 лет и претендует на компенсацию в виде 12 окладов, то во второй части выставляются условия получения компенсации свыше трех окладов. Одно из условий – выполнение всеволожским заводом производственного плана. Этот производственный план – сколько и каких автомобилей мы должны изготовить – нигде документально не озвучен. Нет подписанта, то есть человека, который отвечает за этот план. Второй пункт второй части соглашения – это требование не болеть работнику и его детям, нельзя быть донором и т. д. до конца июня. Если 15% оставшегося времени человек не будет присутствовать на работе, то девять окладов он не получит. Третье условие – за это время работник не должен получить взыскание. Это развязывает любому представителю администрации руки. Можно творить произвол», – рассказывает Сергеев.

Но почему, работая в России, рабочие завода требуют компенсаций, как в Европе? Сергеев поясняет, что, конечно, компания не может делать хуже того, что прописано в Трудовом кодексе страны, однако улучшать норму закона право имеет.

«Мы работаем в транснациональной компании, которая уже много лет нам говорит, что все процедуры в компании одинаковы для всех, что все сотрудники в любой стране одинаковые и т. д. Эта программа компенсаций – это внутренняя программа компании. Это «Форд» сам предлагает своим сотрудникам и выделяет на это средства. В Германии в рамках такой же реструктуризации «Форд» сокращает пять тысяч рабочих мест. Там немцам предлагают годовой оклад – как база плюс оклад за каждый отработанный год. То есть тот, кто отработал в Германии 12 лет, получает два годовых оклада. Не так давно проводилось крупное сокращение на румынском заводе «Форд», и там компания также предложила два годовых оклада. А что же у нас? Программа в 5,5–12 месячных окладов взялась чисто из головы нашего менеджмента, который рулит в России», – объясняет Сергеев.

«Мы понимаем, что весь наш российский директорат «Форда» просто решил попилить эти деньги и по своим карманам разложить. Хотя из Америки эти деньги спустили на целевое удовлетворение потребностей работников при сокращении», – говорит Сергеев.

По его словам, в европейском «Форде» профсоюзу подтвердили поступление более 200 млн долларов на эти цели и отметили, что «этих денег с лихвой должно хватить для того, чтобы мы получили компенсацию не хуже, чем в Германии», но от конфликта в России решили отстраниться.

«Они (топ-менеджеры) говорят, что точно также участвуют в этой программе. Куда остальные деньги денутся, можно только догадываться. Они пойдут остальным мелким поставщикам компании «Форд» внутри России, которых много. В этих компаниях работают ближайшие родственники и т. п. нашего внутреннего менеджмента, и понятно, что с этими деньгами будет. И нас это, естественно, возмущает», – говорит Сергеев.

«Директор нашего завода Масляков в то же время является директором дочерней компании «Автокомпоненты», которая существует на нашей же площадке. Мы можем только догадываться, сколько еще должностей у каждого в СП и сколько они получат в разных подразделениях компании. И еще вполне возможно, что на какой-то одной должности они еще и останутся работать и продолжат успешно разваливать заводы», – добавляет представитель профсоюза.

Менеджмент работает давно, поэтому, скорее всего, может рассчитывать на 12 месячных окладов. Если зарплата топ-менеджера начинается от 500 тыс. рублей в месяц, то компенсация на одного может составить минимум 12 млн рублей.

Руководство компании на переговоры с профсоюзом не идет. Там прекрасно понимают, что рычагов давления у рабочих на компанию, которая скоро прекратит свое существование, нет. «Руководство европейского «Форда» от нас отвернулось, не хочет приехать и разрулить ситуацию. Моя позиция – если сейчас мы не достучимся до американских боссов, если там не отреагируют на это, то я не вижу никаких рычагов. Нас так и сольют», – говорит Сергеев.

Однако профсоюз как всегда готов на компромисс. Если руководство российского «Форда» уберет условия и на бумаге гарантирует обязательное получение компенсаций за 5,5–12 месяцев, то сотрудники, скорее всего, пойдут на мировую. «Профсоюзы этим, конечно, не удовлетворятся. Но если сотрудники завода решат пойти и получить по таким гарантиям свои деньги, то мы отговаривать их не будем. Это их решение», – заключает Сергеев.