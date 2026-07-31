Латвийские националисты осрамились на борьбе с азиатами и африканцами

Tекст: Никита Демьянов

В последнее время жители Прибалтики отмечают, что этнический состав региона ощутимо меняется – на улицах появилось много людей с внешностью жителей стран Азии и Африки. Одни официально прибыли в качестве гастарбайтеров. Другие оформили студенческие визы. Но многие представители второй категории, как показывают проверки, являются лжестудентами – они не собираются учиться, а тоже приехали на заработки.

Наконец, в Латвии растет и количество нелегальных мигрантов, сумевших подать прощения об убежище. Эти прошения рассматриваются месяцами, а пока их податели живут за счет латвийского налогоплательщика.

Пришельцы начали ощутимо менять и культурную среду Риги. Осевший ныне в Минске политический беженец из Латвии Юрий Алексеев констатирует: «Латыши последние сорок лет выдавливали из своей страны нас, русских. Ну мы, русские, понятно, не латыши… но мы-то были их ближние соседи, почти родственники. Язык их знали, общались, вместе песни пели по праздникам на обоих языках. Но латыши решили, что русских им здесь не надо. Ну что ж...».

Теперь, говорит Алексеев, в Латвии как грибы после дождя растут устроенные мигрантами восточные заведения – кебабные. В них не говорят ни по-русски, ни по-латышски, ни даже по-английски. Там говорят на урду – одном из официальных языков Пакистана.

Латвийский публицист Харалд Браун сетует: «Если раньше ты даже не знал, кто такие индийцы, а черных видел в центре Риги раз в год, то сейчас они повсюду – в общественном транспорте, в магазинах, на каждом углу улицы, в парках, на городских праздниках. От них уже нигде нет покоя. Они известны тем, что готовят кебаб в антисанитарных условиях, ездят на разбитых автомобилях с номерными знаками других стран, пристают к латвийским женщинам и несовершеннолетним девочкам, а также играют в "латвийской" сборной по крикету, в которой нет ни одного гражданина Латвии».

Дополнительно Браун жалуется, что латышские женщины сплошь и рядом выбирают себе в партнеры именно индийцев и африканцев. «Достаточно часто можно увидеть и "новых латышей", рожденных от латвийских женщин и иммигрантов, которые скоро будут учиться в школах и ходить в детские сады вместе с нашими детьми» – указывает публицист.

Браун напоминает, что в Латвии наплыв мигрантов происходит одновременно с продолжающимся много лет падением цифр рождаемости и старением населения.

«Становится ясно, что будущее Латвии не будет латышским... Не проходит и дня, чтобы я не читал о том, что закроют очередную сельскую школу или различные социальные центры в регионах.

И правительство не стесняется продолжать притворяться, будто демография является приоритетом. Латвия только что снова заняла 3,5 млрд евро на оборону. А на демографию – ноль» – резюмирует публицист. Он обвиняет бизнес в том, что он способствует «уничтожению Латвии», привлекая дешевую рабочую силу.

Но кроме бизнеса, в Латвии нашлась и политики, постаравшиеся использовать приток мигрантов в своих интересах – и как ни странно, это оказались радикальные националисты.

В октябре 2026 года в Латвии состоятся парламентские выборы. Влиятельная партия Национальное объединение идет на эти выборы с лозунгом о «русской опасности». Однако сегодня крайне трудно найти хоть какое-то подобие «русской опасности» – русский язык везде запрещен, как и проявление русскости в чем бы то ни было. Поэтому националисты ищут новый лозунг, способный возбудить избирателя. И вот тут-то вовремя подвернулась тема мигрантов. Вокруг этого сюжета начались политические игры.

Месяц назад 40-летняя жительница Риги Гинта Вилцане сообщила, что двое мигрантов попытались ее изнасиловать прямо в центре города. Она утверждала, что «боролась, пока ко мне не подбежал какой-то мужчина на помощь. Я всегда была против мигрантов!». Стоит учесть, что Гинта Вилцане – человек непростой. Она – судья (работает в третейском суде Риги) и известный в стране юрист, а также политик – как раз состоит в рядах Национального объединения.

За несколько дней сюжет о нападении мигрантов на женщину приобрел в Латвии общегосударственное значение. Латыши возмущались, что они уже «больше не хозяева в собственной столице» и что теперь по улицам Риги нужно ходить с опаской. Люди начали массово требовать, чтобы власти «срочно навели порядок». Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс и глава МВД Янис Домбрава (оба – сопартийцы Вилцане по Нацобъединению) тоже выразили свое негодование и пообещали пресечь бесчинства мигрантов.

Полицейские сняли у Вилцане показания и возбудили уголовное дело. А националистические активисты организовали «антимигрантское» патрулирование в центре Риги. Удивительно, но полиция всего за несколько дней согласовала появление «гражданских патрулей».

«Идеологи Нацобъединения поняли, что национально (и не только!) настроенных латышей больше волнуют не таблички на русском и не то, что 37 процентов населения от своего родного языка не отказались, а явный рост числа мигрантов из стран третьего мира», – отмечает оппозиционный журналист из Риги Эдуард Эльдаров.

Через некоторое время известный в Латвии актер Ивар Аузиньш (тоже член Национального объединения) сообщил, что в Таллинском квартале Риги мигранты избили его друга. «Друг защитил латышскую девушку в Таллинском квартале от домогательств со стороны "паков". Тут же вылезли тридцать пакистанцев и набросились на него. Их сюда завезли тысячами», – написал Аузиньш.

Вице-мэр Ратниекс оставил под этим постом свой комментарий: «Спасибо за информацию. Передано полиции. Этих обезьян надо выдворять».

Комментарий Ратниекса вызвал не меньший ажиотаж, чем сама публикация. Ведь если бы дело происходило в одной из стран Западной Европы, то там карьера политика, допускающего подобные расистские выражения, тут же бы и закончилась. Но даже в националистической до мозга костей Латвии такое высказывание чиновника многим показалось чрезмерным. Впрочем, никакого наказания Ратниекс не понес. А в полиции сообщили, что никак не могут подтвердить рассказ Аузиньша – похоже, это чистой воды вымысел.

Но еще больший скандал возник тогда, когда вымыслом оказалась и история с нападением на Гинту Вилцане. В полиции сообщили, что просмотрели записи с видеокамер у Латвийского Университета, где, по словам Вилцане, на нее напали – и ничего подобного на записях не увидели. Начата проверка о даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Вместо политического успеха случился политический позор.

«Какие дебилы эти националисты! – поражается сопредседатель оппозиционного «Русского союза Латвии» Андрей Пагор. – То есть они придумали эту историю с мигрантами, с попыткой изнасилования, но даже не смогли убедительно все сфальсифицировать, чтобы выглядело правдоподобно!».

Зачем же были выдуманы все эти сюжеты? Эксперты прямо вписывают внешне криминальные случаи в местный политический контекст.

«Все это аккурат перед выборами. Случайность? Или в Латвии разыгрывают спектакль, чтобы напугать электорат мигрантами и протащить нациков в Сейм?», – задает риторические вопросы Андрей Пагор.

По его словам, если б истории с атакой мигрантов на Гинту Вилцане не было, националистам ее стоило бы придумать – ведь благодаря ей они хотели заработать имидж «защитников народа». Что ж, в итоге, вольно или невольно, но нелегальные мигранты в какой-то степени смогли подорвать политическую репутацию той силы, которая десятилетиями дискриминирует русских. Нападки латвийских националистов на мигрантов оказались столь же лживыми, как и на коренное русское население Латвии.