Мигранты из Средней Азии стали пугать Прибалтику

Tекст: Станислав Лещенко

Как известно, в 2022 году те жители Латвии, которые имели российские паспорта, столкнулись с большой бедой. Это те уроженцы республики, которые в 1991 году не получили латвийского гражданства, были низведены до статуса «неграждан» и впоследствии взяли российское. Три года назад их скопом лишили видов на жительство и стали подвергать разного рода унизительным процедурам. Некоторых в итоге депортировали, а многие не захотели унижаться и уехали в Россию сами.

Зато теперь в Латвию очень активно приезжают выходцы из Индии и Средней Азии, в частности – из Узбекистана. На днях сотрудник госпогранслужбы Риналдс Белый поведал что прямыми рейсами из Узбекистана в Ригу еженедельно прибывают несколько сотен узбеков. «В Латвийскую Республику в прошлом году въехало 28 тыс. узбеков», – уточнил Белый.

Латвийские чиновники утешают себя тем, что большинство узбеков якобы в Латвии не задерживается – они следуют через Ригу в другие страны ЕС. Однако специалисты, знакомые с ситуацией не понаслышке, это опровергают. Страна испытывает демографический кризис – и местный бизнес нуждается в рабочих руках.

Одним из первых тревогу по этому поводу начал бить депутат Сейма Латвии от неонацистской партии «Национальный блок» Эдвин Шноре. В свое время Шноре создал тренд – в 2017 году он публично уподобил латвийских русских «вшам», сделав это еще до того, как подобные сравнения стали в Латвии, что называется, мейнстримом. Но сейчас, по мнению Шноре, перед Латвией встала новая угроза. «Тенденция такова, что вместо российских граждан прибывают тысячи граждан Средней Азии из Узбекистана и Таджикистана», – говорит Шноре, который считает, что «это очень серьезно».

По его мнению, приезд в Латвию выходцев из стран Средней Азии создает угрозу безопасности – с точки зрения возможного проникновения в республику радикалов-исламистов и нелегальной занятости. «Мало что известно об их прошлом и религиозных наклонностях», – говорит Шноре о въезжающих гастарбайтерах. По его словам, «пограничная охрана делает все возможное, чтобы предотвратить риски безопасности уже на границе, но необходимо учитывать ограниченность ее ресурсов – всех подозрительных отсеять невозможно».

Проблему создает демографическая яма, а также отъезд собственного латвийского трудоспособного населения на заработки в другие страны. В итоге жалобы предпринимателей на то, что им все труднее найти хороших работников, уже давно стали обычным явлением.

Глава «Латвийского Красного Креста» Лига Менгелсоне отмечает, что заинтересованность в гастарбайтерах проявляют предприятия, страдающие от отсутствия рабочих рук. «Вопрос в том, работают ли приезжающие узбеки на фабриках, которые действительно производят какую-либо добавленную стоимость?» – интересуется Менгелсоне. Она подозревает, что многие приезжие трудятся обычными подсобниками. «Неужели среди них много IT-специалистов и программистов? Я так не думаю», – говорит Менгелсоне.

Бизнесмены парируют – кто-то в стране должен работать хотя бы для того, чтобы выплачивать латышам пенсии. «Ситуация такова – я руковожу несколькими инженерными предприятиями, много работаю с железной дорогой. Все совсем просто: физически рабочих рук в Латвии больше нет! Считается, что за те деньги, которые получают эти люди из Средней Азии, ни один европеец работать не будет. Приезжие, кроме того, более усердны», – считает предприниматель Эмиль Якринс.

Недавно этим вопросом заинтересовалась одиозная журналистка Элита Вейдемане – она неоднократно допускала в отношении латвийских русских ненавистнические заявления. Но сейчас Вейдемане озабочена тем, что на смену русским, которые умирают или разъезжаются, прибывают азиаты. Некая бизнесвумен, имя которой Вейдемане не называет, рассказала ей, что получила уже несколько предложений от фирм, занимающихся ввозом гастарбайтеров – «купить» рабочие руки из далеких стран. Существует конкретная такса для покупки рабочих – денежная сумма, которую нужно перечислить на счет фирмы, которая ввозит среднеазиатских рабочих.

Латвийские бизнесмены с удовольствием принимают такие предложения: ведь гастарбайтеры получают минимальную зарплату.

Ставку можно и снизить, поскольку работники-иностранцы не привередливы. Общие расходы на низкоквалифицированного работника составляют для работодателя 8-10 евро в час, а на мастера – 10-15 евро в час. Но почасовая ставка снижается, если работодатель покрывает расходы на ввоз и проживание гастарбайтера. «Наша бизнесвумен, рассказавшая об этой схеме, говорит, что таких «фирм по трудоустройству» довольно много, так как предложения поступают чуть ли не каждый день. Эти «фирмы» втягивают в Латвию тысячи мигрантов, большинство которых – мусульмане, то есть они в любом случае захотят построить здесь мечеть», – информирует Элита Вейдемане.

Госчиновники пытаются успокоить националистов – мол, отработав срок по контракту, гастарбайтеры возвращаются домой. Со слов представителей властей, они стараются помешать приезжим оставаться в Латвии на постоянной основе. Министр благосостояния Улдис Аугулис написал в сети: «Сегодня встретился с делегацией из Узбекистана, прибывшей в Латвию для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества. Что касается возможностей сотрудничества между институциями рынка труда, важно, чтобы квалифицированные работники, нужные на конкретных рабочих местах, прибывали на рынок труда Латвии и возвращались в Узбекистан в рамках контролируемого процесса».

Из слов Аугулиса Вейдемане делает вывод, что «втягивание мигрантов (рабов) в нашу страну происходит централизованно, на государственном уровне и легально». По ее словам, нет нужды гадать, «на каком языке будут говорить эти узбеки и киргизы – конечно, на русском». По мнению Вейдемане, «Латвию сознательно загрязняют чужаками».

Латыши требуют от властей, чтобы те обеспечили условия для возвращения тех сотен тысяч сограждан, которые в предыдущие годы разъехались по другим странам. Однако уехавшие не торопятся возвращаться. Характерно, что в Западной Европе осело и множество радикальных латышских националистов, продолжающих любить родину издалека и требующих от властей прижать к ногтю местных русских.

Что интересно, приезжие гастарбайтеры в последнее время начали самоорганизоваваться и давать отпор «нацикам» – в том числе привлекая местных юристов. В памяти приезжих хорошо отложился случай, имевший место летом 2022 года. Тогда известный в Латвии политик-националист Имант Парадниекс прогуливался по центральному рынку в Риге и в рыбном павильоне придрался к продавщице из Узбекистана. Парадниекса возмутило, что женщина разговаривает с ним на русском, а не на латышском – и он принялся ее оскорблять. В ответ узбечка назвала его «нацистом». Разъяренный Парадниекс подключил свои связи и женщину депортировали.

После этого случая гастарбайтеры начали нанимать юристов, чтобы те представляли их интересы. «Недавно правовая помощь понадобилась двум представителям узбекской национальности, которые устроились на работу в Латвии на предприятие общепита. Суть истории такова: кто-то из жителей Латвии – из клиентов или проверяющих – задал узбекским гастарбайтам какой-то вопрос по работе на латышском языке. А они не сумели внятно ответить, чем и прогневали вопрошающих. В итоге на обоих пожаловались в Центр государственного языка», – рассказывает председатель Объединения юристов Латвии Рихард Бунка.

Узбеки хорошо проплатили юристам и те придумали им линию защиты. Да, закон требует от продавцов общения на латышском. Однако если лицо, не владеющее языком, привлекается к административной ответственности, то карательное учреждение (в данном случае, Центр госязыка) обязано предоставить ему переводчика – чтобы человек уяснил суть своих нарушений и чем ему это грозит. «Был ли такой переводчик предоставлен, юристу и предстояло выяснить. Как понял наш юрист – у языковых инспекторов в повседневной работе такой практики нет. Просто из-за нехватки ресурсов: к каждому нарушителю переводчика не приставишь. Выходит, это уже нарушение самого Центра госязыка», – объяснил Бунка.

В 2024 году в Латвии за неиспользование латышского языка было наказано сотни человек. Можно предположить, что все эти люди являются приезжими (либо украинцами, либо среднеазиатами), ибо проживающие в Латвии русские латышский язык в большинстве своем хорошо знают. Однако, как теперь оказывается, «языковые патрули», отказываясь предоставить нарушителю закона о госязыке переводчика, сами нарушают закон. На данный момент тяжба языковых инспекторов с уличенными в неиспользовании латышского узбеками все еще продолжается. Исход этого интересного дела может стать прецедентом.

И действительно, Рига понемногу «смуглеет» – с некоторых пор это стало бросаться в глаза очень сильно. Латышей неприятно поразил видеоролик, сделанный во время встречи нового 2025 года в Риге – он широко разошелся по местных соцсетям. Ролик демонстрирует сотни смуглокожих людей, отплясывающих под громкую восточную музыку в самом центре Риги. Местные русские созерцают эту видеозапись со смешанными чувствами. «Что ж, вам, латышам, оказались плохи русские – будете жить с узбеками», – не без злорадства пишут люди в интернете.

И далеко не все местные жители желают бороться с нашествием выходцев из Средней Азии в рамках закона. Например, в прошлом году в Риге был зафиксирован новый для этой страны вид преступлений. 31 июля латвийская полиция задержала в окрестностях Риги шестерых скинхедов, занимавшихся нападениями на иностранцев-курьеров. Сообщается, что чаще всего латвийские скинхеды выискивают жертв в самом центре Риги. «Подозреваемые обосновали эти нападения тем, что, по их мнению, в Латвии должны жить только люди с белым цветом кожи», – уточнили в полиции. Ранее, в апреле были задержаны другие двое скинхедов, также нападавших на выходцев из Азии и Африки.