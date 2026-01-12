ПВО Венесуэлы взяла отпуск в день захвата Мадуро

Tекст: Андрей Резчиков

С момента похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошло больше недели, но до сих пор нет четкого ответа на вопрос, почему американские военные не встретили должного сопротивления в ходе своей трехчасовой операции в Каракасе. По итогам атаки президент США Дональд Трамп отмечал, что «мы не потеряли ни одного самолета». Лишь один из вертолетов получил серьезные повреждения, но и его удалось вернуть.

Как рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, в ходе атаки США станции дальнего обнаружения ПВО Венесуэлы столкнулись с серьезными проблемами связи и оказались «отрезанными от центров принятия решения». При этом значительная часть личного состава находилась в отпусках, поэтому системы не сработали должным образом. Посол не исключил возможность конспиративных сценариев, при которых приказы могли быть не отданы вовремя.

Как пишет американская газета The New York Times, венесуэльских военных подвела некомпетентность, они даже не смогли воспользоваться ЗРК С-300ВМ «Антей-2500» и «Бук-М2Э», закупленными у России еще при президенте Уго Чавесе. Во время налета эти системы не были подключены к радарам, а их некоторые компоненты находились на хранении.

«Некомпетентность венесуэльских военных, по всей видимости, сыграла большую роль в успехе США. Разрекламированные венесуэльские системы противовоздушной обороны, по сути, не были связаны между собой, когда американские войска вошли в небо над столицей Венесуэлы, и, возможно, они не работали годами», – говорится в материале.

«Системы ПВО должны нести боевое дежурство круглосуточно, а личный состав – находиться на местах. Поэтому мне неясно, почему средства ПВО Венесуэлы не оказали противодействия», – говорит генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по системе ПВО СНГ.

Собеседник обратил внимание и на ключевое несоответствие: личный состав массово находился в отпусках, хотя у берегов страны уже была сосредоточена крупная американская ударная группировка. «Возможно, боевое дежурство так и не было организовано. Техника на момент атаки оказалась отключена. Естественно, в таких условиях американская авиация действовала беспрепятственно», – предположил эксперт.

Также могла быть нарушена система передачи информации от радиолокационных средств обнаружения до зенитно-ракетных войск, «но при нормальной работе боевого дежурства и центров принятия решений какая-то система все равно сработала бы».

«Согласно протоколу, если в течение пяти минут нет связи со станциями обнаружения ПВО, то начальство на низшем уровне должно самостоятельно организовать несение боевого дежурства и проводить воздушную разведку. Но этого не было сделано», – разъяснил Бижев.

Эксперт также допускает, что системы связи могли быть подавлены кибератаками или «глушилками», изолировав станции обнаружения от командных центров. «Но система управления каналами связи многократно дублируется, включая проводную связь. При выходе из строя одного канала автоматически должен включаться резервный. Существует автоматизированная система, неуязвимая для внешних помех. Поэтому нельзя исключать, что диверсионные группы заранее вывели из строя альтернативные каналы связи», – считает Бижев.

А если высшее военное руководство сознательно не отдало приказ на открытие огня, то это можно установить в результате расследования, подчеркивает генерал-лейтенант. «Эту информацию легко проверить. Вся боевая работа документируется, в том числе все команды, которые транслируются в эфир. Но чтобы ответить на остающиеся вопросы, нужны исходные данные», – добавил собеседник.

С мнением, что могла отсутствовать команда на полную боеготовность, согласен военный эксперт Юрий Кнутов. «Возможно, Венесуэла не приобрела современные радиостанции. В результате американцы могли легко подавить помехами все каналы связи и управления», – предположил он.

По его словам, экспортные комплексы «Печора-2М», «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» имеют телеоптические визиры для работы при радиоэлектронных помехах. «Эти визиры даже позволяют сопровождать цель автоматически и независимо от помех открывать огонь – особенно по таким целям, как американские вертолеты Chinook. Поэтому главный вопрос в том, почему комплексы не были задействованы», – отметил эксперт.

Кроме того, для поражения воздушных целей венесуэльские военные могли использовать переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». «Эти ПЗРК были выданы, но не применялись, что вызывает вопросы. Охрана президента Мадуро должна была иметь их на вооружении», – подчеркнул Кнутов.

«Также важно учитывать, что в последние 10 лет вооруженные силы Венесуэлы по мере ухудшения национальной экономики находились в состоянии деградации.

Сегодня они напоминают вооруженные силы постсоветских стран в 90-е годы, но в значительно ухудшенном варианте, потому что у страны нет собственного ВПК и развитой ремонтной базы», – отмечает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

Из открытых источников следует, что процент боеспособной техники в среднем составлял 30% в силу отсутствия надлежащего обслуживания. Сопротивление было бы возможным, если бы армия «работала как часы», а личный состав был бы обучен и мотивирован.

«Для ВС Венесуэлы характерна высокая текучка кадров, дефицит технических специалистов. А вишенкой на торте, по-видимому, является глубокое проникновение на уровне правительства и сил безопасности американской разведки, о чем свидетельствует арест бывшего главы контрразведки и почетной гвардии президента Венесуэлы генерал-майора Хавьера Маркано Табата», – отметил собеседник.

Военная техника не была развернута, а находилась в пунктах постоянной дислокации, «где часть средств ПВО и была уничтожена». «Дыры были на каждом этапе цепочки... Современные, хорошо оснащенные и обученные американские силы имели подавляющее количественное превосходство и просто прошли через венесуэльскую оборону как нож сквозь масло», – считает Кашин.

Аналитики также сходятся во мнении о том, что провал работы венесуэльской ПВО никак не отразится на экспортном потенциале российского ВПК. Российские комплексы С-300 также стоят на вооружении в Алжире, Египте, Иране и других странах. В конце прошлой недели благодаря С-300 был уничтожен очередной F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские системы ПВО знает весь мир. То, что произошло в Венесуэле, не может понизить наши имиджевые показатели никаким образом. В Каракасе не было нормально организовано несение боевого дежурства, личный состав был плохо обучен»,

– пояснил Бижев. Кашин напомнил, что Венесуэла активно закупала российское и китайское вооружение в начале и середине 2000-х, но затем не провела должной модернизации. Более показателен пример Индии, на вооружении которой стоят С-400. По итогам прошлогоднего конфликта с Пакистаном российские средства ПВО получили высшую оценку индийского руководства, и было принято решение о дополнительных закупках российских систем.

«Люди, принимающие решения в этой сфере, понимают, что представляли собой ВС Венесуэлы. К тому же Россия сейчас ведет активные боевые действия в зоне СВО, где ее средства ПВО применяются ежедневно сотни раз – и это гораздо более красноречивый показатель их возможностей», – добавил Кашин.

По словам Кнутова, американцы преподносят свою операцию как «шедевр и супердостижение технологий США», но даже им приходится признавать, что российские системы не использовались для противодействия. «Поэтому вина лежит на венесуэльских расчетах и командовании, которые недостаточно подготовились к отражению удара», – подчеркнул военный аналитик.