  • Новость часаПосол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Санду заявила о готовности поддержать объединение Молдавии с Румынией
    Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника
    РКН привлек к ответственности ряд интернет-операторов
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    11 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    12 января 2026, 20:45 • В мире

    ПВО Венесуэлы взяла отпуск в день захвата Мадуро

    ПВО Венесуэлы взяла отпуск в день захвата Мадуро
    @ Ульяна Соловьева/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успех американских военных по захвату президента Николаса Мадуро оказался возможен благодаря ошибкам военных Венесуэлы. В решающий момент станции дальнего обнаружения оказались отрезанными от центров принятия решений, а передовые средства ПВО, закупленные у России, даже не были толком развернуты. Как в идеале должны были действовать венесуэльские военные в момент атаки и как этот провал отразится на экспортном потенциале российского ВПК?

    С момента похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошло больше недели, но до сих пор нет четкого ответа на вопрос, почему американские военные не встретили должного сопротивления в ходе своей трехчасовой операции в Каракасе. По итогам атаки президент США Дональд Трамп отмечал, что «мы не потеряли ни одного самолета». Лишь один из вертолетов получил серьезные повреждения, но и его удалось вернуть.

    Как рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, в ходе атаки США станции дальнего обнаружения ПВО Венесуэлы столкнулись с серьезными проблемами связи и оказались «отрезанными от центров принятия решения». При этом значительная часть личного состава находилась в отпусках, поэтому системы не сработали должным образом. Посол не исключил возможность конспиративных сценариев, при которых приказы могли быть не отданы вовремя.

    Как пишет американская газета The New York Times, венесуэльских военных подвела некомпетентность, они даже не смогли воспользоваться ЗРК С-300ВМ «Антей-2500» и «Бук-М2Э», закупленными у России еще при президенте Уго Чавесе. Во время налета эти системы не были подключены к радарам, а их некоторые компоненты находились на хранении.

    «Некомпетентность венесуэльских военных, по всей видимости, сыграла большую роль в успехе США. Разрекламированные венесуэльские системы противовоздушной обороны, по сути, не были связаны между собой, когда американские войска вошли в небо над столицей Венесуэлы, и, возможно, они не работали годами», – говорится в материале.

    «Системы ПВО должны нести боевое дежурство круглосуточно, а личный состав – находиться на местах. Поэтому мне неясно, почему средства ПВО Венесуэлы не оказали противодействия», – говорит генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по системе ПВО СНГ.

    Собеседник обратил внимание и на ключевое несоответствие: личный состав массово находился в отпусках, хотя у берегов страны уже была сосредоточена крупная американская ударная группировка. «Возможно, боевое дежурство так и не было организовано. Техника на момент атаки оказалась отключена. Естественно, в таких условиях американская авиация действовала беспрепятственно», – предположил эксперт.

    Также могла быть нарушена система передачи информации от радиолокационных средств обнаружения до зенитно-ракетных войск, «но при нормальной работе боевого дежурства и центров принятия решений какая-то система все равно сработала бы».

    «Согласно протоколу, если в течение пяти минут нет связи со станциями обнаружения ПВО, то начальство на низшем уровне должно самостоятельно организовать несение боевого дежурства и проводить воздушную разведку. Но этого не было сделано», – разъяснил Бижев.

    Эксперт также допускает, что системы связи могли быть подавлены кибератаками или «глушилками», изолировав станции обнаружения от командных центров. «Но система управления каналами связи многократно дублируется, включая проводную связь. При выходе из строя одного канала автоматически должен включаться резервный. Существует автоматизированная система, неуязвимая для внешних помех. Поэтому нельзя исключать, что диверсионные группы заранее вывели из строя альтернативные каналы связи», – считает Бижев.

    А если высшее военное руководство сознательно не отдало приказ на открытие огня, то это можно установить в результате расследования, подчеркивает генерал-лейтенант. «Эту информацию легко проверить. Вся боевая работа документируется, в том числе все команды, которые транслируются в эфир. Но чтобы ответить на остающиеся вопросы, нужны исходные данные», – добавил собеседник.

    С мнением, что могла отсутствовать команда на полную боеготовность, согласен военный эксперт Юрий Кнутов. «Возможно, Венесуэла не приобрела современные радиостанции. В результате американцы могли легко подавить помехами все каналы связи и управления», – предположил он.

    По его словам, экспортные комплексы «Печора-2М», «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» имеют телеоптические визиры для работы при радиоэлектронных помехах. «Эти визиры даже позволяют сопровождать цель автоматически и независимо от помех открывать огонь – особенно по таким целям, как американские вертолеты Chinook. Поэтому главный вопрос в том, почему комплексы не были задействованы», – отметил эксперт.

    Кроме того, для поражения воздушных целей венесуэльские военные могли использовать переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». «Эти ПЗРК были выданы, но не применялись, что вызывает вопросы. Охрана президента Мадуро должна была иметь их на вооружении», – подчеркнул Кнутов.

    «Также важно учитывать, что в последние 10 лет вооруженные силы Венесуэлы по мере ухудшения национальной экономики находились в состоянии деградации.

    Сегодня они напоминают вооруженные силы постсоветских стран в 90-е годы, но в значительно ухудшенном варианте, потому что у страны нет собственного ВПК и развитой ремонтной базы», – отмечает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Из открытых источников следует, что процент боеспособной техники в среднем составлял 30% в силу отсутствия надлежащего обслуживания. Сопротивление было бы возможным, если бы армия «работала как часы», а личный состав был бы обучен и мотивирован.

    «Для ВС Венесуэлы характерна высокая текучка кадров, дефицит технических специалистов. А вишенкой на торте, по-видимому, является глубокое проникновение на уровне правительства и сил безопасности американской разведки, о чем свидетельствует арест бывшего главы контрразведки и почетной гвардии президента Венесуэлы генерал-майора Хавьера Маркано Табата», – отметил собеседник.

    Военная техника не была развернута, а находилась в пунктах постоянной дислокации, «где часть средств ПВО и была уничтожена». «Дыры были на каждом этапе цепочки... Современные, хорошо оснащенные и обученные американские силы имели подавляющее количественное превосходство и просто прошли через венесуэльскую оборону как нож сквозь масло», – считает Кашин.

    Аналитики также сходятся во мнении о том, что провал работы венесуэльской ПВО никак не отразится на экспортном потенциале российского ВПК. Российские комплексы С-300 также стоят на вооружении в Алжире, Египте, Иране и других странах. В конце прошлой недели благодаря С-300 был уничтожен очередной F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «Российские системы ПВО знает весь мир. То, что произошло в Венесуэле, не может понизить наши имиджевые показатели никаким образом. В Каракасе не было нормально организовано несение боевого дежурства, личный состав был плохо обучен»,

    – пояснил Бижев. Кашин напомнил, что Венесуэла активно закупала российское и китайское вооружение в начале и середине 2000-х, но затем не провела должной модернизации. Более показателен пример Индии, на вооружении которой стоят С-400. По итогам прошлогоднего конфликта с Пакистаном российские средства ПВО получили высшую оценку индийского руководства, и было принято решение о дополнительных закупках российских систем.

    «Люди, принимающие решения в этой сфере, понимают, что представляли собой ВС Венесуэлы. К тому же Россия сейчас ведет активные боевые действия в зоне СВО, где ее средства ПВО применяются ежедневно сотни раз – и это гораздо более красноречивый показатель их возможностей», – добавил Кашин.

    По словам Кнутова, американцы преподносят свою операцию как «шедевр и супердостижение технологий США», но даже им приходится признавать, что российские системы не использовались для противодействия. «Поэтому вина лежит на венесуэльских расчетах и командовании, которые недостаточно подготовились к отражению удара», – подчеркнул военный аналитик.

    Главное
    Президент Мексики оценила угрозу вторжения США
    СМИ узнали о готовности главы МИД Ирана Арагчи встретиться с Уиткоффом
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово
    Посол России рассказал об условиях содержания Мадуро в американской тюрьме
    В Белоруссии заявили о невозможности повторения венесуэльского сценария в стране
    Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно находится в стационарах
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации