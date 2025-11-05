Вучич собрался откупиться от ЕС оружием для Украины

Tекст: Андрей Резчиков,

Анастасия Куликова

В России отреагировали на готовность Белграда снова продавать боеприпасы Евросоюзу вне зависимости от того, куда далее они будут направлены. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве понимают, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, но «конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат».

На днях президент Сербии Александр Вучич рассказал о предложении Евросоюзу купить у республики боеприпасы. «Мы никогда никого не подвергали опасности в Европе. Наоборот: наши склады полны боеприпасов, и мы производим их все больше, особенно минометных снарядов», – сказал Вучич в интервью изданию Cicero.

На вопрос, окажутся ли эти боеприпасы в итоге на Украине, Вучич дал понять, что «покупатели могут делать с ними все, что хотят». Белград «соблюдает военный нейтралитет», но готов к сотрудничеству с европейскими странами. По словам, Вучича Сербия не желает способствовать поставкам оружия в зоны конфликтов, однако любые боеприпасы, проданные по соглашениям, после этого могут быть использованы «в любых целях», включая возможную отправку на Украину.

Напомним, российская разведка неоднократно уличала Сербию в передаче Украине боеприпасов через третьи страны НАТО. В Службе внешней разведки (СВР) отмечали, что Белград через Польшу, Чехию и Болгарию направлял Киеву сборные комплекты ракет для РСЗО «Град», наборы для создания 120-мм мин и миллион патронов для стрелкового оружия. В ведомстве назвали действия Сербии «попыткой выстрелить России в спину».

Эти заявления вынудили Белград полностью приостановить летом продажу оружия за рубеж, но теперь Сербия решила увеличить экспорт этого товара. По словам Вучича, речь идет о продаже вооружения не «русским или украинцам», а «кому-то в мире».

Изначально Сербия отрицала поставки какого-либо оружия на Украину и с начала СВО придерживалась политики нейтралитета. Но в европейской прессе появлялись публикации о том, что сербские боеприпасы оказывались на Украине за счет продаж через посредников. Позже Вучич признал получение Украиной боеприпасов на сумму около 800 млн евро.

В экспертной среде отмечают, что у Москвы есть множество рычагов давления на Сербию, однако стороны могли бы предпринять усилия по дипломатическим каналам для того, чтобы прийти к компромиссу.

«Вучич оказался в непростой ситуации. Спустя год после трагедии в Нови-Саде, где в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек, в Сербии продолжаются протесты. Президент на этом фоне согласился провести досрочные парламентские выборы, и к ним он хотел бы прийти в ситуации, когда Еврокомиссия не играет против него», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По словам эксперта, в Сербии есть «непоколебимый консенсус относительно членства в ЕС: и оппозиция, и правящие силы считают, что страна должна стать членом объединения». «Вучич пытается избежать конфликтов с Брюсселем и питает надежды на то, что после выборов Белград вернется к своей более русофильской и евроскептической позиции», – предположил собеседник.

Политолог почти уверен в том, что проданные Сербией боеприпасы в итоге окажутся на Украине, поэтому «аргумент Вучича о том, что в ВПК Сербии работают 30 тыс. человек, которые зависят поставок, выглядит сомнительно».

«Россия открыла для республики свой рынок, в том числе для аграрной продукции. Российская сторона поставляет Белграду газ по сниженным ценам, за счет чего в стране возникла целая отрасль газохимии, производства полимеров, удобрений и так далее. То есть сербскому лидеру стоит помнить, что несколько сотен тысяч человек обеспечены работой благодаря поставкам российских энергоресурсов», – заметил Ткаченко.

«Ранее сербские боеприпасы попадали на Украину нелегально, а сейчас Вучич своими словами дает добро на то, что Сербия может продавать оружие странам, которые будут осуществлять официальные поставки на Украину. Это немного необдуманное и громкое заявление», – считает Полина Соколова, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН.

По ее словам, помимо официальных заявлений между Москвой и Белградом существует «трек дипломатических отношений и двусторонних контактов». Это дает надежду на то, что в итоге стороны смогут уладить возникшие разногласия.

«Между Россией и Сербией сохраняется высокий уровень доверия и партнерства. Несмотря на жесткие официальные заявления по поводу продажи сербских боеприпасов, параллельно, я считаю, идут переговоры по этой проблеме. Я уверена, что

Белград меньше всего хочет, чтобы сербские вооружения убивали русских солдат, особенно если учесть большое количество сербских добровольцев, которые, по разным данным, участвуют в СВО на стороне России»,

– отметила балканист. Но пока готового решения нет – сербские склады полны и «куда это вооружение девать, предположить сложно». Эксперт напомнила, что летом Сербия, прекратив поставки своих вооружений, делала большую ставку на то, что усилия президента США Дональда Трампа приведут к разрешению украинского конфликта.

«Мораторий на продажу боеприпасов был связан, полагаю, именно с этим. Но в нынешней ситуации Вучич вынужден заботиться о национальной экономике, в которой военно-промышленный комплекс играет существенную роль», – добавила спикер.

Что касается непосредственно слов Вучича о продаже оружия, то они прозвучали «в рамках его общения с брюссельской бюрократией и поэтому они ярко проевропейские». «Но в то же время мы знаем, что в переговорах с Россией он высказывается более сдержанно о помощи Украине и сближении с ЕС», – отметила Соколова.

Говоря о возможных объемах будущих поставок боеприпасов, эксперт сомневается, что они будут решающими для всей кампании. Но на тактическом уровне даже несколько десятков тысяч снарядов калибра 122 мм или 152 мм могут повлиять на ключевой момент локального сражения. «Речь может идти о несущественных объемах. Никакого перелома на фронте из-за сербских боеприпасов быть не может», – пояснила балканист.

Что касается позиции сербского населения, то большинство поддерживает Россию и ее политику. «С начала СВО уровень евроскептицизма в Сербии зашкаливает...

Все идет к тому, что в следующем году в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы, которые пока не были официально объявлены. Проведение выборов было главным требованием протестного движения. Летом власти не пошли на уступки, но сейчас в словах некоторых функционеров, партий и самого Вучича есть намеки на то, что внеочередные выборы все-таки состоятся», – отметила спикер.

По ее словам, многие сербские эксперты трактуют заявление Вучича про поставки оружия как попытку получить поддержку Брюсселя для консолидации своей власти и победы Сербской прогрессивной партии. «Но для ЕС важно не заявление, а реальные действия Вучича по поддержке санкционной деятельности и Украины», – пояснила Соколова.

У Москвы существует множество рычагов давления на Сербию, для которой российский рынок энергоресурсов считается критически важным. Кроме того, у Москвы есть возможности для «асимметричного ответа» – например, усиление давления на Белград через косовский вопрос или взаимодействие с пророссийскими силами в Республике Сербской.

«Но в нынешней ситуации эти рычаги могут привести к разрыву отношений с Сербией. Нефтяная отрасль страны представляет собой крупный энергетический комплекс, контрольный пакет акций которого принадлежит «Газпром нефти». Однако из-за американских санкций деятельность российской компании в Сербии серьезно ограничена. С этим же связаны проблемы с поставками российского газа – контракт будет продлен лишь до конца года, а не на несколько лет, как ожидали сербы. По этим вопросам Белград и Москва ищут решения, и давление на Сербию в данной ситуации было бы контрпродуктивным», – рассуждает эксперт.