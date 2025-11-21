  • Новость часаРоссийские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    21 ноября 2025, 13:20 • В мире

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших
    @ REUTERS/Issei Kato

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии.

    «Слышать от нынешнего немецкого лидера, что Германия намерена вновь стать ведущей военной силой в Европе, особенно в контексте недавнего празднования 80-летия поражения гитлеровского нацизма, достаточно показательно. Это говорит о том, что история не является поучительным примером для этих людей». Так министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на выступление канцлера ФРГ в Бундестаге недельной давности, где он назвал превращение бундесвера в ведущую европейскую армию приоритетом своего правительства.

    Но не только потомки немецких нацистов не учат историю. Такими же неучами являются и потомки японских милитаристов. В частности, новый премьер-министр Страны восходящего солнца Санаэ Такаити. Это на встрече с Дональдом Трампом она была весела, иногда вела себя как какой-то подросток (например, прыгала, махала руками). В остальных случаях Санаэ Такаити ведет себя агрессивно, отыгрывая роль «железной леди».

    И зачастую эта агрессия напоминает шаги той самой имперской Японии. Страны, которая в первой половине XX века оккупировала значительные пространства Восточной Азии. И в процессе создания там «Сферы сопроцветания» устраивала там самый настоящий геноцид.

    Геноцид был как культурный (был запрещен корейский алфавит, а детям давали японские имена), так и физический. Подразумевавший угон сотен тысяч женщин в полевые бордели для японской армии, эксперименты с биологическим оружием в отряде 731. Ну и, конечно, убийство миллионов китайцев в ходе оккупации (самым известным эпизодом которой является Нанкинская резня).

    Нельзя сказать, что японское население об этом не знало. Например, японские газеты с энтузиазмом освещали «дружеское соревнование» двух офицеров Императорской армии в Китае на предмет того, кто из них срубит больше голов у обычных китайских прохожих.

    Неудивительно, что Китай с подозрением относится к любым шагам Токио по возрождению милитаризма. И заявление Санаэ Такаити о том, что уже в этом финансовом году Япония намерена увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП (изначально планировалось, что это будет сделано к 2027 году), вызывало беспокойство.

    Однако на днях японский премьер-министр фактически заявила о намерении вторгнуться в Китай.

    Как известно, после окончания Второй мировой Японию лишили права на собственную армию (прописав соответствующий пункт в Конституции) и оставили ей исключительно силы самообороны. Сегодня постепенно выясняется, что это лишение было только формальным. За прошедшие десятилетия силы самообороны (нужные США для поддержания военного баланса в Восточной Азии) выросли до размеров одной из мощнейших региональных армий. В 2015 году был принят закон, который позволил использовать эти силы для коллективной самообороны в определенных случаях, включая «ситуацию, угрожающую выживанию» для Японии.

    Предшественники Санаэ Такаити не конкретизировали понятие «угроза выживанию», однако нынешний премьер-министр это сделала. Она заявила, что «угроза выживанию» возникнет в случае атаки Китая на Тайвань – китайскую суверенную территории, временно не подконтрольную Пекину.

    Проще говоря, по мнению Санаэ Такаити, Токио имеет полное право начать «оборонительную» войну с Китаем за Тайвань. Находившийся, между прочим, с 1895 по 1945 год под японской оккупацией и, если придираться к бумагам и юридическим формальностям, не переданный японцами китайцам после войны. Как и в случае с Курилами, Япония в Сан-Францисском договоре отказалась от суверенитета над островом, однако Китай (как и СССР) не был подписантом этого документа, поскольку не был приглашен на конференцию.

    И начинать войну за Тайвань Японии есть чем. В сухопутном компоненте японская армия уступает китайской, но в морском и военно-воздушном существует определенный паритет (прежде всего потому, что Япония может сосредоточить все свои военно-морские и военно-воздушные силы в одной точке, а Китаю нужно оборонять огромное морское пространство).

    Неудивительно, что в Пекине восприняли эти заявления крайне серьезно. Назвали «первой угрозой применения силы» со стороны Токио за последние 80 лет (то есть со времен окончания Второй мировой) и с ходу начали наказывать санкциями.

    В частности, Китай приостановил импорт японских морепродуктов. На первый взгляд, это копейки – объем торговли составил всего полмиллиона долларов. Однако китайцы могут продолжать вводить эмбарго против других групп товаров.

    «Япония должна сначала отказаться от своих ошибочных заявлений и предпринять конкретные действия по защите политической основы китайско-японских отношений; в противном случае у Китая не останется иного выбора, кроме как принять дальнейшие меры», – угрожает китайский МИД. И в плане мер для Пекина открывается грандиозный простор для свершений. В 2024 году Япония экспортировала в Китай товары на 120 млрд долларов – это, по сути, ее второй экспортный рынок после американского.

    В вопросе же нетоварного экспорта Китай сразу зашел с козырей. МИД КНР порекомендовал своим туристам не посещать Японию, а ведущие китайские авиакомпании уже пообещали гражданам в случае отказа от билетов, купленных в этом году, полностью возместить их.

    Для понимания: с января по сентябрь 2025 года японские острова посетило 9,3 млн китайских туристов. То есть каждый четвертый турист в Японии был китайским. Только в период с июля по сентябрь они оставили в стране (то есть наели, напили, наспали и нагуляли) 13 млрд долларов.

    Растет напряжение и на дипломатическом уровне.

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий».

    Именно так прокомментировал заявление Такаити на своей странице в соцсетях генконсул Китая в Осаке Сюэ Цзянь. Это сообщение он потер, но потом призвал Японию вернуть «хотя бы минимум разума и законопослушности, дабы снова не получить национальное разрушение в виде поражения», намекая на последствия Второй мировой.

    Китайский МИД за слова своего сотрудника (в том числе удаленные) извиняться не стал. «Безответственно со стороны некоторых японских политиков и СМИ сознательно раздувать пост, создавать путаницу и отвлекать внимание», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Давая понять, что извиняться должен не Пекин, а Токио. И уж кому-кому, а не японцам возмущаться из-за угроз «отрубания голов».

    И Россия с Китаем в вопросе осуждения японского милитаризма солидарна. Две страны, которые во время Второй мировой положили больше всего жизней на алтарь победы, сейчас снова сдерживают тех же самых двух агрессоров. И снова сдерживают вместе, рука об руку. Учат их урокам истории, раз они сами выучить не в состоянии.

