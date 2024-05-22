Аргентина «заморозила» сайты и соцсети госСМИ

Tекст: Денис Тельманов

«Государственные СМИ проходят процесс реорганизации, целью которого является улучшение производства, реализации и распространения контента. Поэтому было принято решение временно приостановить публикацию материалов государственных СМИ», – приводит сообщение телеканала ТАСС.

Помимо TV Publica, решение коснулось нескольких радиостанций, в том числе Radio Nacional. На сайтах СМИ появилась надпись «Сайт на реконструкции», их страницы в социальных сетях не обновляются. При этом TV Publica и Radio Nacional продолжают вещание.

1 марта президент Аргентины Хавьер Милей заявил о закрытии информационного агентства Telam. По мнению главы государства, агентство занималось пропагандой идей политических оппонентов властей – сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

После своего избрания Милей неоднократно заявлял, что в Аргентине не должно быть государственных СМИ, и он намерен передать их все в частные руки.