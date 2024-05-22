Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?3 комментария
Аргентина «заморозила» сайты и соцсети госСМИ
Власти Аргентины приостановили обновление контента на сайтах и в социальных сетях ряда государственных средств массовой информации. Об этом говорится в сообщении государственного телеканала TV Publica.
«Государственные СМИ проходят процесс реорганизации, целью которого является улучшение производства, реализации и распространения контента. Поэтому было принято решение временно приостановить публикацию материалов государственных СМИ», – приводит сообщение телеканала ТАСС.
Помимо TV Publica, решение коснулось нескольких радиостанций, в том числе Radio Nacional. На сайтах СМИ появилась надпись «Сайт на реконструкции», их страницы в социальных сетях не обновляются. При этом TV Publica и Radio Nacional продолжают вещание.
1 марта президент Аргентины Хавьер Милей заявил о закрытии информационного агентства Telam. По мнению главы государства, агентство занималось пропагандой идей политических оппонентов властей – сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.
После своего избрания Милей неоднократно заявлял, что в Аргентине не должно быть государственных СМИ, и он намерен передать их все в частные руки.