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    22 мая 2024, 02:23 • В мире

    Аргентина «заморозила» сайты и соцсети госСМИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Аргентины приостановили обновление контента на сайтах и в социальных сетях ряда государственных средств массовой информации. Об этом говорится в сообщении государственного телеканала TV Publica.

     «Государственные СМИ проходят процесс реорганизации, целью которого является улучшение производства, реализации и распространения контента. Поэтому было принято решение временно приостановить публикацию материалов государственных СМИ», – приводит сообщение телеканала ТАСС.

    Помимо TV Publica, решение коснулось нескольких радиостанций, в том числе Radio Nacional. На сайтах СМИ появилась надпись «Сайт на реконструкции», их страницы в социальных сетях не обновляются. При этом TV Publica и Radio Nacional продолжают вещание.

    1 марта президент Аргентины Хавьер Милей заявил о закрытии информационного агентства Telam. По мнению главы государства, агентство занималось пропагандой идей политических оппонентов властей – сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

    После своего избрания Милей неоднократно заявлял, что в Аргентине не должно быть государственных СМИ, и он намерен передать их все в частные руки.

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