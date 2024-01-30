Антивенгерские санкции ускорят развал Евросоюза

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Долгие годы западная пропаганда рассказывала о том, что в рамках Организации Варшавского Договора и Совета экономической взаимопомощи – советских интеграционных проектов в Восточной Европе – не было ни свободы, ни демократии. И в качестве одного из примеров приводили 1956 год, когда СССР ввел войска в Венгрию и разгромил тамошнее восстание против «советского диктата».

И вот сейчас, когда Венгрия входит в западные интеграционные проекты – ЕС и НАТО, выясняется, что там тоже нет ни свободы, ни демократии. Британское издание Financial Times написало, что руководство Евросоюза собирается «подрывать» экономику Венгрии.

«В документе, составленном чиновниками ЕС, Брюссель изложил стратегию, нацеленную на экономическое ослабление Венгрии. Речь идет о попытках поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке привести к снижению в стране рабочих мест и экономического роста», – указывает издание. Кроме того, руководство Евросоюза хочет пригрозить навсегда лишить Венгрию доступа к европейским фондам.

Угрозы вполне серьезные. Страна действительно зависит от притока иностранного капитала, а на ЕС, США и Великобританию приходится порядка 84% венгерского экспорта. И если Запад закрутит гайки, он может вызвать серьезный экономический кризис в стране, который, по мнению западных стратегов, подорвет позиции неугодного им премьер-министра Виктора Орбана.

И они закрутят в том случае, если на саммите ЕС 1 февраля Венгрия заблокирует выделение Киеву на период до 2027 года пакета помощи в 50 млрд евро из общеевропейских (то есть в том числе и венгерских) средств. По сути, февральский саммит созывается именно потому, что вопрос о финансировании не был решен в декабре, причем не был решен именно из-за применения Венгрией права вето. И сейчас, по сути, Будапешту дают второй шанс «поступить правильно».

Сами венгры говорят, что уже поступают правильно – ведь, судя по опросам общественного мнения, 99% населения страны поддерживают позицию Виктора Орбана в украинском вопросе. Более того, венгры поступают еще и законно – в отличие от властей ЕС.

«Документ, подготовленный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем уже давно говорит венгерское правительство: доступ к фондам ЕС используется для политического шантажа», – возмущается венгерский министр по делам ЕС Януш Бока. По мнению Будапешта, помощь Украине и деньги для Венгрии являются совершенно разными вопросами. «Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС, а также отвергает попытки других сторон это связать», – говорит Бока.

При этом венгерские власти даже готовы на какие-то компромиссы. Так, например, Будапешт предлагает одобрить общее выделение пакета в целом, однако каждый год (а средства пакета, напоминаем, будут выделяться Киеву порциями до 2027 года) заново обсуждать вопрос и дать Венгрии право ветировать следующие выплаты. В ЕС, понятно, отказались – им не нужен ежегодный венгерский шантаж. Поэтому ультиматум остается в силе: либо Будапешт отказывается от блокировки средств Киеву, либо получает финансовый 1956 год.

Вопрос лишь в том, готов ли ЕС выполнить этот ультиматум? Тем более что дело тут не только в Венгрии. Европейские чиновники на каждом углу уверяют, что у них демократия и свобода, что в ЕС решения принимаются консенсусом единомышленников. А здесь получается не просто давление, а демонстративное давление, причем крайне жесткое. «Брюссель шантажирует Венгрию так, как будто считает, что завтра уже не наступит», – возмущается представитель венгерского премьера Балаж Орбан. Зачем же Евросоюз разрушает свой же собственный пропагандистский конструкт?

С одной стороны, он действительно наводит внутреннюю дисциплину. «Бедная страна должна знать свое место и не перечить «старшим».

Тем более если у Орбана есть личный конфликт с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – самым влиятельным политиком Европы сегодня. Один – отец пятерых детей, каждое воскресенье ходящий в храм. Другой прямо рассказывает о том, как ходит голый по квартире. И для голландского премьера принципиально проучить венгерского коллегу. Рютте упирает на деньги – раз Голландия дает Венгрии деньги, то она вправе диктовать свои условия про демократию, ЛГБТ и т. п.», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

По его мнению, ЕС всегда продавливал отдельные страны – даже Германию, в частности, по вопросам греческого кризиса. В Евросоюзе один и даже два (на стороне Венгрии выступает Словакия) в поле не воин. Тем более что еще недавно самые главные европейские смутьяны – поляки – избрали «правильного» премьера Дональда Туска и тем самым взялись за ум. «Туск отменил почти все, что раздражало Евросоюз», – говорит Вадим Трухачев.

Тем более что сейчас на стороне Евросоюза выступают Соединенные Штаты, которые уже обвиняют Венгрию в проведении внешней политики, основанной на фантазиях и помогающей России добиваться ее целей. Вашингтону категорически не нравятся ни попытки Виктора Орбана помешать американцам переложить финансирование Украины с американского бюджета на европейский, ни тем более его сопротивление западным либеральным ценностям.

Поэтому даже посла в Венгрию администрация Байдена подобрала нужного. «Посол Дэвид Прессман просто нетрадиционный во всех смыслах этого слова. Его и назначили с целью раздражать венгерские власти и персонально верующего кальвиниста Орбана», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Исходя из этого, по мнению некоторых экспертов, Орбан все-таки вынужден будет уступить. Не частично, а полностью. «Он хорошо знает правила игры, поэтому сильно упорствовать не станет», – говорит Вадим Трухачев.

По другой версии, однако, уступить может как раз Евросоюз – в том случае, если Орбан рискнет и будет упорствовать. Ведь негативные последствия от силового продавливания венгерского премьера могут превысить все выгоды от его подчинения – особенно учитывая нынешние тренды международных отношений.

Во-первых, Европа понимает, куда дуют вашингтонские ветра. «Идти на поводу у уходящей, слабеющей администрации Байдена было бы странно, особенно учитывая, что шансы Трампа растут день ото дня, – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский. – Тем более что сейчас европейские власти так или иначе стремятся выровнять дисбаланс в отношениях с США и сократить зависимость, которая стала уже очень накладной».





Во-вторых, авторитет Европейской комиссии и сама идея европейской идентичности сейчас находятся отнюдь не на высоте. Ряд стран (прежде всего восточноевропейских) опасаются углубления европейской интеграции и склонны если уж не поддерживать, то как минимум сочувствовать еврофрондерам. Тем более что понимают – в любой момент они тоже могут быть в эти фрондеры записаны.

И Брюссель обязан эти настроения учитывать. «Европейцы в принципе стараются не применять меры «наказания» просто по той причине, что в долгосрочном плане это убийственно повлияет на лояльность стран-членов из объединения», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Так что вопрос в том, что выберет ЕС в своем разбирательстве с Венгрией: тактически выгодное давление или стратегически выгодные переговоры. В конце концов, на момент 1956 года итоги венгерского восстания тоже можно было считать советской победой – однако в долгосрочном плане эти события стали одной из причин развала советского блока.