  • Новость часаЖурова назвала изуверским лишение российских фигуристов золота Олимпиады
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76
    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту
    Лавров: Запад выделил «обанкротившейся» Украине 200 млрд долларов
    Захарова резко осудила ереванского вандала
    Нуланд обосновала отказ США выводить войска из Сирии
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    20 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 14:54 • В мире

    Антивенгерские санкции ускорят развал Евросоюза

    Антивенгерские санкции ускорят развал Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Венгрия возмущена «политическим шантажом», который предприняли против этой страны власти Евросоюза. Фактически Будапешту угрожают масштабными экономическими санкциями, и все из-за ее позиции по поводу Украины. О чем именно идет речь и почему этот шантаж на самом деле куда более угрожает Брюсселю?

    Долгие годы западная пропаганда рассказывала о том, что в рамках Организации Варшавского Договора и Совета экономической взаимопомощи – советских интеграционных проектов в Восточной Европе – не было ни свободы, ни демократии. И в качестве одного из примеров приводили 1956 год, когда СССР ввел войска в Венгрию и разгромил тамошнее восстание против «советского диктата».

    И вот сейчас, когда Венгрия входит в западные интеграционные проекты – ЕС и НАТО, выясняется, что там тоже нет ни свободы, ни демократии. Британское издание Financial Times написало, что руководство Евросоюза собирается «подрывать» экономику Венгрии.

    «В документе, составленном чиновниками ЕС, Брюссель изложил стратегию, нацеленную на экономическое ослабление Венгрии. Речь идет о попытках поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке привести к снижению в стране рабочих мест и экономического роста», – указывает издание. Кроме того, руководство Евросоюза хочет пригрозить навсегда лишить Венгрию доступа к европейским фондам.

    Угрозы вполне серьезные. Страна действительно зависит от притока иностранного капитала, а на ЕС, США и Великобританию приходится порядка 84% венгерского экспорта. И если Запад закрутит гайки, он может вызвать серьезный экономический кризис в стране, который, по мнению западных стратегов, подорвет позиции неугодного им премьер-министра Виктора Орбана.

    И они закрутят в том случае, если на саммите ЕС 1 февраля Венгрия заблокирует выделение Киеву на период до 2027 года пакета помощи в 50 млрд евро из общеевропейских (то есть в том числе и венгерских) средств. По сути, февральский саммит созывается именно потому, что вопрос о финансировании не был решен в декабре, причем не был решен именно из-за применения Венгрией права вето. И сейчас, по сути, Будапешту дают второй шанс «поступить правильно».

    Сами венгры говорят, что уже поступают правильно – ведь, судя по опросам общественного мнения, 99% населения страны поддерживают позицию Виктора Орбана в украинском вопросе. Более того, венгры поступают еще и законно – в отличие от властей ЕС.

    «Документ, подготовленный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем уже давно говорит венгерское правительство: доступ к фондам ЕС используется для политического шантажа», – возмущается венгерский министр по делам ЕС Януш Бока. По мнению Будапешта, помощь Украине и деньги для Венгрии являются совершенно разными вопросами. «Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС, а также отвергает попытки других сторон это связать», – говорит Бока.

    При этом венгерские власти даже готовы на какие-то компромиссы. Так, например, Будапешт предлагает одобрить общее выделение пакета в целом, однако каждый год (а средства пакета, напоминаем, будут выделяться Киеву порциями до 2027 года) заново обсуждать вопрос и дать Венгрии право ветировать следующие выплаты. В ЕС, понятно, отказались – им не нужен ежегодный венгерский шантаж. Поэтому ультиматум остается в силе: либо Будапешт отказывается от блокировки средств Киеву, либо получает финансовый 1956 год.

    Вопрос лишь в том, готов ли ЕС выполнить этот ультиматум? Тем более что дело тут не только в Венгрии. Европейские чиновники на каждом углу уверяют, что у них демократия и свобода, что в ЕС решения принимаются консенсусом единомышленников. А здесь получается не просто давление, а демонстративное давление, причем крайне жесткое. «Брюссель шантажирует Венгрию так, как будто считает, что завтра уже не наступит», – возмущается представитель венгерского премьера Балаж Орбан. Зачем же Евросоюз разрушает свой же собственный пропагандистский конструкт?

    С одной стороны, он действительно наводит внутреннюю дисциплину. «Бедная страна должна знать свое место и не перечить «старшим».

    Тем более если у Орбана есть личный конфликт с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – самым влиятельным политиком Европы сегодня. Один – отец пятерых детей, каждое воскресенье ходящий в храм. Другой прямо рассказывает о том, как ходит голый по квартире. И для голландского премьера принципиально проучить венгерского коллегу. Рютте упирает на деньги – раз Голландия дает Венгрии деньги, то она вправе диктовать свои условия про демократию, ЛГБТ и т. п.», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    По его мнению, ЕС всегда продавливал отдельные страны – даже Германию, в частности, по вопросам греческого кризиса. В Евросоюзе один и даже два (на стороне Венгрии выступает Словакия) в поле не воин. Тем более что еще недавно самые главные европейские смутьяны – поляки – избрали «правильного» премьера Дональда Туска и тем самым взялись за ум. «Туск отменил почти все, что раздражало Евросоюз», – говорит Вадим Трухачев.

    Тем более что сейчас на стороне Евросоюза выступают Соединенные Штаты, которые уже обвиняют Венгрию в проведении внешней политики, основанной на фантазиях и помогающей России добиваться ее целей. Вашингтону категорически не нравятся ни попытки Виктора Орбана помешать американцам переложить финансирование Украины с американского бюджета на европейский, ни тем более его сопротивление западным либеральным ценностям.

    Поэтому даже посла в Венгрию администрация Байдена подобрала нужного. «Посол Дэвид Прессман просто нетрадиционный во всех смыслах этого слова. Его и назначили с целью раздражать венгерские власти и персонально верующего кальвиниста Орбана», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Исходя из этого, по мнению некоторых экспертов, Орбан все-таки вынужден будет уступить. Не частично, а полностью. «Он хорошо знает правила игры, поэтому сильно упорствовать не станет», – говорит Вадим Трухачев.

    По другой версии, однако, уступить может как раз Евросоюз – в том случае, если Орбан рискнет и будет упорствовать. Ведь негативные последствия от силового продавливания венгерского премьера могут превысить все выгоды от его подчинения – особенно учитывая нынешние тренды международных отношений.

    Во-первых, Европа понимает, куда дуют вашингтонские ветра. «Идти на поводу у уходящей, слабеющей администрации Байдена было бы странно, особенно учитывая, что шансы Трампа растут день ото дня, – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский. – Тем более что сейчас европейские власти так или иначе стремятся выровнять дисбаланс в отношениях с США и сократить зависимость, которая стала уже очень накладной».


    Во-вторых, авторитет Европейской комиссии и сама идея европейской идентичности сейчас находятся отнюдь не на высоте. Ряд стран (прежде всего восточноевропейских) опасаются углубления европейской интеграции и склонны если уж не поддерживать, то как минимум сочувствовать еврофрондерам. Тем более что понимают – в любой момент они тоже могут быть в эти фрондеры записаны.

    И Брюссель обязан эти настроения учитывать. «Европейцы в принципе стараются не применять меры «наказания» просто по той причине, что в долгосрочном плане это убийственно повлияет на лояльность стран-членов из объединения», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Так что вопрос в том, что выберет ЕС в своем разбирательстве с Венгрией: тактически выгодное давление или стратегически выгодные переговоры. В конце концов, на момент 1956 года итоги венгерского восстания тоже можно было считать советской победой – однако в долгосрочном плане эти события стали одной из причин развала советского блока.

    Главное
    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76
    Коммунальщики Кузбасса отправились восстанавливать Горловку в ДНР
    Украинский военный получил пожизненное за массовый расстрел людей в ДНР
    США назвали условие возврата Турции в программу по F-35
    Завод в Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда XCITE
    Американская телеведущая выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена
    Московскому школьнику сломали нос из-за спора о Николае Втором

    ЕС угрожает России экономической блокадой

    ЕС выделяет деньги на создание нового транспортного коридора из Центральной Азии в обход России. Новый маршрут называют конкурентом китайского проекта «Один пояс – один путь». Брюссель не скрывает, что эти планы направлены именно против России. Удастся ли их реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Антивенгерские санкции ускорят развал Евросоюза

    Венгрия возмущена «политическим шантажом», который предприняли против этой страны власти Евросоюза. Фактически Будапешту угрожают масштабными экономическими санкциями, и все из-за ее позиции по поводу Украины. О чем именно идет речь и почему этот шантаж на самом деле куда более угрожает Брюсселю? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............