Болгары повторили конфликт Зеленского и Залужного

Tекст: Дмитрий Бавырин

После всего того, что было между Россией и Болгарией за последние два года, с русской стороны стало нормой закатывать глаза и реагировать на каверзы «братушек» риторическим вопросом: что-де вы хотите от народа, который в обе мировые войны воевал против нас?

То, что русская армия вернула этим неблагодарным государственность, заплатив собственной кровью, не всегда при этом упоминается, но подразумевается всегда.

Тем не менее стоит помнить и то, что народ и государственная власть – это не одно и то же. Болгары в массе своей были русофилами и в XIX веке, и в прошлом, и даже сейчас опросы Еврокомиссии определяют болгарский народ как самый пророссийский в Европе. Венгры, например, к нам относятся сложнее, зато и гадостей не делают. А вот болгарская власть – делает.

Ее ориентация на Германию в эпоху войн сложилась по ряду причин, одна из которых – конкуренция с сербами. Передел балканских земель стал одним из главных мотивов участия болгар в обеих мировых бойнях на стороне Берлина, при том, что с русской армией в Софии осознанно не желали сталкиваться – боялись, что болгарские солдаты просто сложат оружие перед русскими.

Это национальное табу в Болгарии соблюдают и сейчас. Но во многом другом ситуация в элитах как будто бы хуже, чем в периоды мировых войн. Тогда они побольше рефлексировали и имели склонность к исправлению собственных ошибок.

Например, в Первую мировую войну болгары вступили позже, чем другие союзники Германии, а вышли из нее раньше. Именно поэтому, несмотря на территориальные потери, Болгария дешево отделалась. Окончательно свои долги по репарациям за дела того периода сама Германия закрыла только на втором сроке Ангелы Меркель – почти сто лет спустя.

Из гитлеровской мясорубки Второй мировой болгары тоже выскочили досрочно, использовав шанс, дарованный им историей и советской Москвой. Теперь же без какой-либо рациональной причины их власти решили испить всю чашу с цикутой до конца, потому что президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский «головнокомандувач» Владимир Зеленский очень об этом просили.

Ранее в республике провернули абсолютно бессовестную схему, когда прозападная часть правительства втайне от остальных частей, парламента и народа поставляла в ВСУ вооружения и боеприпасы через «прокладки» и третьи страны. Это уже не просто авантюра, это государственная измена, но все причастные отделались легким испугом.

А сейчас в болгарских верхах такая ситуация, что стесняться кого-либо там вообще не считают нужным, если речь идет о нанесении ущерба России (даже Бога уже не боятся). Властная коалиция состоит из двух противоборствующих сил: это правопопулистская партия ГЕРБ и либеральные технократы из движения «Продолжаем перемены». Дай им волю, сожрали бы друг друга. Но в двух вопросах они абсолютно единодушны – в том, что касается внешнеполитической ориентации на Запад и желании навредить Москве.

Их держат вместе русофобия, лояльность НАТО и нежелание объявлять для «пересдачи» очередные парламентские выборы – шестые за три года. Их не смущает необходимость нести бессмысленные убытки, как от локальной войны с «Лукойлом». И никакие предохранители, призванные остановить эту вредную и бесперспективную политику, не срабатывают.

Вот и теперь: намерению безвозмездно передать Украине сто бронетранспортеров воспротивился болгарский президент Румен Радев. Причем не просто высказался против, а наложил вето на парламентский законопроект.

Официальная позиция президента в том, что формально списанные БТР, ранее принадлежащие болгарской полиции, могли бы пригодиться небогатой стране в другом месте. Поэтому глава государства потребовал обоснований, почему ими нужно пожертвовать в пользу Киева.

Радев и ранее выступал против военных поставок на Украину, как и большинство болгарского населения, то есть от народа не оторвался. А в первые дни после СВО он заявил, что победа России в военном противостоянии предрешена. «Однако выиграть мир будет очень трудно», – добавил болгарский президент (нельзя сказать, будто ошибся и в этом).

На протяжении прошлого года и вплоть до осени этого, когда Запад делал ставку на разгром ВС РФ (так называемое контрнаступление ВСУ), Радеву за эти слова пеняли. Теперь, когда затея США, НАТО и Киева провалилась, никто даже не думает перед ним извиниться.

Власть в Болгарии сосредоточена в руках правительства, а там предпочитают делать вид, будто в стране вообще нет президента, поскольку он представляет «третью силу» – формально беспартийный, но близок к находящимся в оппозиции социалистам, самой русофильской из крупных партий Болгарии

«Это вето (на поставку БТР в ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) будет преодолено, поэтому я не вижу повода для комментариев», – отрезал премьер-министр Болгарии Николай Денков. Это при том, что в сравнении с Радевым он политический карлик, если вообще политик, а не физикохимик.

Дело в том, что взаимная ненависть лидеров ГЕРБ и «Продолжаем перемены» делало их пребывание на первых ролях заведомо конфликтным. Поэтому они договорились уйти на второй план, выставив вперед технических персонажей. Таков и Денков – член Болгарской академии наук и бывший министр образования. Уже в следующем году, согласно договоренности о ротации, он уступит кресло вице-премьеру от ГЕРБ Марии Габриэль, не имеющей и десятой части того влияния, которым обладает ее партийный лидер – многолетний премьер и старый враг России Бойко Борисов.

Что же касается Радева, он получил мандат на власть (пускай и со скромными полномочиями) напрямую от народа на выборах, потому и ориентируется на мнение народа, а не на мнение США, ЕС и НАТО.

И это несмотря на то, что Радев – натовский генерал, точнее, генерал-майор ВВС, проходивший обучение в США. То есть наоборот: не «несмотря на», а именно поэтому. Когда речь идет о войне с Россией, он хотя бы понимает, о чем он говорит, в отличие от профессора физикохимии Денкова.

Натовский генерал нам по определению не друг. Но он (и тоже по определению) компетентен в вопросах противостояния российской армии.

И получается, что в коридорах болгарской власти его шпыняют дилетанты, почему-то решившие, что военная победа Киева – это не просто достижимая цель, а такая цель, ради которой можно многим пожертвовать: от благосостояния болгар, страдающих от роста цен на энергоносители, до сотни БТР, которые военных раскладов не изменят, а просто будут сброшены в украинскую черную дыру, как и прежние поставки военной техники из Болгарии.

В какой-то степени это напоминает пресловутый конфликт между президентом Украины Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором военный выглядит адекватнее кавээнщика.

Генерал Залужный для России – враг, а не просто «не друг». Но он, тем не менее, настоящий боевой генерал, а не креакл (режиссер, сценарист, политтехнолог), которые составляют окружение главы украинского государства. Он в силу профессии отличает реалистичное от завирального, какими были и остаются планы Зеленского на конфликт с Россией.

«Так не победим, лишь себя погубим», – как бы говорит Залужный. «Побеждайте как угодно, лишь бы президентом оставался я», – как бы отвечают ему с Банковой улицы по поручению «звезды» комедий «Любовь в большом городе» и «Ржевский против Наполеона».

У генерала Радева с физикохимиком Денковым похожие отношения. Только они не страну проигрывают, а арсеналы болгарской армии и те остатки приязни, которые могли оставаться у России к Болгарии. Пусть. Уже не жалко.