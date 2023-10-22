  • Новость часаПентагон заявил о выросшем риске атак на ВС США на Ближнем Востоке
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    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

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    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    22 октября 2023, 16:14 • Видео

    Болгары гадят России по-старому

    Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

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    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

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    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

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    Мигранты в Самаре переступили сразу две красные черты

    В Самаре мигранты напали на несовершеннолетних и угрожали губернатору области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по инциденту. Однако это не первый случай, когда приезжие совершают серьезные правонарушения в России. Какие меры необходимо принять, чтобы минимизировать подобные инциденты в будущем? Подробности

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    Исчезновение молдавского языка угрожает интересам России

    Украина официально признала молдавский язык румынским. Ранее такой же шаг сделал и сам Кишинев. Все это, как считают эксперты, постепенно размывает не только государственность Молдавии, но и идентичность местных жителей. В чьих интересах проводится такая политика и какие риски она несет для интересов России в регионе? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

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