Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности Перейти в раздел

Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности Перейти в раздел

Мигранты в Самаре переступили сразу две красные черты В Самаре мигранты напали на несовершеннолетних и угрожали губернатору области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по инциденту. Однако это не первый случай, когда приезжие совершают серьезные правонарушения в России. Какие меры необходимо принять, чтобы минимизировать подобные инциденты в будущем? Подробности Перейти в раздел

Исчезновение молдавского языка угрожает интересам России Украина официально признала молдавский язык румынским. Ранее такой же шаг сделал и сам Кишинев. Все это, как считают эксперты, постепенно размывает не только государственность Молдавии, но и идентичность местных жителей. В чьих интересах проводится такая политика и какие риски она несет для интересов России в регионе? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел