«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Болгары гадят России по-старому
«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.75 комментариев
Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев