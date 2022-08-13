Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители.

Вслед за Шри-Ланкой, где из-за массовых протестов против повышения цен на все необходимое сбежал президент Готабаи Раджапакса аналогичные массовые волнения охватили Бангладеш. Весьма сильная в этой стране оппозиция, состоящая из исламистов и националистов, требует отставки правительства, обвиняя правящий кабинет в обнищании населения. Похожие протесты наблюдаются в Ираке, Сьерра-Леоне и других странах.

В Бангладеш ситуация накаляется ежедневно. Санкции США против России привели к тому, что правительство подняло цены на топливо на 52%. Эта цифра – рекордный показатель повышения цен на топливо с 1971 года, когда государство обрело независимость. Как сообщает «Коммерсант», улицы столицы Дакки и других крупных городов страны превратились в арену ожесточенных столкновений. Протестующие штурмуют автозаправки, жгут покрышки. Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом и водометами.

По словам профессора МГИМО Сергея Лунева, повышение цен на топливо и энергоносители – только повод для протестов в Бангладеш. Политическое и социальное недовольство из года в год подогревают движения, оппозиционные правящей партии «Авами лиг», которая бессменно находится у власти почти 15 лет. «Премьер-министр страны Шейх Хасина в первый раз стала премьером в 1996 году. Как это обычно бывает, несменяемость власти при отсутствии улучшения качества жизни провоцирует у людей социальную усталость», – пояснил Лунев.

Эксперт подчеркивает, что при Хасине в Бангладеш накопилась масса социально-экономических проблем. Главная из них – непрекращающийся рост безработицы при увеличении численности населения, которая сейчас составляет более 165 млн человек.

В Бангладеш наиболее оппозиционно к светскому правительству настроены салафитское движение «Ахль-аль-Хадис» («Народ хадиса») и более радикальные салафиты из «Джамаат аль – Ислами» («Община ислама»). В союзе с этими исламистами против правящего режима действует Националистическая партия Бангладеш (НПБ), многолетний конкурент «Авами лиг» на парламентских выборах.

По словам эксперта, исламисты обвиняют Хасину в том, что она, не улучшая жизнь граждан, нарушает заповеди ислама. Союзную с салафитами Националистическую партию также возглавляет женщина, Халеда Зиа Рахман, напомнил востоковед. «У Националистической партии многолетние конструктивные отношения с исламистами в плане противостояния левоцентристам-секуляристам из «Авами лиг». Националисты из Бангладеш никогда не скрывали исламистских симпатий», – говорит Сергей Лунев.

В руководстве НПБ открыто называют правительство «фашистским» и «оккупационным», сообщает United News of Bangladesh (UNB). На этой неделе НПБ и исламисты созвали жителей столицы на мирный митинг, где прозвучали требования к правительству уйти в отставку. Митинг собрал десятки тысяч человек.

«В «Авами лиг» рассчитывают на то, что люди покричат и разойдутся. Политические протесты для Бангладеш – привычное явление. Вряд ли Шейх Хасина испугается требований протестующих и уйдет в отставку добровольно. Скорее всего, в ее партии будут ждать, чем все закончится. Судьбу правящего кабинета решат предстоящие в 2023 году выборы в парламент страны. В «Авами лиг» настроены на победу на этих выборах. Возможно, Шейх Хасина по итогам этих выборов не будет премьером, но она останется главным действующим лицом партии», – прогнозирует Лунев.

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Если ситуация в Бангладеш дойдет до критического уровня, правительство может согласиться на досрочные парламентские выборы, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. По его мнению, кабинет Хасины способен сбить цены на энергоносители, обратившись за помощью к странам-экспортерам. «Может помочь Индия, которая получает нефть из России по субсидированным ценам. Кабинет Хасины может попробовать договориться с Китаем», – предположил Волхонский.

Ситуация с резким повышением цен на энергоносители, вызванная санкциями США против России, становится турбулентной в очень многих странах, добавляет востоковед. «Протесты из-за цен на топливо привели к отставке правительства на Шри-Ланке. Такие протесты произошли в конце мая в Пакистане, где из-за санкций США против России поднялись цены на топливо и продукты. Такие протесты происходят в Иране, где действия США привели еще и к росту цен на воду. В целом в регионе осталось не так уж много стран, которые не охвачены протестами... У Индии еще высок запас внутренней прочности, но и там всего можно ожидать», – предупреждает Волхонский.

Происходящее в Бангладеш – проявление не регионального, а глобального кризиса, уверен собеседник. Эксперт напомнил, что Иран, где до сих пор протестуют против снижения уровня жизни, – крупнейшая нефтедобывающая страна. В другой стране-экспортере нефти, в Ираке, в конце июля протестующие захватили здание парламента, из-за чего власти ввели в Багдад войска. «Те же проблемы с топливом сейчас испытывает большинство стран Африки. В этом регионе не так много стран-экспортеров нефти. В Западной Европе прогнозируют очень холодную зиму и неподъемные цены на энергоносители. Европейцы запасаются дровами. В этой ситуации, как говорится, рвануть может где угодно и неожиданно», – заключил Волхонский.

На этой неделе в Сьерра-Леоне сообщили о гибели не менее шести полицейских в ходе беспорядков, которые сопровождали антиправительственные акции протеста против экономических трудностей. Как сообщает ТАСС, двое полицейских были убиты в столице Фритауне, остальные – в северных и западных районах страны. Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает о 21 погибшем участнике демонстраций. При этом во Фритауне, по словам медиков, были убиты 13 гражданских лиц.

Во Фритауне полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы, которая пыталась перекрыть одну из центральных улиц города. Власти ввели на территории страны комендантский час в ночное время суток, был заблокирован доступ в интернет.

Участники демонстраций требовали от правительства принять срочные меры для снижения цен на товары и услуги. Обнищавшее население ждет перемен в экономической политике.

«Рост цен на продовольствие больно ударил по кошелькам граждан Сьерра-Леоне – одной из беднейших стран в Африке», – отмечает руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.

По словам эксперта, подорожание энергоносителей продолжит провоцировать рост цен на продовольствие в беднейших странах Западной и Центральной Африки. «Там будут усугубляться текущие проблемы, связанные с закупкой продовольствия, и это будет приводить к социальной напряженности. Так всегда традиционно происходит, когда на мировом рынке резко поднимаются цены», – говорит эксперт.

Правящий в Сьерра-Леоне с 2018 года Джулиус Маада Вони Био в своей политике придерживается многовекторного курса, стандартного для многих африканских режимов, пояснил эксперт. «Био настроен на партнерские отношения Сьерра-Леоне с США и Великобританией. Сьерра-Леоне при этом активно торгует с Китаем, который поставляет продовольствие, одежду и обувь, металлы», – уточнил Бабаев.