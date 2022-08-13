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13 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Украинцы увидели спасение в России

Мужчины бегут с Украины на освобожденные территории Константин Михальчевский/РИА Новости
В тылу ВСУ возле города Гуляйполе начались перестрелки между заградотрядами националистов и бойцами теробороны, не желающими воевать за Украину. Кроме того, многие мужчины бегут на подконтрольную России часть Запорожья, чтобы не попасть на службу в украинскую армию. Киев сейчас спешно пытается перекрыть эти лазейки для желающих убежать от войны мужчин. Подробности...
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Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как русские импровизировали, защищая Одессу от нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно. Подробности...

Как России не заразиться «оспой обезьян»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей. Подробности...
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Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

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Прибалтика отменяет русских

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей
    		   13 августа 2022, 13:53
    Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
    Текст: Артур Приймак

    Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители.

    Вслед за Шри-Ланкой, где из-за массовых протестов против повышения цен на все необходимое сбежал президент Готабаи Раджапакса аналогичные массовые волнения охватили Бангладеш. Весьма сильная в этой стране оппозиция, состоящая из исламистов и националистов, требует отставки правительства, обвиняя правящий кабинет в обнищании населения. Похожие протесты наблюдаются в Ираке, Сьерра-Леоне и других странах.

    В Бангладеш ситуация накаляется ежедневно. Санкции США против России привели к тому, что правительство подняло цены на топливо на 52%. Эта цифра – рекордный показатель повышения цен на топливо с 1971 года, когда государство обрело независимость. Как сообщает «Коммерсант», улицы столицы Дакки и других крупных городов страны превратились в арену ожесточенных столкновений. Протестующие штурмуют автозаправки, жгут покрышки. Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом и водометами.

    По словам профессора МГИМО Сергея Лунева, повышение цен на топливо и энергоносители – только повод для протестов в Бангладеш. Политическое и социальное недовольство из года в год подогревают движения, оппозиционные правящей партии «Авами лиг», которая бессменно находится у власти почти 15 лет. «Премьер-министр страны Шейх Хасина в первый раз стала премьером в 1996 году. Как это обычно бывает, несменяемость власти при отсутствии улучшения качества жизни провоцирует у людей социальную усталость», – пояснил Лунев.

    Эксперт подчеркивает, что при Хасине в Бангладеш накопилась масса социально-экономических проблем. Главная из них – непрекращающийся рост безработицы при увеличении численности населения, которая сейчас составляет более 165 млн человек.

    В Бангладеш наиболее оппозиционно к светскому правительству настроены салафитское движение «Ахль-аль-Хадис» («Народ хадиса») и более радикальные салафиты из «Джамаат аль – Ислами» («Община ислама»). В союзе с этими исламистами против правящего режима действует Националистическая партия Бангладеш (НПБ), многолетний конкурент «Авами лиг» на парламентских выборах. 

    По словам эксперта, исламисты обвиняют Хасину в том, что она, не улучшая жизнь граждан, нарушает заповеди ислама. Союзную с салафитами Националистическую партию также возглавляет женщина, Халеда Зиа Рахман, напомнил востоковед. «У Националистической партии многолетние конструктивные отношения с исламистами в плане противостояния левоцентристам-секуляристам из «Авами лиг». Националисты из Бангладеш никогда не скрывали исламистских симпатий», – говорит Сергей Лунев.

    В руководстве НПБ открыто называют правительство «фашистским» и «оккупационным», сообщает United News of Bangladesh (UNB). На этой неделе НПБ и исламисты созвали жителей столицы на мирный митинг, где прозвучали требования к правительству уйти в отставку. Митинг собрал десятки тысяч человек.

    «В «Авами лиг» рассчитывают на то, что люди покричат и разойдутся. Политические протесты для Бангладеш – привычное явление. Вряд ли Шейх Хасина испугается требований протестующих и уйдет в отставку добровольно. Скорее всего, в ее партии будут ждать, чем все закончится. Судьбу правящего кабинета решат предстоящие в 2023 году выборы в парламент страны. В «Авами лиг» настроены на победу на этих выборах. Возможно, Шейх Хасина по итогам этих выборов не будет премьером, но она останется главным действующим лицом партии», – прогнозирует Лунев.

    Если ситуация в Бангладеш дойдет до критического уровня, правительство может согласиться на досрочные парламентские выборы, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. По его мнению, кабинет Хасины способен сбить цены на энергоносители, обратившись за помощью к странам-экспортерам. «Может помочь Индия, которая получает нефть из России по субсидированным ценам. Кабинет Хасины может попробовать договориться с Китаем», – предположил Волхонский.

    Ситуация с резким повышением цен на энергоносители, вызванная санкциями США против России, становится турбулентной в очень многих странах, добавляет востоковед. «Протесты из-за цен на топливо привели к отставке правительства на Шри-Ланке. Такие протесты произошли в конце мая в Пакистане, где из-за санкций США против России поднялись цены на топливо и продукты. Такие протесты происходят в Иране, где действия США привели еще и к росту цен на воду. В целом в регионе осталось не так уж много стран, которые не охвачены протестами... У Индии еще высок запас внутренней прочности, но и там всего можно ожидать», – предупреждает Волхонский.

    Происходящее в Бангладеш – проявление не регионального, а глобального кризиса, уверен собеседник. Эксперт напомнил, что Иран, где до сих пор протестуют против снижения уровня жизни, – крупнейшая нефтедобывающая страна. В другой стране-экспортере нефти, в Ираке, в конце июля протестующие захватили здание парламента, из-за чего власти ввели в Багдад войска. «Те же проблемы с топливом сейчас испытывает большинство стран Африки. В этом регионе не так много стран-экспортеров нефти. В Западной Европе прогнозируют очень холодную зиму и неподъемные цены на энергоносители. Европейцы запасаются дровами. В этой ситуации, как говорится, рвануть может где угодно и неожиданно», – заключил Волхонский.

    На этой неделе в Сьерра-Леоне сообщили о гибели не менее шести полицейских в ходе беспорядков, которые сопровождали антиправительственные акции протеста против экономических трудностей. Как сообщает ТАСС, двое полицейских были убиты в столице Фритауне, остальные – в северных и западных районах страны. Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает о 21 погибшем участнике демонстраций. При этом во Фритауне, по словам медиков, были убиты 13 гражданских лиц.

    Во Фритауне полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы, которая пыталась перекрыть одну из центральных улиц города. Власти ввели на территории страны комендантский час в ночное время суток, был заблокирован доступ в интернет.

    Участники демонстраций требовали от правительства принять срочные меры для снижения цен на товары и услуги. Обнищавшее население ждет перемен в экономической политике. 

    «Рост цен на продовольствие больно ударил по кошелькам граждан Сьерра-Леоне – одной из беднейших стран в Африке», – отмечает руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.

    По словам эксперта, подорожание энергоносителей продолжит провоцировать рост цен на продовольствие в беднейших странах Западной и Центральной Африки. «Там будут усугубляться текущие проблемы, связанные с закупкой продовольствия, и это будет приводить к социальной напряженности. Так всегда традиционно происходит, когда на мировом рынке резко поднимаются цены», – говорит эксперт.

    Правящий в Сьерра-Леоне с 2018 года Джулиус Маада Вони Био в своей политике придерживается многовекторного курса, стандартного для многих африканских режимов, пояснил эксперт. «Био настроен на партнерские отношения Сьерра-Леоне с США и Великобританией. Сьерра-Леоне при этом активно торгует с Китаем, который поставляет продовольствие, одежду и обувь, металлы», – уточнил Бабаев.


     
     
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