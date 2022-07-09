Толпа наказала власть за разорение государства

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9 июля, суббота  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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«Полезный идиот» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

У России есть много причин быть недовольной Израилем REUTERS/Corinna Kern
В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Мазепа и Бандера отравили украинское сознание

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
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Владимир Можегов, публицист
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Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Митингующим хватило три месяца, чтобы свергнуть непопулярный правящий режим на Шри-Ланке
    		   9 июля 2022, 19:15
    Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
    Текст: Андрей Резчиков

    Президентская резиденция Шри-Ланки захвачена народом, руководство страны уходит в отставку, а на улицах столичного города Коломбо бушуют многотысячные протесты. Таким стал результат грандиозного кризиса, который вот уже несколько месяцев переживала Шри-Ланка. Почему правящую верхушку удалось свергнуть с такой легкостью - и кто может за этим стоять?

    В субботу спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена был временно назначен новым президентом страны вместо отправленного в отставку Готабая Раджапаксы, который, возможно, уже находится за границей. Абейвардена будет находиться во главе страны не более 30 дней. Он провел с лидерами партий экстренное совещание, на котором было принято решение отправить действующего президента в отставку. Также парламент должен избрать нового президента, который будет занимать эту должность до следующих выборов. Раджапакса ранее заявил, что отнесется с уважением к любому решению партий.

    В совещании также участвовал премьер-министр Ранил Викрамасингхе, который уходит в отставку после формирования нового кабинета министров. Он занял эту должность в мае и должен был помогать справляться с последствиями экономического кризиса. В прошлом месяце Викрамасингхе заявил, что экономика страны рухнула и признал, что переговоры с МВФ были сложными, потому что Шри-Ланка стала государством-банкротом. В апреле Шри-Ланка приостановила выплаты иностранных кредитов из-за нехватки валюты.

    Демонстранты стояли палаточным лагерем у входа в офис президента в течение последних трех месяцев, но утром десятки тысяч протестующих вышли на улицы столицы Коломбо, окружили президентскую резиденцию и захватили ее, в том числе секретариат. Многие из протестующих ввиду топливного кризиса пришли к резиденции пешком из близлежащих населенных пунктов. Главный их призыв – «Готабая, уходи!». Также популярен лозунг, в котором к президенту обращаются по его прозвищу – «Гота, иди домой».

    Ранее в столице и других крупных городах действовал комендантский час, но в субботу утром полиция отменила его из-за возражений юристов и оппозиционных политиков, которые назвали это незаконным.

    На кадрах, которые уже облетели мировые СМИ, сотни людей находятся внутри хорошо укрепленного дома в колониальном стиле и на территории снаружи. Некоторые купались в бассейне в саду, а остальные просто ликовали. Самого президента в резиденции уже не было. Для наведения порядка были задействованы дополнительные силы военизированной полиции. В ходе столкновений полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ по протестующим. В результате стычек более 30 человек, в том числе двое полицейских, получили ранения.

    О причинах нестабильности Викрамасингхе говорил в интервью ТАСС на этой неделе. По его словам, страна переживает худший кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Из-за нехватки валютных резервов власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки в размере 51 млрд долларов, из которых 28 млрд нужно вернуть к концу 2027 года.

    Викрамасингхе также анонсировал на ближайшее время визит официальной делегации Шри-Ланки в Москву, чтобы обсудить поставки нефти и о оказание помощи. В этом году отмечается 65-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. В минувшую среду президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Готабаей Раджапаксой.

    В Кремле отмечали, что в ходе беседы были «рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях». Как пояснил затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва должна проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение по открытию кредитной линии для экспорта топлива на Шри-Ланку.

    Это островное государство расположено в Южной Азии, немного восточнее южной оконечности Индостана, и омывается водами Лаккадивского моря, Индийского океана и Бенгальского залива. На площади более 62 тыс. кв километров проживает почти 22 млн человек.

    Страна вот уже несколько месяцев испытывает острую нехватку валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов, медикаментов и прочих предметов первой необходимости. По оценкам премьера, для нормализации ситуации потребуется не менее трех лет. Но вернуться к норме власти планировали к следующему году.

    «Президент Готабая Раджапакса не контролировал ситуацию уже долгое время. Среди ланкийцев он не запомнился ничем позитивным. В корне лежат проблемы с выплатой долгов. Страна во многом зависит от туризма, поэтому кризис пандемии во многом наложился на энергетический. Плюс – основные кредиторы Шри-Ланки, в том числе Китай, не смогли выполнить свои обязательства в полном объеме, поддержать страну.

    Возможно, Пекин решил не помогать из принципа, отказавшись делать ставку на нынешнее руководство, понимая его непопулярность и слабость», – говорит востоковед Лидия Кулик о причинах крушения нынешнего правящего режима.

    Эксперт указывает, что Шри-Ланка традиционно находилась в сфере влияния Индии, которая предпринимает некоторые усилия по стабилизации ситуации. Однако их может быть недостаточно в связи с тем, что в самой Индии внимание сосредоточено на предстоящих в 2024 году президентских выборах, к которым нужен «длительный разбег».

    «Ситуация для Шри-Ланки очень печальная, страна переходит из одного кризиса в другой. Только-только закончилась гражданская война и началась хоть какая-то нормализация. Сейчас события развиваются по сценарию нарастания неопределенности», – констатирует эксперт.

    Заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков добавляет, что при сложившейся клановости в стране не было «суперкоррупции, которая могла бы разорить государство». По его словам, пандемия коронавируса и глобальная мировая инфляция ударили в первую очередь по самым слабым и зависимым странам, среди которых оказалась Шри-Ланка.

    «Страна получала большие доходы от своих курортов, но финансовая система была слабой. В эпоху ковида у туризма возникли огромные проблемы, образовались дыры в бюджете.

    Надежды на получение помощи от международных организаций не оправдались. Денег и товаров стало не хватать, люди начали бастовать и искать выходы из этой ситуации», – пояснил Мосяков.

    Востоковед подчеркивает, что мир меняется и слабым странам становится тяжелее. «Правительство Шри-Ланки допускало ошибки, нужно было раньше переходить на режим жесткой экономии, чтобы хоть как-то удержать ситуацию под контролем. Мы видим, с какими экономическими трудностями столкнулись самые развитые страны, а для слабых стран – это фактически смертельный приговор. Я даже не представляю, как Шри-Ланка будет выходить из этой ситуации», – признается Мосяков.

    Кулик видит возможный выход из кризиса в случае появление лидера, способного объединить вокруг себя правящие круги. Нынешняя властная верхушка – это выходцы из одной семьи. Старший брат президента подал в отставку с поста премьер-министра в мае после того, как укрывался от протестов на военно-морской базе. Еще трое родственников Раджапаксы покинули министерские посты ранее. «Но в любом случае восстановить экономку будет непросто, потому что все упирается в обнищание населения, массовые провалы бизнеса», – указала собеседник.


     
     
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