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Путин и Байден закончили переговоры в узком составе

16 июня, среда  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
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    Русский язык заинтересовал Зеленского материально

    Один из украинских сериалов, сделанных ради российского рынка – «Нюхач»    16 июня 2021, 16:30
    Фото: FILM.UA
    Текст: Николай Стороженко

    Политика тотальной украинизации внезапно столкнулась с препятствиями. Есть основания полагать, что отсрочку введения некоторых запретов на русский язык на Украине лоббируют соратники президента Зеленского, а может быть, даже он сам. Потому что отказ от русского языка лишает бизнес Зеленского значительных прибылей. Как же такое произошло?

    Мы уже привыкли к тому, что любая украинская власть запрещает русский язык. Вводит новые запреты и ограничения или ужесточает старые. И вдруг Верховной раде (ВР) предлагается отсрочить действие норм о тотальной украинизации для озвучки и дубляжа фильмов. И это при том, что именно с проката фильмов все когда-то и начиналось во второй половине 2000-х годов, то есть еще при Ющенко. Но тогда речь шла об обязательном дубляже на украинский язык иностранных фильмов, а теперь предлагается повременить с украинизацией фильмов и сериалов, которые снимаются на Украине. 

    Украинизация тотальная, но есть нюанс

    Сразу возникает вопрос: а разве их еще не перевели на украинский? В том-то и дело, что пока нет.

    Тотальная украинизация кино и телевидения хронически хромает на обе ноги, натыкаясь то на отсутствие денег, то контента. В итоге даже закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (известен как закон о тотальной украинизации) имеет исключения. В частности, телеканалы до сих пор имеют право демонстрировать фильмы и сериалы с русской озвучкой (нужно лишь выдерживать общие квоты украиноязычного и иноязычного контента за сутки). В основном это еще советские художественные фильмы, а также снятые после 1991 года российские сериалы и телепрограммы. Своего производства фильмов и сериалов у Украины хронически не хватает, а показ российского контента годами позволял удерживать аудиторию и зарабатывать на рекламе.

    Прикрыть эту лавочку собирались с 16 июля 2021 года. С этого дня тотальная украинизация предусматривала полный дубляж, в том числе и для телеканалов. Тут-то на сцену и выходит законопроект № 5554.

    У него множество сторонников: Украинская киноассоциация, телеканалы и их ассоциация. Ссылаясь на работу в условиях распространения COVID-19, они предлагают привязать отсрочку к эпидемии: «украинизировать» телевизор через два месяца после отмены карантина. Хитрость тут в том, что сроков этой отмены не знает никто. С момента введения весной 2020 года его еще ни разу не отменяли, лишь смягчали ограничения. Тем более что к тому времени можно будет сказать: «Ой, что-то карантин как-то внезапно отменили, дайте еще годик».

    Кстати, просят о такой отсрочке совсем не какие-то вражеские телеканалы, против которых в феврале ввели санкции. Наоборот, вполне лояльные киевской власти. Но лояльность ничего не стоит (кроме совести), а дубляж всего русскоязычного контента в архивах телеканалов стоит уйму денег. А кто ж их будет вкладывать в условиях, когда на Украине все телеканалы находятся в собственности олигархов, а Зеленский публично заявил о разработке антиолигархического законодательства? То есть вложи сегодня миллионы в дубляж, а завтра тебя или каналов лишат, или санкции против них введут.

    Кому выгодно?

    Законопроект – еще не закон, депутаты его могут не поддержать. Но вот вопрос. Чтобы попасть в Верховную раду, такой законопроект должен был получить одобрение комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. И он его получил. Хотя в комитете сидят записные русофобы, в том числе экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович – патентованный любитель УПА* и прочих ukrainian nazi collaborator.

    А это означает, что в законопроекте заинтересованы не только владельцы телеканалов. Чтобы законопроект мог попасть в ВР, нужна была поддержка главы комитета Никиты Потураева. А он, в свою очередь, мог поддержать такой документ только по свистку из офиса президента. А между тем студия «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский, как раз и занимается производством аудиовизуального контента: снимает фильмы, сериалы, развлекательные программы и т. п. В основном для телеканалов.

    С 2019 года Зеленский перестал быть «играющим тренером» этого телепроизводства, однако остается его основателем и совладельцем. А значит, косвенно заинтересован в том, чтобы компании работалось проще на основном экспортном рынке – российском. В том числе – заинтересован в чисто материальном смысле.

    «В понедельник, 7 июня, сериалы от студии «Квартал 95» заняли практически всю дневную эфирную сетку российского канала «СТС», – обращает внимание издание «Страна.ua». Сам канал, к слову, с мая прошлого года фигурирует в санкционном списке СНБО. Однако деловые партнеры Зеленского спокойно ведут с ним бизнес, снимают для него сериалы и развлекательные шоу. Сам президент тоже претензий не имеет. 

    Впрочем, дело даже не в самой продаже. Ну мало ли – купил СТС, завтра Netflix. Дело в том, что вся эта продукция, в том числе снятая уже после того, как Зеленский стал президентом, делается именно под российский рынок. На украинских каналах сериал показывают с субтитрами, выполняя нормы местного законодательства. Но актеры говорят на русском, надписи, вывески, возникающие в кадре по сюжету – на русском. 

    В офисе президента оправдываются: «Что касается сериала «Папик» и «Папик-2», эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому, соответственно, он не получает роялти от продаж этого контента». К тому же студия «Квартал 95» не продавала их СТС напрямую, этим занималась шведская компания Eccho Rights. Однако сам посредник в ситуации ничего не меняет. «Квартал 95» – многолетний партнер канала СТС, украинцы поставляют телепродукт российскому каналу с 2003 (!) года. Поэтому посредников может быть хоть сотня – эти сериалы изначально снимались для российского рынка и на русском языке. 

    Их можно снять на украинском, а затем дублировать. Но, во-первых, это дополнительные затраты. Во-вторых, пане Зеленский и его офис, давайте не увиливать: именно СТС заказал эти сериалы, и именно поэтому они снимались на русском языке. 

    Что же до роялти, то консультанты по финансовой оптимизации могут спрятать в офшорах что угодно. И мы действительно не можем взять бумагу и сказать: «Вот, глядите: столько-то от стоимости этих сериалов получил Зеленский». Однако было бы странно, если бы Зеленский не получал часть дохода компании, где он указан как сооснователь. 

    Партнеры Зеленского: «Квоты и запреты – плохо»

    Интерес партнеров Зеленского в законопроекте можно подтвердить и иначе. Кроме него, основателями «Квартала 95» являются братья Шефиры. В 2019 году Борис Шефир дал весьма примечательное интервью, где коснулся тем, о которых мы говорим и сегодня. 

    Комментируя съемки мультфильма о Гулливере, он сказал следующее: «Проект делаем на русском и английском языках... На украинский продублируем». На уточняющий вопрос, почему не снять сразу на украинском, Шефир пояснил: «Мультфильм снимается наоборот: вначале идет звук, а под него делается изображение. Это большая работа – произношение и мимика лица». И далее: «Мультфильм делается четыре года. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны... если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты – это искусственная и гадкая штука... Квоты и запреты – это плохо. Любые. Это противоречит Конституции Украины».

    Во-первых, «через два года» – это как раз сейчас. То есть партнеры Зеленского изначально надеялись, что он создаст им более комфортные условия работы. 

    Во-вторых, Шефир, по сути, говорит как раз о том, что предлагается в законопроекте № 5554 – предлагает вывести производство кино- и телефильмов из сферы действия закона об украинизации.

    В-третьих, особенно трогательно на фоне этого смотрится моральный кодекс бизнесмена: «Все могут владеть бизнесом, даже президент. Но это такое чувство порядочности: не применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес». 

    Впрочем, как раз у нас-то к нему никаких претензий быть не может. Человек справедливо возмущен глупостями украинизации и ищет выход. Претензия скорее к Зеленскому и всем тем, кто сегодня лоббирует этот законопроект. Все это уже было в анекдоте про раввина: «у всех суббота, а вокруг меня – четверг».

    Да, с конституцией Украины это тоже не согласуется. Либо уважайте права всех граждан Украины, либо страдайте от квот и запретов вместе со всеми. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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