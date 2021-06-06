Киев надеется спровоцировать кризис в Крыму новым нацистским законом

Если верить внесенному в Раду Владимиром Зеленским законопроекту, коренными народами на Украине могут считать себя только три немногочисленных этноса, компактно живущих в Крыму. Русские, евреи, армяне, поляки по этому закону остаются бесправными. Зеленского в этой связи уже обвинили в насильственной украинизации. Может ли жизнь национальных меньшинств стать еще хуже с принятием этого законопроекта?

Мало кто на Украине обратил внимание в пятницу на сообщение министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о том, что крымско-татарский телеканал ATR вновь получит финансирование из госбюджета. Именно этот телеканал победил в объявленной закупке на создание и распространение информационного продукта на ТВ на крымско-татарском или на других языках для аудитории коренных народов.

Министерство выделит ему теперь 25 млн гривен (около 66 млн рублей), тем самым обеспечив доступ «находящихся в оккупации» граждан к украинскому телевидению и радио. Ранее телеканал ATR неоднократно жаловался на угрозу закрытия из-за нехватки финансирования.

Между тем эксперты считают, что конкурс был чистой формальностью и успех телеканала ATR вовсе неслучайно совпал с другим событием, происшедшим в конце мая – президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины». Причем документ снабжен пометкой «неотложный».

Суть закона в том, что всех граждан страны, представляющих различные этносы, делят на три категории – титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. Причем коренными объявлены народы, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, крымчаки и караимы. Стоит упомянуть о численности народов, ради которых Зеленский решил внести «неотложный» законопроект. По разным данным, на полуострове проживает 235-280 тыс. крымских татар, караимов – около пяти сотен, а крымчаков – всего около 200 человек. Зато к «остальным» отнесены не только русские, которые составляют 37% населения страны, но и евреи, венгры, армяне, поляки, цыгане и многие другие национальности.

Как считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, смысл документа заключается в повышении лояльности действующих на Украине «эмигрантских» структур крымско-татарского народа, того же меджлиса (является в России запрещенной экстремистской организацией). «Теперь структуры крымских татар, крымчаков и караимов получают статус при органах власти, а вместе с тем – и государственное финансирование», – пояснил политолог. Напомним: именно с меджлисом тесно связан телеканал ATR.

Бортник подчеркивает, что новый закон обещает выделить коренным народам часть дохода «от использования природных ресурсов в Крыму». Политолог убежден, что Зеленский хотел бы превратить закон в новый инструмент давления на Москву – и в этом заключается вторая цель документа. «Это попытка перетянуть на свою сторону представителей этих народов, живущих на полуострове: побудить их требовать от Москвы «большего», внушить им, что при украинском правлении им жилось бы богаче, – считает Бортник. – Киев пытается таким образом спровоцировать политический кризис в Крыму».

На эту тему

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш предполагает, что принятие законопроекта «жестко продавливает и Запад» и идет в копилку «Байдена перед переговорами с Путиным». «Это попытка опять наиграть ему козыри, чтобы Байден потом мог выстраивать свою позицию с Путиным максимально жестко», – подозревает Коктыш.

Согласно законопроекту, коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов страны, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект наделяет коренные народы правом создавать учебные заведения и обучаться в них на своем родном языке, а также создавать свои СМИ.

В законе есть формальная оговорка, которая позволяет не включать в перечень коренных народов русских, болгар, греков, румын, поляков или армян, – что у этих народов есть свои национальные государства, объясняет бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», ныне живущий в Москве политэмигрант Владимир Скачко.

«Но авторы законопроекта также якобы забыли про закарпатских цыган, про гагаузов, которые тоже не имеют своего государства – только автономию в составе Молдавии... Кстати, гагаузы, венгры, румыны появились на территории Украины куда раньше, чем славяне. Евреи спасли Киев от нашествия Батыя, а им тоже отказано в праве быть коренным народом. Закон придуман не для упорядочивания межнациональных отношений, а для дальнейшего отрыва Украины от России.

Это русофобский закон, направленный на дальнейшее переформатирование Украины в анти-Россию»,

– пояснил эксперт. Русским и всем другим гражданам Украины, которые ассоциируют себя с Россией и русским миром, данный закон велит становиться украинцами или же покинуть республику, уточняет Скачко.

«Русскому оставили выбор быть недоукраинцем. У нас уже есть такие недоукраинцы во власти: например, секретарь Совбеза Алексей Данилов, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Убийца итальянского журналиста, нацгвардеец и неонацист Виталий Маркив – тоже бывший русский, он на самом деле Марков. В любом населяющем Украину народе есть отщепенцы. Среди русских будут искать людей, которые за деньги, хотя бы маленькую должность, за собственную безопасность будут сами перекрашиваться в украинцев» – говорит эксперт газете ВЗГЛЯД. Донбасс, как и весь юго-восток Украины – целиком русскоязычная территория, напомнил Скачко. Поэтому новый закон в очередной раз показывает, что мирного возвращения Донбасса в состав Украины не будет.

«От данного закона пострадают не только русские, но и венгры, румыны, русины... Конечно, главная цель закона – исключение возможности дальнейшего развития для русских и русскости вообще», – считает президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая.

«Недавно ушедший из жизни французский исследователь Древней Руси Жан-Пьер Арриньон говорил: в изученных им рукописях слово «Украина» никогда не употреблялось. В Древней Руси не было ни украинцев, ни русских, была одна православная восточнославянская цивилизация. Русские, украинцы и белорусы не просто родственники, они – один язык и одна кровь. К сожалению, голоса Арриньона и других серьезных западных ученых-славистов игнорируются сегодня пропагандистами, которые обслуживают русофобскую политику западных политических кругов», – сетует Нарочницкая.

Историк напоминает, что на Переяславской раде 1654 года с Москвой воссоединилась крошечная казачья республика Богдана Хмельницкого, чьи восточные границы кончались Черниговом и Полтавой, а западные – считанными десятками верст от Киева. «Практически вся Малороссия, нынешняя Новороссия, Галиция, Буковина, не говоря уже про Крым, в Украину Хмельницкого не входили. Сегодняшняя Украина – лоскутное одеяло из подарков русских царей и советских вождей», – напоминает эксперт.

«Закон о коренных народах» уничтожит на Украине остатки демократии, священных для Европы принципов свободы и разнообразия народов, говорит эксперт. «Нет большего удара по правам человека, чем удар по самоидентификации каждого отдельного человека. Именно этот удар, это массовое убийство самоидентификации тысяч граждан Украины приготовили сегодня в Киеве», – возмущается Нарочницкая.

На ваш взгляд С какой общностью вы себя в первую очередь идентифицируете? С государством, гражданство которого имею (всеми его гражданами)

С этносом, к которому принадлежу

С жителями населенного пункта (региона), в котором живу

Со своей семьей, друзьями и близкими

С коллегами по работе

Иной (указать в комментариях)



По словам эксперта, эффект от антирусского по своему содержанию закона проявится не сразу. «Он усилит процесс отторжения Донбасса и постепенно вызовет цепную реакцию в русскоязычных Харькове, Кировограде, Днепропетровске (Днепре), Одессе, Запорожье. Эти дезинтеграционные процессы также затронут преимущественно русскоязычные и полиэтнические Черновицкую область и Закарпатье», – предрекает эксперт. «Украина могла бы стать для Европы примером нейтрального полиэтнического государства, которое получает дивиденды как от России, так и от Евросоюза. А этот закон – нацизм чистой воды», – заключила Нарочницкая.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду поручила комитету по международным делам направить обращения в международные организации с просьбой обратить внимание на «циничный неприкрытый нацизм, который получает уродливое развитие на Украине».

«Это не только культурный, языковой геноцид, это еще и неприкрытая, насильственная украинизация всех национальностей и народов, проживающих на территории Украины», – заявила Матвиенко (кстати, уроженка Украинской ССР). Ее возмутило также отсутствие реакции на законопроект со стороны западных структур. «Посмотрите, какая тишина. Где Венецианская комиссия, где ПАСЕ, где европейские структуры, которые должны внимательно следить за соблюдением всех международных конвенций? Полная, абсолютная тишина», – констатировала спикер.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД