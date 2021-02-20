Что построили на Украине за семилетку Евромайдана

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Белоруссия перестала кормить литовские порты

Белоруссия готова везти свои нефтепродукты через российские порты Виталий Тимкив/РИА Новости
Минск согласился отправлять свои нефтепродукты в Европу через порты России. Первые поставки ожидаются уже в марте 2021 года. Почему Белоруссия так долго шла к этому решению и какие последствия это будет иметь для портов Прибалтики? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

Рассуждения Макрона о НАТО на удивление похожи на риторику его российского коллеги REUTERS/Gonzalo Fuentes
Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Что построили на Украине за семилетку Евромайдана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Пришло время переписать правила мировой торговли

Александр Лосев
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – Управление капиталом», эксперт клуба «Валдай»,
И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Андрей Манчук

    Что построили на Украине за семилетку Евромайдана

    Андрей Манчук
    политолог
    		20 февраля 2021, 16:20

    Украина отмечает седьмую годовщину победы Евромайдана. Верховная рада приняла по этому случаю специальное заявление, которое буквально сочится ядреным пафосом.

    «Революция Достоинства» называется в документе «одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы». А вся вина за убийства, которые были совершены в те дни на центральной площади Киева, возлагается исключительно на бежавшего в Ростов Януковича, милиционеров из «Беркута» и маячащую у них за спиной Россию.

    Эта трескучая риторика воспринимается в обществе с огромной долей скепсиса и сарказма – что вызывает заметное раздражение в среде патриотов. Депутаты предлагают наказывать за попытки приравнять «украинскую революцию» к государственному перевороту – однако проблема в том, что им пришлось бы применять санкции к известным международным исследователям, политологам и экспертам, которые не раз высказывались о Евромайдане в прозаичном ключе, не отвечающем пропагандистскому нарративу.

    «Россия называет события начала года организованным США госпереворотом. И это действительно был самый неприкрытый госпереворот в истории», – говорил в свое время ветеран холодной войны Джордж Фридман, не слишком переживая, что подумают об этом в украинской столице. Потому что представители американского истеблишмента пользуются в Киеве полной неприкосновенностью и называют вещи настоящими именами, избегая ритуального новояза.

    Таково оруэлловское двоемыслие, которое представляет собой реальное содержание украинского политического процесса. Всем очевидно, что власти бесконечно затягивают расследование перестрелки на Майдане Незалежности и на примыкающем к нему участке улицы Институтской, который носит сейчас название Аллеи Небесной Сотни. Они не решаются предъявить обвинения стрелявшим в правоохранителей националистам – хотя эти «активисты» подробно рассказали о своих действиях в задокументированных материалах следствия и в интервью ведущим западным СМИ.

    Фото: Павел Паламарчук/РИА «Новости»

    Поиски виновников превращаются в профанацию. Ведь очевидно – политические выгодоприобретатели Евромайдана не будут искать реальных виновников этого преступления, чтобы ненароком не выйти на собственные следы. Говорить неудобную для властей правду нельзя – в этой формуле как раз и заключается «национальная идея свободы», упомянутая в праздничной парламентской декларации. В тот самый день, когда ее зачитывали с трибуны Верховной рады, украинские власти открыли уголовное дело на блогера и политика Анатолия Шария, проживающего в Европе еще со времен президентства Виктора Януковича. По мнению украинской спецслужбы, Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны». То есть, говоря понятным всем языком, критиковал действия украинского правительства и президента Зеленского – за что ему вменяется теперь государственная измена.

    «Дело Шария» стало очередным эпизодом наступления на свободу слова, которое разворачивается сегодня на Украине. Накануне закрыли сразу три популярных оппозиционных телеканала – причем это было сделано без всякого решения суда и в нарушение всех мыслимых норм действующей конституции. А перед этим власти санкционировали преследование политических телеграм-каналов, усматривая в них подрывную работу Кремля. Все понимают, что речь идет о тотальной зачистке медиаполя, на котором не останется никаких влиятельных оппозиционных ресурсов. Подконтрольные спецслужбам националисты активно терроризируют журналистов из немногочисленных СМИ, которые позволяют себе самые незначительные отклонения от генеральной линии партии. Но уже вскоре их могут закрыть по новому закону, который готовится рассмотреть парламент – чтобы установить в стране полноценную государственную цензуру.

    Конечно, такое было немыслимо в домайданной Украине, которая отличалась завидными показателями свободы слова и открывала широкие возможности для оппозиционных политиков. После Евромайдана украинцы потеряли право публично озвучивать и отстаивать собственные позиции – если они не совпадают с позициями националистического актива. И сейчас, когда власти ликвидируют их социальные права, поднимая тарифы и ликвидируя льготы, недовольным гражданам банально закрыли рот, чтобы они не могли говорить о своих проблемах. Что, в общем, и является главным результатом семилетней борьбы за достоинство и европейские ценности украинского государства.

    «Ничего из того, за что люди выходили на Майдан, они не получили. Человеческие жертвы, потерянные территории, поломанные судьбы и экономический кризис – все это было только ради того, чтобы к власти пришла группа негодяев, стравливающая людей между собой и грабящая страну под окрики из Вашингтона. Поэтому Верховная рада в целом права: о Майдане как о покойнике – или хорошо, или ничего», – пишет киевский журналист Вячеслав Чечило. В этой цензурной тишине еще громче звучат доносы, которые стали знаковым признаком новой украинской действительности. Травля инакомыслящих продолжается в ежедневном режиме – так, в Киеве терроризируют семью пятнадцатилетней девочки, которая высказалась в «ТикТоке» против принудительной украинизации. Причем ребенка сразу внесли в базу «Миротворца», предлагая депортировать школьницу из страны.

    А вчера в Днепропетровске уволили девушку-бариста, которая не перешла во время обслуживания клиента на украинский – после чего на нее донесли праворадикальные патриоты. Как сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, за неполный месяц к нему поступило 605 жалоб о нарушении языкового законодательства, которое тотально украинизирует общественную среду Украины. Стукачество стало нормой и даже вошло в моду – хотя это казалось прежде немыслимым.

    «Означает ли это, что русские – нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента», – писал Довлатов, отвечая на вопрос о том, кто писал доносы в сталинскую эпоху. Увы, Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка.

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