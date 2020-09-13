Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

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13 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

Израильские зенитки SPYDER уже давно стоят на вооружении в грузинской армии rafael.co.il
Одна из крупнейших компаний израильского ВПК Rafael подрядилась модернизировать систему ПВО Грузии. Небо республики остается по сути беззащитным с 2008 года. Сейчас на вооружении Грузии стоят зенитные комплексы и мобильные РЛС из Франции. Хватит ли Тбилиси финансовых возможностей, чтобы создать полноценную систему ПВО, и сможет ли она отразить атаку главного противника? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Алексиевич выдавливает протест из интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

    Израильские зенитки SPYDER уже давно стоят на вооружении в грузинской армии    13 сентября 2020, 08:58
    Фото: rafael.co.il
    Текст: Андрей Резчиков,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    Одна из крупнейших компаний израильского ВПК Rafael подрядилась модернизировать систему ПВО Грузии. Небо республики остается по сути беззащитным с 2008 года. Сейчас на вооружении Грузии стоят зенитные комплексы и мобильные РЛС из Франции. Хватит ли Тбилиси финансовых возможностей, чтобы создать полноценную систему ПВО, и сможет ли она отразить атаку главного противника?

    В пятницу израильская компания Rafael договорилась с властями Грузии о восстановлении и модернизации ПВО страны. Соответствующее соглашение было подписано в Тбилиси. Переговоры с израильской делегацией провел министр обороны Ираклий Гарибашвили. Специалисты из еврейского государства также обязались переподготовить личный состав грузинских ПВО. Финансовый объем сделки и другие ее подробности в Тбилиси скрывают.

    Компания Rafael, одна из крупнейших в ВПК Израиля, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО и других вооружений.

    Бывший начальник грузинского Генштаба Гурам Николаишвили приветствует соглашение с израильской компанией. «Этот вопрос очень актуален для Грузии, что показала война 2008 года, и до сих пор усилия руководства военного ведомства не приносили должного эффекта, – сказал Николаишвили в интервью газете ВЗГЛЯД. – Ранее мы закупили элементы ПВО у французов. Но это, во-первых, дорогая техника, а во-вторых, она не дает возможности полностью обезопасить грузинское небо. Сейчас же, я уверен, эффективность будет большая».

    Среди главных преимуществ сотрудничества с еврейским государством эксперт назвал помощь в модернизации средств радиолокационной разведки. Израильские специалисты «хорошо понимают региональные вызовы» благодаря опыту работы в соседнем Азербайджане. «Я не исключаю, что они помогут организовать нам производство на ресурсах нашего ВПК того, что нужно нам», – надеется экс-начальник Генштаба.

    В свою очередь, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что если грузинские генералы считают своим главным противником армию России, то «никакие средства ПВО Тбилиси не помогут».

    По оценке эксперта, Грузия может получить от Израиля современные РЛС дежурного режима и системы ПВО. «Но у Израиля недешевые средства противовоздушной обороны. Грузия до сих пор имеет устаревшие советские средства ПВО малой и средней дальности. До 2008 года они восстанавливали их в основном за счет привлечения украинских специалистов и поставок ЗРК «Бук». Но говорить об общей системе ПВО, которая позволяет прикрыть хотя бы важнейшие объекты в стране, и теперь не приходится», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

    По оценке эксперта, для прикрытия только основных объектов с помощью израильской и французской техники у Грузии не хватит никакого бюджета. «Грузины могут постепенно закупать РЛС и ЗРК, но о создании полномасштабной системы ПВО не может быть и речи. Дивизион российской устарелой зенитно-ракетной системы большой дальности стоит около 300 млн долларов (в дивизион входит 12 пусковых установок по 4 ракеты), а современный – порядка 500 млн долларов. Дивизион американского производства обойдется в 800 млн долларов. Израильские комплексы по ценам находятся между российскими и американскими», – указал собеседник.

    В качестве примера Мураховский напомнил, что ранее Турция купила у России четыре дивизиона С-400, и в будущем планирует приобрести еще столько же. Этого хватит для прикрытия самых «важных объектов в стране».

    «Грузии надо прикрыть объекты государственной власти, командные пункты, основные базы вооруженных сил.

    Чисто теоретически потребуется четыре дивизиона С-400 как минимум. Если умножить это на цену одного современного дивизиона, то это четверть всего бюджета Грузии (в 2019 году составлял более 4,8 млрд долларов, расходы на оборону не превышают 300 млн долларов), а не только его военной части. Но система ПВО должна включать не только комплексы большой дальности, а также комплексы средней и малой дальности, что увеличивает затраты в пять-шесть раз», – подытожил Мураховский.

    Напомним, после августа 2008 года Грузия объявила, что намерена, в числе прочего, обновить свою систему ПВО.  Однако западные страны ввели в отношении Тбилиси негласное оружейное эмбарго.

    Лишь в 2015 году Грузия подписала контракт на приобретение французских радиолокационных станций Thales Raytheon Systems. Позднее в Париже был подписан второй контракт по закупке ракетных установок, способных сбивать самолеты противника. Одна из договоренностей была достигнута с французской компанией MBDA – ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.

    В 2018 году на развитие своей ПВО Тбилиси выделил 238 млн лари (более 96 млн долларов). В мае того же года Грузия впервые продемонстрировала французскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения воздушных целей Ground Master (РЛС GM403) на автомобильном шасси Renault Truck Defence. РЛС GM403 способна контролировать воздушное пространство на дальности до 470 километров и на высотах до 30 километров.

    Радарную линейку Ground Master в Грузии дополняют боевые машины израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER с зенитными управляемыми ракетами Rafael Python 4, германо-франко-итальянский ЗРК SAMP-T, которыми – по крайней мере, по версии производителей – можно сбивать российские ракеты «Искандер». Также известно, что летом этого года из-за пандемии сорвались уже согласованные было поставки французского оборудования для ПВО на сумму в 10 млн долларов.

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