Михаил Саакашвили раскрыл планы своей реформы на Украине. Вначале он проведет в стране еще одну революцию – на сей раз антиэлитную. А для развития экономики предлагает запустить на Украине закрывшиеся из-за пандемии предприятия Китая. И хотя в реформаторские способности Саакашвили не верит уже никто, аналитики считают, что в этом выступлении он невольно раскрыл свою истинную цель на Украине.

Михаил Саакашвили, который возглавил на этой неделе украинский исполнительный комитет реформ, выступил с громкими заявлениями в новом статусе. Чиновник считает, что все попытки провести в стране преобразования оказались безрезультатными и на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки».

«На Украине должна произойти антибюрократическая, антиэлитная революция. Все те люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой «кормушке», они никуда не ушли, они остались. И они ждут, пока у нас этот пыл пройдет, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали», – заявил Саакашвили накануне вечером в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области отметил, что для привлечения инвесторов нужны другие налоги, независимые суды, а вот «бюрократии нужно гораздо меньше». По его словам, в стране есть национальное антикоррупционное бюро, которое «не берет взяток», но может работать «намного лучше», а антикоррупционный суд «маленький и очень неуклюжий». «Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все попытки реформ никуда не зашли», – уверен бывший президент Грузии.

Также Саакашвили назвал ошибкой недооценивать роль и личность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который не является представителем старой элиты. Кроме того, Саакашвили назвал способ экономического развития страны. По его словам, «из Китая уходят предприятия» и Украина вновь может стать «индустриальным хабом Европы».

Действительно, после начала пандемии коронавируса Китай снизил темпы промышленного роста, некоторые западные компании остановили свое производство на территории КНР.

Михаил Саакашвили в 2015 году стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство. Через полтора года у него возникли разногласия с тогдашним президентом Петром Порошенко из-за царящей в стране коррупции. Вслед за этим в 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства. Попытка вернуться в страну в 2018-м привела к задержанию, выдворению и запрету на въезд до 2021 года.

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Однако в мае 2019-го новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, а в середине апреля стало известно о предстоящем назначении бывшего губернатора. Впрочем, если сначала Зеленский рассчитывал дать Саакашвили пост в правительстве, то потом вынужден был наделить политика менее весомыми полномочиями, так как в случае получения министерского портфеля требовалось одобрение Рады, большинство которой оказалось настроено против Саакашвили.

На этой неделе Грузия решила отозвать из Киева для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе. В Тбилиси выражали сильное недовольство по поводу решения Зеленского в связи с тем, что на родине в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В субботу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили предсказал скорое повторное изгнание Саакашвили из Украины. «Саакашвили девять лет был президентом Грузии, а потом отказался от грузинского гражданства, это беспрецедентно, это постыдно», – отметил министр.

Киевский политолог и журналист Владимир Скачко уверен, что из Саакашвили реформатор – как пуля из «известных биоотходов». «Это доказано не недоброжелателями Михаила Николаевича, а всей его деятельностью как во главе Грузии, так и на различных должностях на Украине», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Политолог считает, что

Саакашвили вольно или невольно выдал поставленную перед ним главную задачу на новой должности – под видом кадровой революции окончательно «зачистить самостоятельную украинскую политическую элиту» и ускорить «предпродажную подготовку Украины».

«Рабам элита не нужна. Им нужны погонщики, десятники и сотники, которые руководили бы ими. Раз Украине отведена роль современной неоколонии, то должна быть исключительно колониальная администрация либо присланная, либо набранная из компрадоров и коллаборационистов», – уверен Скачко.

Руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев назвал Саакашвили талантливым политиком, тонко чувствующим востребованные месседжи, «но в данном случае он артикулирует намерения наших внешних партнеров, «соросятников», которые борются с украинской олигархией». Эксперт прогнозирует, что в течение ближайшего десятилетия украинская олигархия будет «съедена более мощными конкурентами, от лица которых сейчас выступает Саакашвили». «За спиной Саакашвили стоят те силы, которые уже диктуют политическому руководству страны, какие принимать законы и какие проводить реформы. Ничего общего с интересами простых украинцев Саакашвили не имеет», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

Скачко же убежден, что страна может стать только сельскохозяйственным хабом, но не промышленным, о котором говорит Саакашвили. В последние годы промышленность страны намеренно уничтожается, «чтобы на ее месте осталась транзитная инфраструктура, либо огромные угодья». «Освобожденная от крестьян и вообще от украинцев земля действительно может стать резервуаром для технических культур типа рапса, кукурузы, подсолнечника, которые превращают земли в негодные, либо отведена под элитные участки, которые будут производить экологически чистые продукты для западной элиты», – уверен Скачко.

В пользу такой версии, подчеркивает собеседник, говорят требования Международного валютного фонда (МВФ) по земельной реформе. «Это однозначная продажа государственной земли, увеличение участков, которые можно продавать в одни руки и разрешение продавать землю прямо иностранцам. Украина стала, к сожалению, территорией для удивительнейшего в XXI веке политического, экономического и социально-культурного, духовного эксперимента», – подчеркивает Скачко.

Золотарев добавляет, что стать промышленным хабом Украина могла бы в 1990-е, но сейчас такая возможность упущена, потому что промышленность роздана олигархам. «Кроме дешевой рабочей силы Украина больше ничего предложить не может. Европе не нужен промышленный конкурент. Мы видели это по судьбе предприятия «Антонов». Проект самолета Ан-70 безуспешно пытались предложить бельгийцам, но в итоге появился аналогичный проект Airbus», – напомнил Золотарев.

Политолог также возразил тем, кто ссылается на пример Словакии, которая за последние 20 лет превратилась в одного из самых крупных автопроизводителей. Главное отличие словаков в том, что они являются членами ЕС. «Внешние партнеры, от которых Украина тотально зависима, видят страну лишь дешевым аграрно-сырьевым придатком стран золотого миллиона», – подытожил Андрей Золотарев.

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