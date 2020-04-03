США провоцируют вторую волну коронавируса

Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии.

Генассамблее ООН не удалось принять российский проект резолюции по COVID-19. Как сообщило в пятницу постпредство России при ООН, в роли противников резолюции выступили Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС.

Россия в своем проекте предлагала признать координирующую роль Всемирной организации здравоохранения, помочь наиболее пострадавшим странам, а также отказаться от «торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций». Однако апологеты санкционной политики отказались «поступиться своими политизированными подходами и интересами».

По мнению постпредства РФ, теперь «дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее», может «пострадать огромное количество людей». При этом в Москве хотели бы «услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта». Причем Россию интересует ответ ЕС, США и Великобритании, а вот Украину и Грузию в Москве «были бы рады избавить и освободить от этих усилий».

В то же время ГА ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции по «глобальной солидарности» в борьбе против коронавируса. В документе не рассматриваются вопросы санкций и военных конфликтов.

Ранее газета ВЗГЛЯД уже рассказывала о том, что на фоне пандемии коронавируса ООН не смогла продемонстрировать свою эффективность. Причем этому не способствует и тот факт, что в пятницу США опередили Италию по числу смертей от коронавируса за сутки, а ЕС оказался буквально парализован пандемией.

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«К сожалению, ни о какой международной солидарности говорить не приходится. Ее никто не проявляет. Есть отдельно взятые случаи на двустороннем уровне, когда конкретные страны друг другу помогают бороться с пандемией. Но международных усилий на этом направлении нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, политические противоречия между странами никто не отменял, более того – они инерционны. Он также обратил внимание на то, что именно США являются гарантом преемственности этой политики.

«У Вашингтона своеобразный подход, мол, одно другому не мешает:

когда это выгодно США – можно сотрудничать, но это не отменяет их желания демонстрировать свое превосходство», – пояснил Лукьянов.

Схожей точки зрения придерживается немецкий политолог Александр Рар. «Руководители западных государств убеждены в том, что мир после пандемии не изменится, а если и изменится – то лишь в экономическом плане. Они желают сохранить свое доминирование, и никакие разговоры об отмене санкций или прекращении конфликтов они слушать не хотят», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

«Я смотрю, как реагирует Генассамблея ООН, как реагирует Европейский союз... Бюрократы на самом деле не понимают, что происходит. Несмотря на здравые предложения Москвы, реакция на Западе одна: Россия хочет разрушить Евросоюз, используя коронавирус. Хотя от представителей национальных государств такого не услышишь», – отметил политолог.

«Все это свидетельствует о том, что члены международных организаций очень сильно оторваны от реальности. Они сидят за семью заборами, получают свои высокие зарплаты и смотрят на мир с высокой колокольни. А мир, на самом деле, давно изменился. Возможно, когда всем станет еще хуже, к лидерам западного мира придет осознание необходимости кардинальных политических перемен», – предположил Рар.

В то же время глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что голосование в ООН в полной мере показало намерение США ни в чем не отказываться от привычной для них политики. «Сейчас государства должны сконцентрировать свои ресурсы на сотрудничестве против дальнейшего распространения коронавируса. Но санкционная политика этому мешает», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

«Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мира.

Даже когда в США победят вирус, очаги инфекции будут сохраняться в других странах, и в условиях глобализации вполне может пойти вторая волна заболевания. Глобальная задача заключается в том, чтобы покончить или, по крайней мере, обуздать и ограничить распространение коронавируса по всему миру. А в это время США продолжают свою политику так, будто бы ничего не изменилось», – отметил сенатор.

«Еще одной целью Вашингтона является экономическая конкуренция. Она нужна, чтобы заблокировать покупку товаров у конкурентов и продавать свои товары. Таким образом Штаты не считают угрозу коронавируса серьезной причиной для отказа от политики санкций, из-за чего множество людей могут пострадать», – резюмировал Пушков.

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