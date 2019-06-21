Трамп готов сделать Ирану болезненный укол

Дональд Трамп предупредил Тегеран о «неизбежном нападении» в ответ на уничтожение иранцами американского беспилотника. При этом он утверждает, что не хочет войны и готов на переговоры, но, мол, этого не хотят в Тегеране. Очевидно, что США и Иран балансируют на грани войны. Насколько серьезной может оказаться агрессия со стороны США и какие объекты Ирана сейчас наиболее уязвимы?

В пятницу власти Ирана получили через представителей Омана предупреждение от президента США Дональда Трампа о «неминуемом нападении». При этом американский лидер уверяет, что он против войны и хочет обсудить на переговорах с Тегераном «различные проблемы».

По информации газеты The New York Times, в ночь на пятницу Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник. В частности, утверждалось: американские силы могут атаковать «радиолокационную станцию и ракетные батареи».

Решение о фактическом начале войны якобы было отменено в последний момент на фоне растущей напряженности, хотя некоторые американские дипломаты и военные ожидали нанесения удара еще в 19.00 в четверг (2.00 мск пятницы).

По информации Reuters, Трамп дал Ирану «небольшое время» на ответ. Впрочем, иранцы быстро передали через оманских посредников слова о том, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи против любых переговоров.

В России пристально следят за происходящим и призывают не допускать эскалации напряженности на Ближнем Востоке. По оценке замглавы МИД России Сергея Рябкова, Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны. Он призвал «ответственных деятелей» в Вашингтоне «взвесить последствия» «от опрометчивых шагов».

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. Соединенные Штаты обвинили в этом нападении Тегеран, который опровеграет причастность к инциденту. Однако ситуация еще больше усугубилась после того, как накануне иранцы уничтожил беспилотник США. В пятницу министерство иностранных дел Ирана выразило Вашингтону решительный протест по поводу вторжения американского беспилотника RQ-4 Global Hawk в воздушное пространство страны.

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В Пентагоне назвали эту атаку ничем не спровоцированной. Там опубликовали карту маршрута, которым якобы летел беспилотник. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля. Впрочем, обломки беспилотника Иран извлек уже в своих территориальных водах. Сам Трамп явно не хотел раздувать этот инцидент и даже не исключал сначала, что иранцы сбили беспилотник по ошибке, но позже решил отправить в Тегеран последнее предупреждение.

В экспертной среде полагают, что Трамп не хотел бы развязывать войну с Ираном, однако за силовой сценарий выступают в окружении американского лидера. Как рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, Трамп «хочет продемонстрировать, что конфликт существует, но старается его максимально затянуть».

Об этом, в частности, свидетельствует группировка Пентагона в регионе, которая, по оценкам экспертов, остается совершенно недостаточной для начала военной операции.

«Тот же инцидент с подрывом танкеров глава американской администрации называл «очень незначительным». Ясно, что для Трампа начало войны с Ираном до выборов находится под запретом», – считает Дробницкий, добавляя, что удар с использованием находящихся в регионе средств наверняка будет парирован Ираном не только за счет закупленных у России комплексов ПВО, «но и собственной авиации».

В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что при желании американцы могут значительно усилить свою группировку в Персидском заливе.

«Сейчас в регионе присутствуют два американских эсминца вооруженных ракетами «Томагавк», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД. – Ну, подтянут США еще два-три авианосца класса «Нимиц» по 90 самолетов на каждом. У них есть еще не так далеко противолодочный корабль, это еще какое-то количество вертолетов и самолетов. Этого для полномасштабной войны в Персидском заливе недостаточно».

По мнению собеседника, речь может идти об «уколах» – ударах по атомной электростанции в Бушере

и ракетным базам Ирана (сейчас их на территории страны 14). В ответ на эти действия Иран может не только «повозмущаться», но и нанести удары по американским базам в заливе. На таком сценарии, полагает эксперт, будет настаивать «радикальное крыло» в эшелонах иранской власти.

«У Ирана есть целый ряд типов ракет – противокорабельные, баллистические, «Шахаб»-2, 3, 4 и Бог знает что еще. Тогда ситуация станет, мягко говоря, интересной», – предупреждает Багдасаров.

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