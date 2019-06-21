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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Трамп готов сделать Ирану болезненный укол

Сейчас США могут нанести разве что точечные ракетные «уколы»Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication
Specialist 3rd Class Paul Kelly
Дональд Трамп предупредил Тегеран о «неизбежном нападении» в ответ на уничтожение иранцами американского беспилотника. При этом он утверждает, что не хочет войны и готов на переговоры, но, мол, этого не хотят в Тегеране. Очевидно, что США и Иран балансируют на грани войны. Насколько серьезной может оказаться агрессия со стороны США и какие объекты Ирана сейчас наиболее уязвимы? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Это не молодежь – не та, это вы – не те

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...

Персидская ловушка для Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...

17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Трамп готов сделать Ирану болезненный укол

            Сейчас США могут нанести разве что точечные ракетные «уколы»   21 июня 2019, 13:58
            Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication
            Specialist 3rd Class Paul Kelly
            Текст: Иван Абакумов

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            Дональд Трамп предупредил Тегеран о «неизбежном нападении» в ответ на уничтожение иранцами американского беспилотника. При этом он утверждает, что не хочет войны и готов на переговоры, но, мол, этого не хотят в Тегеране. Очевидно, что США и Иран балансируют на грани войны. Насколько серьезной может оказаться агрессия со стороны США и какие объекты Ирана сейчас наиболее уязвимы?

            В пятницу власти Ирана получили через представителей Омана предупреждение от президента США Дональда Трампа о «неминуемом нападении». При этом американский лидер уверяет, что он против войны и хочет обсудить на переговорах с Тегераном «различные проблемы».

            По информации газеты The New York Times, в ночь на пятницу Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник. В частности, утверждалось: американские силы могут атаковать «радиолокационную станцию и ракетные батареи».

            Решение о фактическом начале войны якобы было отменено в последний момент на фоне растущей напряженности, хотя некоторые американские дипломаты и военные ожидали нанесения удара еще в 19.00 в четверг (2.00 мск пятницы).

            По информации Reuters, Трамп дал Ирану «небольшое время» на ответ. Впрочем, иранцы быстро передали через оманских посредников слова о том, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи против любых переговоров.

            В России пристально следят за происходящим и призывают не допускать эскалации напряженности на Ближнем Востоке. По оценке замглавы МИД России Сергея Рябкова, Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны. Он призвал «ответственных деятелей» в Вашингтоне «взвесить последствия» «от опрометчивых шагов».

            Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. Соединенные Штаты обвинили в этом нападении Тегеран, который опровеграет причастность к инциденту. Однако ситуация еще больше усугубилась после того, как накануне иранцы уничтожил беспилотник США. В пятницу министерство иностранных дел Ирана выразило Вашингтону решительный протест по поводу вторжения американского беспилотника RQ-4 Global Hawk в воздушное пространство страны.

            В Пентагоне назвали эту атаку ничем не спровоцированной. Там опубликовали карту маршрута, которым якобы летел беспилотник. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля. Впрочем, обломки беспилотника Иран извлек уже в своих территориальных водах. Сам Трамп явно не хотел раздувать этот инцидент и даже не исключал сначала, что иранцы сбили беспилотник по ошибке, но позже решил отправить в Тегеран последнее предупреждение.

            В экспертной среде полагают, что Трамп не хотел бы развязывать войну с Ираном, однако за силовой сценарий выступают в окружении американского лидера. Как рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, Трамп «хочет продемонстрировать, что конфликт существует, но старается его максимально затянуть».

            Об этом, в частности, свидетельствует группировка Пентагона в регионе, которая, по оценкам экспертов, остается совершенно недостаточной для начала военной операции.

            «Тот же инцидент с подрывом танкеров глава американской администрации называл «очень незначительным». Ясно, что для Трампа начало войны с Ираном до выборов находится под запретом», – считает Дробницкий, добавляя, что удар с использованием находящихся в регионе средств наверняка будет парирован Ираном не только за счет закупленных у России комплексов ПВО, «но и собственной авиации».

            В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что при желании американцы могут значительно усилить свою группировку в Персидском заливе.

            «Сейчас в регионе присутствуют два американских эсминца вооруженных ракетами «Томагавк», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД. – Ну, подтянут США еще два-три авианосца класса «Нимиц» по 90 самолетов на каждом. У них есть еще не так далеко противолодочный корабль, это еще какое-то количество вертолетов и самолетов. Этого для полномасштабной войны в Персидском заливе недостаточно».

            По мнению собеседника, речь может идти об «уколах» – ударах по атомной электростанции в Бушере

            и ракетным базам Ирана (сейчас их на территории страны 14). В ответ на эти действия Иран может не только «повозмущаться», но и нанести удары по американским базам в заливе. На таком сценарии, полагает эксперт, будет настаивать «радикальное крыло» в эшелонах иранской власти.

            «У Ирана есть целый ряд типов ракет – противокорабельные, баллистические, «Шахаб»-2, 3, 4 и Бог знает что еще. Тогда ситуация станет, мягко говоря, интересной», – предупреждает Багдасаров.

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