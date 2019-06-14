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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
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Джонсон сделает Трампа более антироссийским

«Борис Джонсон мой друг», - неоднократно подчеркивал ТрампФото: Kevin Lamarque/Reuters
Определен наиболее вероятный преемник Терезы Мэй: голосование в британском парламенте показало, что следующим премьер-министром Ее Величества должен стать Борис Джонсон. Его победа огорчит многих в Европе, но сильно обрадует Вашингтон. Там до сих пор верят в идею англосаксонского союза, который управляет всем миром.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Брутальный юнисекс Range Rover Velar

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Шутку над Родиной большинство не оценило

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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            Джонсон сделает Трампа более антироссийским

            «Борис Джонсон мой друг», - неоднократно подчеркивал Трамп   14 июня 2019, 11:52
            Фото: Kevin Lamarque/Reuters
            Текст: Игорь Полежаев

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            Определен наиболее вероятный преемник Терезы Мэй: голосование в британском парламенте показало, что следующим премьер-министром Ее Величества должен стать Борис Джонсон. Его победа огорчит многих в Европе, но сильно обрадует Вашингтон. Там до сих пор верят в идею англосаксонского союза, который управляет всем миром.

            «Борис Джонсон мой друг». «Борис отлично справлялся бы с должностью премьер-министра, я думаю, что он был бы великолепен». «Борис хороший парень, очень талантливый человек, прекрасный представитель вашей страны». «Мне он нравится. Он мне всегда нравился». «Я очень уважаю Бориса. Я ему, очевидно, тоже нравлюсь, он про меня хорошие вещи говорит».

            Эти характеристики Борису Джонсону – бывшему главе Форин-офиса и главному претенденту на пост премьер-министра Великобритании – в разное время озвучивал президент США Дональд Трамп. Учитывая обидчивость и самолюбие американского лидера, всегда готового к хамской перепалке в Твиттере, это может показаться странным. Джонсон далеко не всегда говорил про Трампа «хорошие вещи».

            «Я серьезно обеспокоен тем, что он может стать президентом». «Он не в своем уме». «Он невообразимый невежда». «Единственная причина, по которой я не пойду в некоторые районы Нью-Йорка – это риск случайно встретить на улице Дональда Трампа».

            Это уже высказывания Джонсона о Трампе. После сенсационного избрания последнего президентом США, риторика британца заметно изменилась. И все же он не отвесил Трампу и десятой доли тех комплиментов, которые выслушал от него сам.

            Скорее всего, вскоре они будут говорить на равных. По мнению как политологов, так и букмекеров, Джонсон имеет наилучшие шансы на то, чтобы стать преемником Терезы Мэй, а теперь их прогноз подтвержден результатами голосования депутатов-консерваторов в парламенте. В первом туре (а их будет несколько) Джонсон получил 114 голосов из 313 возможных, его ближайший преследователь – нынешний глава МИДа Соединенного Королевства Джереми Хант – всего 43. Никто не ожидал, что отрыв окажется настолько большим.

            Джонсон известен как один из главных агитаторов за выход страны из Евросоюза и сторонник жесткого варианта Брекзита по принципу «никто никому не должен и будь что будет». Похожих взглядов придерживается и министр сельского хозяйства Майкл Гоув, получивший 37 голосов. Проблема в том, что победа сторонника «жесткого Брекзита» еще ничего не решает: ни один взгляд на развод с ЕС не имеет большинства в парламенте в целом – ни жесткая сделка, ни мягкая, ни идея нового референдума, судя по опросам, там не проходят.

            Ничего не решат и новые выборы, на которые консерваторы вряд ли согласятся. Социологи прочат им всего 18% голосов при 26% у новой партии «Брекзит». Еще по 20% должны получить лейбористы и либерал-демократы, 9% – «зеленые». Если исходить из этого, расклады по сделке принципиально не изменятся: каждое большинство оказывается относительным, любой путь ведет в тупик.

            То есть принципиальность Джонсона по главному вопросу британской политической повестки – это не решение проблемы. Тереза Мэй тоже выступала за жесткий Брекзит, но, получив премьерский пост, изменила свое мнение. Из-за категорического несогласия с этим мнением Джонсон и покинул Форин-офис, назвав план Мэй (согласно источникам британских СМИ) «полировкой экскрементов». Теперь он близок к реваншу, но перспективы прощания с ЕС от этого не проясняются. Известен только срок выхода – 31 октября, но никак не сценарий.

            Однако Трамп, несмотря на личные оскорбления, упрямо продолжает симпатизировать именно Джонсону, давая понять, что это связано в том числе с позицией британца по Брекзит. При этом он даже похвастался способностью повлиять на результаты выборов в Британии, что должно было бы вызвать крупный скандал, но почему-то не вызвало.

            Эти двое похожи, и далеко не только прическами.

            Оба по меркам западного мира вопиюще неполиткорректны и любят шутки на грани фола. Оба – консерваторы и гражданские националисты. Обоих ненавидит леволиберальная пресса, обвиняя в расизме, сексизме, гомофобии etc.

            Есть между ними, конечно, и разногласия. Например, по вопросу миграции (из-за призывов Трампа закрыть въезд в США для мусульман, Джонсон и назвал его «сумасшедшим»). Другой пример – отношения с Россией, так как Джонсон остается убежденным сторонником «войны санкций» и «политики сдерживания». Но первое не важно, а второе преодолимо. К сожалению, не в нашу пользу.

            Появление Трампа в Белом доме консервативные круги США небезосновательно считали своей крупной идеологической победой. Но эти же самые круги высказали немало сожалений из-за того, что «особые отношения» США и Великобритании при Трампе заметно охладели – в том числе по идеологическим причинам.

            Собственно, охлаждение было неминуемым. От торгового противостояния патерналиста Трампа и сторонников свободного рынка в Евросоюзе страдает и Британия, которую многие в США хотели бы из этого противостояния вывести – «потому что друг». Союз двух англосаксонских стран и в американских, и в британских элитах по-прежнему остается некой сверхидеей, реализации которой в последние годы мешал Евросоюз.

            Те оценки, которые Джонсон давал ЕС, вызывали неприкрытую радость среди американских консерваторов. А оценки были предельно жесткими: фаворит борьбы за премьерское кресло сравнивал идею объединенного континента с планами Наполеона и Гитлера, подчеркивая, что «преданности идее Европы просто не существует».

            Свято место пусто не бывает, отсюда и мысль, что с таким премьером, как Джонсон, и без помехи со стороны ЕС американо-британский союз оформится если не де-юре, то де-факто. Взгляд на него с двух сторон Атлантики отличается лишь тем, что британцы видят себя равноправным партнером, а американцы британцев – младшим, но подобные разногласия неизбежно останутся в зоне умолчания.

            Экономическая и социальная база для такого союза уже есть: более миллиона британцев работают в США, более миллиона американцев – в Британии, а уровень накопленных прямых инвестиций между странами давно перевалил за триллион долларов, что уникально для современного мира. От Трампа и Джонсона ждут политической и идеологической базы, видя в них тандем наподобие тех, что составили Трумэн и Черчилль или Рейган и Тэтчер.

            Кстати говоря, вплоть до недавнего времени Джонсон был полноправным американским гражданином. Его мать – американка, а родился он в Нью-Йорке. Отказаться от второго паспорта его побудили вопросы налогообложения.

            Станет ли новый англосаксонский союз реальностью, или останется мечтой англосаксонских империалистов – покажет время. Суть в том, что идея такого союза, обращенного против России, Китая, а если понадобится, то и континентальной Европы, жива и поныне.

            На минувший апрель пришелся 75-летней юбилей весьма знаменитой фразы. Выступая в клубе для английских солдат в далеком 1944-м, генерал Джордж Паттон заявил: «США и Британии предначертано судьбой править всем миром». Этого человека считают одним из лучших вояк в американской истории и наиболее эффективным командующим в эпоху Второй мировой. И в то же время – ультраправым маньяком, который не считал за людей ни русских, ни евреев.

            Сейчас взгляды Паттона не в чести, но лишь по части расизма. Мечта об англосаксонском доминировании никуда не делась, пускай нечасто провозглашается открыто. А в том, что это доминирование (точнее, попытка доминировать) будет направлено в том числе против России, не изменилось вообще ничего.

            Разногласия между Трампом и Джонсоном по российскому вопросу в этом смысле не играют серьезной роли. Действующий президент США избирался на свой пост, обещая найти общий язык с Москвой, но вскоре легко отказался от этой идеи под давлением обстоятельств – российский вопрос для него не важен. Отношения с Лондоном – и политические, и экономические – гораздо важнее.

            Поэтому, если новый союз США и Британии не останется всего лишь мечтой консерваторов по обе стороны океана, задавать тон в той части, которая касается отношений с РФ, будет именно Джонсон. Для него это вопрос принципа, вопрос идеологии, вопрос национальной истории.

            «Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида. Мне было очевидно, что Афины и их демократия, открытость, культура и цивилизация являются аналогом США и Запада. Россия мне казалась закрытой, недружелюбной и антидемократичной, как Спарта», – заявил он однажды.

            Что ж. Как известно, в Пелопонесской войне выиграла как раз Спарта, а Афины навсегда утратили статус доминирующего полиса.


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