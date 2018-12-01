Внешнюю политику США будет озвучивать «Мисс Флорида»

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Православных посчитают, дадут номера и это – не страшно

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Верующие к государству и его прихотям относятся со смирением. Праведный Иосиф с беременной Девой Марией преодолели две сотни километров из Назарета в Вифлеем, чтобы языческий император и их посчитал. Стоит взять с них пример. Подробности...

Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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            Жесткие высказывания Морган Ортагус в адрес Дональда Трампа не помешали ей стать новым рупором Госдепа   4 апреля 2019, 16:20
            Фото: Fox News
            Текст: Оксана Борисова,
            Андрей Резчиков

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            Лицо Госдепа омолодилось – 47-летнюю Хизер Науэрт сменила 36-летняя Морган Ортагус. За модельной внешностью скрывается действующий офицер ВМС и аналитик разведки минфина США с опытом работы в Багдаде и переговоров с саудитами. Почему, несмотря на критику Трампа, выбор пал именно на нее? Что общего у Ортагус и ее предшественницы и почему обеим будет так трудно затмить «славу» Джен Псаки?

            Официальным представителем Госдепартамента США стала 36-летняя Морган Ортагус. Как сообщил накануне глава ведомства Майк Помпео, Ортагус, до прихода в Госдеп «работала в сфере финансовых услуг, консалтинга и дипломатии», и привнесет «выдающийся опыт и знания». Также он отметил, что Ортагус – «действующий офицер ВМС США» и работала в американском минфине аналитиком по разведке.

            В последнее время она активно работала на телеканале Fox News. Там же трудилась и 47-летняя Хизер Науэрт, которая с апреля 2017 года была официальным представителем Госдепа. Напомним, об отставке Науэрт было официально объявлено 30 марта. В декабре минувшего года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда США при ООН, однако та сняла свою кандидатуру.

            Что касается Морган Ортагус, то впервые она оказалась на госслужбе еще в 2007 году, когда президентом был Джордж Буш-младший. Несколько месяцев она проработала в посольстве США в Багдаде. Во времена президентства Барака Обамы у нее был опыт работы с Саудовской Аравией, с представителями которой она общалась в 2010 году от лица министерства финансов. За это время она начала хорошо ориентироваться в ближневосточной политике и вопросах противодействия финансированию международного терроризма, отмечает американская пресса.

            Любопытно, что Ортагус ранее выступала с критикой в адрес Трампа. В частности, в 2016 году, когда нынешний хозяин Белого дома участвовал в избирательной гонке, она раскритиковала его за «изоляционистские подходы» к внешней политике. Кроме того, Ортагус осудила пренебрежительное отношение Трампа к умственно отсталым.

            Впрочем, Ортагус уже давно приглашали в Госдеп. Ее считают более опытной, нежели Науэрт. Более того, ей симпатизирует несколько членов семьи Трампа, в том числе старший советник дочери Трампа Иванки, которую Ортагус на прошлой неделе расхвалила за усилия в сфере защиты интересов женщин.

            Позиция официального представителя Госдепа стала заметной благодаря Дженнифер Псаки, которая прославилась нелепыми заявлениями. Так, отвечая на неудобные вопросы, она часто говорила фразы «Мы проверим эту информацию» или «Информация поступила к нам из открытых источников», путала Ирак с Ираном, газ с нефтью, а также заявляла, что «не уверена» в гибели в Донбассе журналистов ВГТРК. На пресс-конференции, посвященной референдумам в ДНР и ЛНР, Джен Псаки заявила о «карусельных механизмах» на голосовании. Но представительница Госдепа не смогла ответить на уточняющий вопрос Мэтью Ли из Associated Press  – что это, собственно, за «карусели».

            Хизер Науэрт не столь запомнилась ляпами, хотя она порой не отставала от легендарной предшественницы – так, например она уверенно заявила, что Минские переговоры проходят в Литве. Она, скорее, запомнилась несколькими образными заявлениями: например, увлекшись обвинениями Москвы во вмешательстве в американские выборы, она назвала Россию «чудовищем из морских глубин».

            Причиной назначения Науэрт была, можно сказать, протекция президента Дональда Трампа. До своего перехода на работу в Госдеп, она вела программы Fox & Friends и Fox & Friends First, которые высоко оценил Дональд Трамп. 

            «Трамп известен своими телепредпочтениями.

            Он много времени проводит за просмотром программ на своем любимом канале «Fox News». Во время предвыборный кампании почти не один общенациональный телеканал не симпатизировал в такой мере Трампу, как этот правоконсервативный канал. Он эту поддержку запомнил», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Виктор Олевич.  

            Трамп очень много внимания уделяет медийному сопровождению своих инициатив и действий уже на посту президента, отметил Олевич. «Ряд назначений за последние два года он провел из пула экспертов, сотрудников и ведущих того же канала «Fox News». Несомненно, и работа Ортагус сыграла определенную роль в нынешнем назначении», – указывает эксперт.

            Добавим, что возможно, не последнюю роль сыграла и телегеничная внешность Ортагус, и ее почти модельные параметры – 91-64-91. Недаром в начале 2000-х она участвовала в конкурсах красоты, в том числе заняла 3-е место в конкурсе «Мисс Флорида», благоразумно потратив выигранные 3 тысячи долларов на образование. Возможно, не следует ожидать ляпов в стиле Джен Псаки и Хезер Науэрт от бакалавра политологии Южного колледжа Флориды, получившей степень MBA в Университете Джона Хопкинса.

            «Что касается Хизер Науэрт, то ее, как известно, выдвигали на должность посла США в ООН, но эта идея себя не оправдала, – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. – Поэтому она уже точно не будет номинирована на посла ООН, но поскольку к ней сохраняется хорошее отношение, я думаю, что Науэрт может получить должность внутри администрации, может быть среди советников, но вряд ли публичную должность».                                 

            После Джен Псаки другие подобные ярко-фриковые персонажи уже не воспринимаются как что-то новое, отметил собеседник. «Наоборот становится традицией появление фигур с некой фриковостью, которые способны с одной стороны выступить очень резко, а с другой – иронично, – заметил Межуев. – Такая двойственная ироничность и резкость видимо передается как атрибут должности представителя Госдепа США, да и вообще представителя чего бы то ни было».


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