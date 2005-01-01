Ортагус заменила Науэрт в Госдепе

Морган Ортагус назначена официальным представителем Госдепа США, сообщил глава ведомства Майк Помпео.

Он заявил, что Ортагус, которая «работала в сфере финансовых услуг, консалтинга и дипломатии», привнесет «выдающийся опыт и знания». Также Помпео отметил, что Ортагус – «действующий офицер ВМС США» и работала в американском минфине аналитиком по разведке, передает РИА «Новости».

Напомним, 30 марта Помпео сообщил об отставке официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Ортагус в последнее время работала на телеканале Fox News, откуда в Госдеп пришла и Науэрт.