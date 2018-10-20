Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Взгляд
1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова , журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие имена получат аэропорты России

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина арестовала в Мариуполе крупный российский груз
          Посол США в России рассказал о провисевшем 10 лет в его резиденции «жучке»«Совхоз имени Ленина» подал миллиардный иск к ГрудининуГермания и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕГлава здравоохранения Украины назвала себя пришельцем
          Меркель в Киеве поспорила с Украиной по «Северному потоку – 2»Стало известно о дате первого после аварии старта «Союза» с космонавтамиПодсчитаны средние расходы российской семьи на ЖКХНефтяники снизили оптовые цены на бензин
          Храм во Флоренции перешел из Константинопольского патриархата в РПЦЗВ антиукраинские санкции «зашили» механизм защиты российских компанийЗахарова обвинила Киев в «дискриминационных заявлениях»Симонов: В марте с ценами на бензин снова возникнет «развилка»

          общественное мнение


          В ОП прокомментировали сбор подписей под призывом казнить курского педофила

          «девочки плакали и соглашались»


          Жертва домогательств: Без интима в полиции не продвинуться по карьерной лестнице

          новая версия


          В деле о групповом изнасиловании в Уфе появились новые подробности

          Видео

          оправдание насилия


          Жертву «полицейского изнасилования» делают «шлюхой, которая сама виновата»

          шок будущего


          Какую угрозу могут нести человечеству биочипы

          подробности инцидента


          Выяснилась личность отца-гвардейца изнасилованной полицейскими девушки

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          былая гордость


          Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

          Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в США   1 ноября 2018, 22:45
          Фото: NYPD
          Текст: Олег Москвин,
          Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке?

          В США началось расследование жестокого убийства, которое напомнило о гибели в Стамбуле саудовского журналиста Джамала Хашогджи. Напомнило своей главной деталью – в обоих случаях под подозрением оказываются дипломаты на службе короля Салмана и кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

          Речь идет о смерти двух сестер Фареа – подданных Саудовской Аравии, чья семья, как сообщается, просила политического убежища в США. Трупы 16-летней Талы и 22-летней Ротаны Фареа были найдены 24 октября в районе Нью-Йорка на берегу реки Гудзон. Обе пропали еще в августе этого года. Их тела были связаны и повернуты лицами друг к другу. Сначала следователи предполагали, что девушки спрыгнули с моста Джорджа Вашингтона. Но исследование тел заставило усомниться в этой версии. Обычно при падении с моста человек получает переломы и другие серьезные травмы. При осмотре трупов девушек очевидных признаков травм обнаружено не было. Причина смерти пока не установлена.

          По информации полиции (на которую ссылаются The New York TimesCBS и другие американские медиа), сестры проживали в городе Фэрфакс, штат Вирджиния, примерно в 360 километрах от места, где их нашли. Семья Фареа переехала в США в 2015 году. Об отце семейства Абдусаламе Фареа известно лишь то, что он часто бывает на родине, но род его деятельности не разглашается.

          Представители генконсульства Саудовской Аравии в США официально заявили, что связались с семьей девушек и «оказали поддержку и помощь в это трудное время».

          Но есть важный момент. По утверждению матери погибших девушек Вафы Фареа, за день до обнаружения тел ей позвонили из посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне с требованием к семье покинуть США, потому что ее дочери подали прошение на предоставление политического убежища. После этого заявления параллель с делом Хашогджи – и версией о «дипломатах-убийцах» – стала напрашиваться сама собой. Хотя, отметим, девушки пропали в августе, а звонок с предупреждением из посольства раздался лишь сейчас.

          И подчеркнем: речь идет не более чем о версии. Не в пользу ее говорит то, что, по данным полиции, это было не первое исчезновение девушек, подобное уже происходило в декабре 2017 года. Тогда Тала и Ротана ушли из дома, не предупредив мать, но их быстро нашли и вернули обратно. При этом отметим, что обстоятельства гибели девушек вряд ли говорят в пользу версии самоубийства. Версию ограбления полиция не рассматривает, и о какой-либо связи семьи Фареа с криминальными делами ничего не сообщается. 

          Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, чудовищное преступление – убийство и расчленение трупа журналиста-диссидента прямо в саудовском консульстве – вызвало на редкость мягкую реакцию Соединенных Штатов. Дональд Трамп поверил на слово оправданиям союзников из Эр-Рияда по этому поводу. Вероятное объяснение – сделка, которую, не скрывая, упомянул и сам Трамп: заключенный в прошлом году оружейный контракт с саудитами на 110 млрд долларов. В перспективе Вашингтон и Эр-Рияд могут выйти на сделки ценой в 350 млрд долларов.

          В свете этих событий подзабытыми оказались обвинения, которые нынешний президент США бросал саудитам. Сравнительно недавно, в 2011 году, Трамп, тогда «простой» миллиардер, написал книгу «Время быть крутым: сделаем Америку снова великой», в которой фактически поддержал версию о причастности саудовских властей к теракту 11 сентября 2001 года. «Саудовская Аравия – самый крупный финансист терроризма в мире. Она направляет наши американские деньги на финансирование террористов, стремящихся уничтожить американский народ», – утверждал Трамп.

          Более того, уже вступив в предвыборную гонку, он неоднократно повторял свои обвинения, причем делал это настолько горячо, что вызвал недовольство одного из самых влиятельных инвесторов королевства – принца аль-Валида бин Талала. «Вы позорное пятно не только Республиканской партии, но и всей Америки. Выйдите из президентской гонки, вам никогда не выиграть», – написал принц Трампу в его «Твиттере». Тот в ответ обозвал его высочество «тупым». Трамп поддерживал подачу исков к Саудовской Аравии со стороны родственников жертв терактов 11 сентября. Более того, он настаивал на раскрытии общественности результатов расследования атак на «башни-близнецы», которое проводил Конгресс США.

          Однако после избрания Трамп развернул свою риторику в отношении Саудовской Аравии на 180 градусов. Его первый международный визит был на Ближний Восток. В том числе он посетил Эр-Рияд, где заключил рекордный контракт на поставку американского оружия и полностью подтвердил обвинения своих критиков в том, что он дружит и даже имеет какие-то деловые контакты с упомянутым выше наследным принцем бен Салманом.

          Может ли саудовская разведка или разведка под прикрытием посольства, теоретически, вести себя на территории своих друзей-американцев так же, как и на территории Турции (если версия о причастности Эр-Рияда к гибели Хашогджи в стамбульском консульстве – правда)?

          У Саудовской Аравии на Ближнем Востоке уже сложилась вполне определенная репутация, «мощным сигналом была вооруженная интервенция в Йемене, где ведется война с многочисленными человеческими жертвами и блокадой», – сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy, в прошлом – военный переводчик в Иране, сотрудник корпунктов ТАСС в Дамаске, Каире, Бейруте и Тегеране. «Саудовская Аравия в регионе пытается вести себя в регионе как региональная супердержава – не стесняясь в выборе средств», – подчеркнул собеседник.

          По мнению Крутихина,

          вполне реалистична версия, по которой саудиты могут действовать и в США так, как они предположительно действовали в Стамбуле.

          «Доказательств у меня, естественно, нет. Посмотрим, как пойдет расследование с американской стороны», – добавил эксперт.

          Добавим, что еще до истории с Хашогджи имели место как минимум три громких инцидента, которые связывали с беглецами из Саудовской Аравии. Но с двумя важными отличиями – во-первых, в предыдущих случаях речь шла о членах многочисленного королевского клана, и, во-вторых, версия о причастности Эр-Рияда практически не оспаривается – в том числе и самими саудитами.

          Первый случай – исчезновение принца Турки бен Бандара (эмигрировал во Францию, публиковал видео с критикой королевского двора, пропал в 2015 году). Второго принца, и также критика венценосной родни, Султана бен Турки похищали дважды – в 2003 году из Швейцарии, после чего он провел на родине несколько лет в тюрьме и под домашним арестом, и повторно в 2016 году – причем принцу «хватило хитрости» отправиться в путешествие на самолете, предложенном консульской службой Саудовской Аравии. В результате он прилетел из Штатов не в Каир, как ему было обещано, а в Эр-Рияд.

          Третий из похищенных – Сауд бен Саиф аль-Наср, эмигрировавший в Италию и в 2015 году поддерживавший призывы к свержению короля Салмана, который как раз тогда взошел на престол. «Саудовская разведка спланировала эту операцию», – заявил недавно Би-би-си последний из оставшихся в эмиграции «принцев-диссидентов» Халед бен Фархан.

          Саудиты «имеют финансовые возможности, а имея финансовые возможности, можно осуществить акцию в любом месте, и уж тем более в такой многонациональной стране как США, где очень много диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков. Все диаспоры, которые существуют в мире, там есть, начиная от китайской диаспоры, кончая выходцами из бывшего СССР и РФ. Технически это осуществимо, другое дело, насколько это корреспондируется с военно-политическими интересами саудитов. Им это может быть не выгодно, тем более что скандал, связанный с башнями-близнецами, то затихает, то опять разгорается, как пожар на торфяном болоте», – считает Корольков.

          «Если докажут их причастность, то саудовским властям Вашингтон припомнит все, если это в американских интересах», – заметил эксперт. Вопрос в том, в интересах ли США портить отношения с аравийским партнером. «Учитывая, что США и саудиты традиционно завязаны на распределение ресурсов в современном мире, и учитывая то количество инвестиций, которые саудиты вложили в США и ряд их компаний, в какой-то мере обе стороны зависимы при выработке политических решений», – заметил Корольков.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............