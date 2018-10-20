Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке?

В США началось расследование жестокого убийства, которое напомнило о гибели в Стамбуле саудовского журналиста Джамала Хашогджи. Напомнило своей главной деталью – в обоих случаях под подозрением оказываются дипломаты на службе короля Салмана и кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

Речь идет о смерти двух сестер Фареа – подданных Саудовской Аравии, чья семья, как сообщается, просила политического убежища в США. Трупы 16-летней Талы и 22-летней Ротаны Фареа были найдены 24 октября в районе Нью-Йорка на берегу реки Гудзон. Обе пропали еще в августе этого года. Их тела были связаны и повернуты лицами друг к другу. Сначала следователи предполагали, что девушки спрыгнули с моста Джорджа Вашингтона. Но исследование тел заставило усомниться в этой версии. Обычно при падении с моста человек получает переломы и другие серьезные травмы. При осмотре трупов девушек очевидных признаков травм обнаружено не было. Причина смерти пока не установлена.

По информации полиции (на которую ссылаются The New York Times, CBS и другие американские медиа), сестры проживали в городе Фэрфакс, штат Вирджиния, примерно в 360 километрах от места, где их нашли. Семья Фареа переехала в США в 2015 году. Об отце семейства Абдусаламе Фареа известно лишь то, что он часто бывает на родине, но род его деятельности не разглашается.

Представители генконсульства Саудовской Аравии в США официально заявили, что связались с семьей девушек и «оказали поддержку и помощь в это трудное время».

Но есть важный момент. По утверждению матери погибших девушек Вафы Фареа, за день до обнаружения тел ей позвонили из посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне с требованием к семье покинуть США, потому что ее дочери подали прошение на предоставление политического убежища. После этого заявления параллель с делом Хашогджи – и версией о «дипломатах-убийцах» – стала напрашиваться сама собой. Хотя, отметим, девушки пропали в августе, а звонок с предупреждением из посольства раздался лишь сейчас.

И подчеркнем: речь идет не более чем о версии. Не в пользу ее говорит то, что, по данным полиции, это было не первое исчезновение девушек, подобное уже происходило в декабре 2017 года. Тогда Тала и Ротана ушли из дома, не предупредив мать, но их быстро нашли и вернули обратно. При этом отметим, что обстоятельства гибели девушек вряд ли говорят в пользу версии самоубийства. Версию ограбления полиция не рассматривает, и о какой-либо связи семьи Фареа с криминальными делами ничего не сообщается.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, чудовищное преступление – убийство и расчленение трупа журналиста-диссидента прямо в саудовском консульстве – вызвало на редкость мягкую реакцию Соединенных Штатов. Дональд Трамп поверил на слово оправданиям союзников из Эр-Рияда по этому поводу. Вероятное объяснение – сделка, которую, не скрывая, упомянул и сам Трамп: заключенный в прошлом году оружейный контракт с саудитами на 110 млрд долларов. В перспективе Вашингтон и Эр-Рияд могут выйти на сделки ценой в 350 млрд долларов.

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В свете этих событий подзабытыми оказались обвинения, которые нынешний президент США бросал саудитам. Сравнительно недавно, в 2011 году, Трамп, тогда «простой» миллиардер, написал книгу «Время быть крутым: сделаем Америку снова великой», в которой фактически поддержал версию о причастности саудовских властей к теракту 11 сентября 2001 года. «Саудовская Аравия – самый крупный финансист терроризма в мире. Она направляет наши американские деньги на финансирование террористов, стремящихся уничтожить американский народ», – утверждал Трамп.

Более того, уже вступив в предвыборную гонку, он неоднократно повторял свои обвинения, причем делал это настолько горячо, что вызвал недовольство одного из самых влиятельных инвесторов королевства – принца аль-Валида бин Талала. «Вы позорное пятно не только Республиканской партии, но и всей Америки. Выйдите из президентской гонки, вам никогда не выиграть», – написал принц Трампу в его «Твиттере». Тот в ответ обозвал его высочество «тупым». Трамп поддерживал подачу исков к Саудовской Аравии со стороны родственников жертв терактов 11 сентября. Более того, он настаивал на раскрытии общественности результатов расследования атак на «башни-близнецы», которое проводил Конгресс США.

Однако после избрания Трамп развернул свою риторику в отношении Саудовской Аравии на 180 градусов. Его первый международный визит был на Ближний Восток. В том числе он посетил Эр-Рияд, где заключил рекордный контракт на поставку американского оружия и полностью подтвердил обвинения своих критиков в том, что он дружит и даже имеет какие-то деловые контакты с упомянутым выше наследным принцем бен Салманом.

Может ли саудовская разведка или разведка под прикрытием посольства, теоретически, вести себя на территории своих друзей-американцев так же, как и на территории Турции (если версия о причастности Эр-Рияда к гибели Хашогджи в стамбульском консульстве – правда)?

У Саудовской Аравии на Ближнем Востоке уже сложилась вполне определенная репутация, «мощным сигналом была вооруженная интервенция в Йемене, где ведется война с многочисленными человеческими жертвами и блокадой», – сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy, в прошлом – военный переводчик в Иране, сотрудник корпунктов ТАСС в Дамаске, Каире, Бейруте и Тегеране. «Саудовская Аравия в регионе пытается вести себя в регионе как региональная супердержава – не стесняясь в выборе средств», – подчеркнул собеседник.

По мнению Крутихина,

вполне реалистична версия, по которой саудиты могут действовать и в США так, как они предположительно действовали в Стамбуле.

«Доказательств у меня, естественно, нет. Посмотрим, как пойдет расследование с американской стороны», – добавил эксперт.

Добавим, что еще до истории с Хашогджи имели место как минимум три громких инцидента, которые связывали с беглецами из Саудовской Аравии. Но с двумя важными отличиями – во-первых, в предыдущих случаях речь шла о членах многочисленного королевского клана, и, во-вторых, версия о причастности Эр-Рияда практически не оспаривается – в том числе и самими саудитами.

Первый случай – исчезновение принца Турки бен Бандара (эмигрировал во Францию, публиковал видео с критикой королевского двора, пропал в 2015 году). Второго принца, и также критика венценосной родни, Султана бен Турки похищали дважды – в 2003 году из Швейцарии, после чего он провел на родине несколько лет в тюрьме и под домашним арестом, и повторно в 2016 году – причем принцу «хватило хитрости» отправиться в путешествие на самолете, предложенном консульской службой Саудовской Аравии. В результате он прилетел из Штатов не в Каир, как ему было обещано, а в Эр-Рияд.

Третий из похищенных – Сауд бен Саиф аль-Наср, эмигрировавший в Италию и в 2015 году поддерживавший призывы к свержению короля Салмана, который как раз тогда взошел на престол. «Саудовская разведка спланировала эту операцию», – заявил недавно Би-би-си последний из оставшихся в эмиграции «принцев-диссидентов» Халед бен Фархан.

Саудиты «имеют финансовые возможности, а имея финансовые возможности, можно осуществить акцию в любом месте, и уж тем более в такой многонациональной стране как США, где очень много диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков. Все диаспоры, которые существуют в мире, там есть, начиная от китайской диаспоры, кончая выходцами из бывшего СССР и РФ. Технически это осуществимо, другое дело, насколько это корреспондируется с военно-политическими интересами саудитов. Им это может быть не выгодно, тем более что скандал, связанный с башнями-близнецами, то затихает, то опять разгорается, как пожар на торфяном болоте», – считает Корольков.

«Если докажут их причастность, то саудовским властям Вашингтон припомнит все, если это в американских интересах», – заметил эксперт. Вопрос в том, в интересах ли США портить отношения с аравийским партнером. «Учитывая, что США и саудиты традиционно завязаны на распределение ресурсов в современном мире, и учитывая то количество инвестиций, которые саудиты вложили в США и ряд их компаний, в какой-то мере обе стороны зависимы при выработке политических решений», – заметил Корольков.