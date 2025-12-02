Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.8 комментариев
Значительный недобор осадков в ноябре отметили в Крыму
Засушливая погода преобладала в ноябре в Крыму, осадков в горах выпало всего от 3 до 8% нормы, что стало причиной понижения уровня воды в реках полуострова, сообщили гидрологи регионального гидрометцентра.
По их словам, ноябрь в Крыму был очень теплым, по большинству речных бассейнов недобор осадков составил 76-98%. Это привело к понижению уровней воды на большинстве рек, передает РИА «Новости».
В Крымских горах также отмечен значительный недобор осадков, при этом в горных районах ни разу не образовывался снежный покров.
Ранее Сергей Аксенов сообщил о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму.