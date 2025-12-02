Значительный недобор осадков в ноябре отметили в Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

По их словам, ноябрь в Крыму был очень теплым, по большинству речных бассейнов недобор осадков составил 76-98%. Это привело к понижению уровней воды на большинстве рек, передает РИА «Новости».

В Крымских горах также отмечен значительный недобор осадков, при этом в горных районах ни разу не образовывался снежный покров.

Ранее Сергей Аксенов сообщил о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму.