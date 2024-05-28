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ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки, шесть человек ранено
За прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным ведомства, ВСУ выпустили по территории республики 78 боеприпасов, передает РИА «Новости».
В результате обстрелов ранения получили шесть человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России.
Также повреждены шесть жилых домов и три объекта инфраструктуры.
Больше всего обстрелов пришлось на Горловское направление.