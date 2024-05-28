Также повреждены шесть жилых домов и три объекта инфраструктуры.

В результате обстрелов ранения получили шесть человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России.

ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки, шесть человек ранено

Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

Российская медицина все больше опирается на отечественное Россия переживает стремительный рост отрасли, в которой до последних лет почти полностью доминировали иностранные производители – фармацевтика и медицинская промышленность. Появились сотни новых, разработанных в России лекарств и медицинских изделий, открываются целые медицинские кластеры. Как этого удалось добиться за последние годы? Подробности Перейти в раздел

Прибалты и поляки толкают Европу к ядерной войне Европа продолжает наращивать градус эскалации в отношениях с Москвой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны объединения готовиться к войне с Россией. Между тем все больше государств ЕС склоняются к одобрению применения западного оружия ВСУ для ударов по территории России. Почему европейские политики заводят речь о войне с Россией? Подробности Перейти в раздел

Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ 195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности Перейти в раздел

Франция еще раз доказала лицемерие Запада Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел