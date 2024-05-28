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    28 мая 2024, 01:30 • Общество

    ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки

    ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки, шесть человек ранено

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

    По данным ведомства, ВСУ выпустили по территории республики 78 боеприпасов, передает РИА «Новости».

    В результате обстрелов ранения получили шесть человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России.

    Также повреждены шесть жилых домов и три объекта инфраструктуры.

    Больше всего обстрелов пришлось на Горловское направление.

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