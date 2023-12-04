Какие секреты раскроет трофейная БМП Bradley

Чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на территории Запорожской области, а позже – в Донецкой народной республике под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

БМП Bradley производит американская компания BAE Systems Land & Armaments. Машина предназначена для разведки и перевозки отряда пехоты, его защиты от огня стрелкового оружия, а также подавления и устранения угроз от пехоты противника. M2 вмещает экипаж из трех человек: командира, наводчика и водителя, а также может перевозить семь полностью экипированных солдат.

Броня защищает Bradley от 30-мм подкалиберных снарядов и РПГ или аналогичных противотанковых средств. Вооружение Bradley типичное для такого вида боевых машин. А интерес могут представлять безопасный для глаз лазерный дальномер (ELRF), тактическая навигационная система (TACNAV), включающая легкий GPS-приемник (PLGR) и цифровые компасные системы (DCS), а также информационная система боевого командования Force XXI Battle Command Brigade and Below (FBCB2).

«Bradley позволит нам лучше ознакомиться с технологическим уровнем США, понять сильные и слабые стороны этой конкретной машины и оценить ее боеспособность. Хорошо, что мы увезли ее в тыл. Теперь изучим. Но это совершенно не новая машина, ей больше 20 лет. Это не передовой рубеж американской технологической мысли», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Что касается ее якобы хорошей управляемости и выживаемости экипажа, хочу сказать: пока мы ничего этого не видели. А видели, что она горит так же, как и вся остальная западная техника в зоне СВО. Так что вряд ли наши конструкторы будут что-то перенимать у Bradley – глупо что-то брать у машины, которая выпускается больше 20 лет», – подчеркнул собеседник.

«Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

«Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

«Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

«Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.