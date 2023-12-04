Франция готовится к войне за счет соседей России

Tекст: Валерия Вербинина

Аппетит, как утверждает французская пословица, приходит во время еды. Поставив Украине самое разнообразное оружие — от устаревших колесных танков до вполне современных самоходных артиллерийских установок «Цезарь» — французские власти вошли во вкус и всерьез принялись начинять вооружением Армению. Причем они даже не скрывают, что в их дальнейшие планы входят поставки оружия другим бывшим республикам СССР. Главное, чтобы последние имели трения с Россией.

Своей политикой Франция преследует сразу несколько целей. Во-первых, это возможность освободить склады от устаревшего оружия и даже что-то за него получить. Во-вторых, производство новых вооружений означает подъем военно-промышленного комплекса и рост этой части экономики. В-третьих, решаются уже чисто геополитические задачи, первостепенной из которых в настоящий момент признано противостояние с Россией и максимальное ее ослабление.

Причем, судя по всему, в том, что касается Армении, Франция питает далеко идущие планы — хотя официально причиной французского внимания называются трения Армении с Азербайджаном и необходимость защитить более слабое государство от более сильного и агрессивного соседа.

«Не следует повторять ошибки, которые мы сделали в случае с Украиной, — заявила французский сенатор Элен Конуэй-Муре, представляя программу, обтекаемо названную «Оснащение вооруженных сил». — Мы слишком поздно поставили оружие, которое было нужно тотчас же, и вдобавок практически исчерпали резервы, которые нужны нашей собственной армии».

В октябре министр иностранных дел Франции Катрин Колонна уже пообещала предоставить Армении военную помощь, которая среди прочего включала поставки радаров GM-200, ракет класса земля-воздух «Мистраль 3» и обучение армянских военных. Также стало известно, что 24 бронемашины «Бастион», которые Франция собиралась отправить на Украину, были перенаправлены в Армению, и за ними должны последовать еще 26.

«Бастионы» официально именуются легкими бронемашинами, и украинцы невысоко оценили их боевые качества, сочтя, что те недостаточно хорошо защищают от ударов артиллерии. Впрочем, это не помешало французским властям организовать поставки в Армению, раз уж украинцы не оценили своего счастья.

Однако мадам Конуэй-Муре и ее коллега Юг Сори считают, что останавливаться на этом не стоит и что армянским военным необходимо дать куда более сильное оружие.

«Французские власти пообещали предоставить Армении оружие, необходимое для защиты. Однако, как показал конфликт на Украине, различие, проводимое между оборонительным и наступательным оружием, в реальности не имеет особого смысла… Поэтому нужно как можно быстрее удовлетворить требования армянских властей, в особенности в области артиллерии».

В частности, сенаторы советуют «в сжатые сроки» изучить вопрос поставок Армении САУ «Цезарь», «учитывая, как хорошо они зарекомендовали себя на поле боя, а также приняв во внимание, что группа «Некстер» (которая производит САУ) расширила производство… Ранее они изготавливали по 2 гаубицы в месяц, теперь по 6 и, возможно, смогут изготавливать по 8 штук в месяц».

При этом сенаторов даже не беспокоит, что вообще-то Армения уже заключила контракт на поставку аналогичных 155-мм самоходных гаубиц MArG у индийского производителя Bharat Forge Kalyani Group. Возможно, французы считают, что артиллерии много не бывает — или армянские власти дали некие гарантии, что готовы приобрести САУ «Цезарь», и теперь дело лишь за решением французской стороны.

Однако Армения является лишь одним из элементов в плане упрочения французского влияния в регионе. Вполне откровенно говорится, что Франция должна всерьез обратить свое внимание «на бывшие советские республики, которые решили отдалиться от России и перестроить свои армии по стандартам, которые совместимы со стандартами НАТО». Именно такова, как считают французские сенаторы, ситуация с Молдавией и Грузией.

Непосредственное изучение самой программы «Оснащение вооруженных сил» позволяет также заметить некоторые моменты, на которых французские журналисты решили не заострять внимание публики, чтобы не тревожить ее раньше времени.

К примеру, одной из целей программы является «подготовка к возможной войне высокой интенсивности в Европе», а для французской армии предусмотрены поставки обновленных «Миражей 2000D», «Рафалей», бронемашин «Грифон» и «Сервал» и обновленных танков «Леклерк». Никаких «Бастионов», как видим, тут нет и в помине — так что рачительные французы по привычке сбывают устаревшее вооружение, прекрасно зная, что для современных военных действий оно уже не подходит.

Главной целью на 2024 год назван «ускоренный переход к военной экономике», под которой понимается среди прочего самодостаточность производства вооружений и наличие запасов на складах. С запасами, кстати, все весьма непросто. Фактически, например, Франция может поставить 20 тысяч 155-мм снарядов за весь 2024 год, тогда как украинская армия тратит весь этот объем за 4 дня боев.





Отдельной целью программы названа поддержка Украины, которая — как это открыто признается — проиграет, если Европа, включая Францию, перестанет оказывать ей помощь, в первую очередь военную. «Будем откровенны, — заметил сенатор Седрик Перрен, — если мы не предоставим Украине вооружения, которые ей необходимы для того, чтобы защищаться, она потерпит поражение».

Меж тем уже в конце ноября появились сообщения о том, что украинской армии критически не хватает артиллерийских снарядов, которые обещали союзники. Их нет просто потому, что запасы на складах исчерпаны, а модель современной армии НАТО предполагала совсем другой тип военных действий. Как следствие, никакие сохранившиеся заводы не могут производить снаряды в требуемых объемах. И это уже стало большой проблемой, хотя на Западе не скрывают, что в крайнем случае попытаются закупить снаряды для Украины где-нибудь еще.

Впрочем, это вряд ли помешает Франции и другим западным странам попытаться вооружить Армению, Молдавию, Грузию и затем использовать их так или иначе как оружие против России. И, конечно, под шумок списать неликвидное вооружение, залежавшееся на складах. Судя по всему, его там еще достаточно. На бывшие республики СССР точно хватит.