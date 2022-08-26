«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Взгляд
26 августа, пятница  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
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США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Украинское образование – это стратегия подготовки пушечного мяса против России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может. Подробности...

Реальную политику заменили пиар-кампании

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

За свой фрейм нужно бороться

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Почему Украина не состоялась как государство

Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

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  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
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    «СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

    Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно
    		   26 августа 2022, 16:30
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Андрей Союстов

    «Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

    ВЗГЛЯД: Владислав Владиславович, как вы оцениваете военные результаты в рамках СВО?

    Владислав Шурыгин (фото:Дайте сказать!/YouTube)

    Владислав Шурыгин (фото:Дайте сказать!/YouTube)

    Владислав Шурыгин: Наша армия обрела бесценный опыт крупномасштабных боевых действий на обширном ТВД с применением практически всех современных систем вооружения, за исключением, разве что, оружия массового поражения.

    За шесть месяцев удалось перемолоть в боях значительную часть кадровых, наиболее опытных и боеспособных подразделений ВСУ, знатно проредить офицерский корпус украинской армии, а также уничтожить большое количество украинской военной техники. Как следствие, командованию ВСУ приходится сейчас затыкать дыры на фронте спешно набранными, плохо вооруженными и плохо обученными частями сил территориальной обороны, лишенными вменяемого командования. По сути дела, это просто пушечное мясо.

    ВЗГЛЯД: Какие территории нам удалось освободить?

    В. Ш.: Союзные силы смогли на севере освободить всю территорию ЛНР. На юге удалось освободить Херсонскую область, а также часть Николаевской и Запорожской областей, попутно заняв стратегически важный плацдарм на правом берегу Днепра. Сделали Азовское море нашим внутренним морем. Вклинились в украинский укрепрайон к западу от Донецка.

    ВЗГЛЯД: Привнесла ли СВО что-то новое в военное дело?     

    В. Ш.: Конечно, привнесла. Тут можно упомянуть множество новинок. Например, сохраняющуюся с первых часов СВО тенденцию, в рамках которой союзные силы ведут наступательные действия против противника, значительно превосходящего по численности личного состава наши войска.

    Вообще-то каноничной считается прямо обратная ситуация, когда наступающая сторона в три и более раза превосходит по численности личного состава сторону обороняющуюся. Компенсировать разницу в численности пехоты приходится преимуществом в огневой мощи.

    Еще одна новинка спецоперации – отказ от действий на поле боя крупными массами войск.

    Впрочем, я бы хотел выделить из всех новаций СВО другую – впервые столь наглядно проявившуюся именно на украинском ТВД важнейшую роль беспилотной авиации. Речь идет обо всем спектре видов БПЛА – от разведывательно-ударных аппаратов типа применяемого ВСУ «Байрактара» или нашего «Иноходца» и до барражирующих боеприпасов, а также коптеров коммерческого образца. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что СВО войдет в анналы истории, прежде всего, как «война беспилотников».

    ВЗГЛЯД: Ваш прогноз дальнейшего хода СВО.

    В. Ш.: Сейчас СВО – это крупномасштабная военная операция на украинском ТВД, которая ведется по лекалам XX века, но имеет военно-техническое содержание XXI века. Проиграет та сторона, которой не хватит политической воли, социальной стабильности и ресурсов для продолжения боевых действий. Исходя из известной поговорки «пока толстый сохнет, худой сдохнет», полагаю, что проигравшей стороной окажется не Россия, а Украина.

    ВЗГЛЯД: Когда это случится?

    В. Ш.: Если все пойдет так, как это идет сейчас, если не случится каких-то форс-мажоров в виде, например, ввода польских войск на Западную Украину, то я бы предположил, что киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев.

    ВЗГЛЯД: Почему не раньше?

    В. Ш.: Потому что Запад будет продолжать максимально долго поддерживать украинское государство. Москва же, стремясь сохранить в России социальную стабильность, станет продолжать СВО не в полную силу, оберегая наше население и экономику от военных обременений.

    ВЗГЛЯД: Но победа-то в конце концов будет за нами?

    В. Ш.: Безусловно.


     
     
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