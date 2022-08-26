«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

ВЗГЛЯД: Владислав Владиславович, как вы оцениваете военные результаты в рамках СВО?

Владислав Шурыгин (фото:Дайте сказать!/YouTube)

Владислав Шурыгин: Наша армия обрела бесценный опыт крупномасштабных боевых действий на обширном ТВД с применением практически всех современных систем вооружения, за исключением, разве что, оружия массового поражения.

За шесть месяцев удалось перемолоть в боях значительную часть кадровых, наиболее опытных и боеспособных подразделений ВСУ, знатно проредить офицерский корпус украинской армии, а также уничтожить большое количество украинской военной техники. Как следствие, командованию ВСУ приходится сейчас затыкать дыры на фронте спешно набранными, плохо вооруженными и плохо обученными частями сил территориальной обороны, лишенными вменяемого командования. По сути дела, это просто пушечное мясо.

ВЗГЛЯД: Какие территории нам удалось освободить?

В. Ш.: Союзные силы смогли на севере освободить всю территорию ЛНР. На юге удалось освободить Херсонскую область, а также часть Николаевской и Запорожской областей, попутно заняв стратегически важный плацдарм на правом берегу Днепра. Сделали Азовское море нашим внутренним морем. Вклинились в украинский укрепрайон к западу от Донецка.

ВЗГЛЯД: Привнесла ли СВО что-то новое в военное дело?

В. Ш.: Конечно, привнесла. Тут можно упомянуть множество новинок. Например, сохраняющуюся с первых часов СВО тенденцию, в рамках которой союзные силы ведут наступательные действия против противника, значительно превосходящего по численности личного состава наши войска.

Вообще-то каноничной считается прямо обратная ситуация, когда наступающая сторона в три и более раза превосходит по численности личного состава сторону обороняющуюся. Компенсировать разницу в численности пехоты приходится преимуществом в огневой мощи.

Еще одна новинка спецоперации – отказ от действий на поле боя крупными массами войск.

Впрочем, я бы хотел выделить из всех новаций СВО другую – впервые столь наглядно проявившуюся именно на украинском ТВД важнейшую роль беспилотной авиации. Речь идет обо всем спектре видов БПЛА – от разведывательно-ударных аппаратов типа применяемого ВСУ «Байрактара» или нашего «Иноходца» и до барражирующих боеприпасов, а также коптеров коммерческого образца. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что СВО войдет в анналы истории, прежде всего, как «война беспилотников».

ВЗГЛЯД: Ваш прогноз дальнейшего хода СВО.

В. Ш.: Сейчас СВО – это крупномасштабная военная операция на украинском ТВД, которая ведется по лекалам XX века, но имеет военно-техническое содержание XXI века. Проиграет та сторона, которой не хватит политической воли, социальной стабильности и ресурсов для продолжения боевых действий. Исходя из известной поговорки «пока толстый сохнет, худой сдохнет», полагаю, что проигравшей стороной окажется не Россия, а Украина.

ВЗГЛЯД: Когда это случится?

В. Ш.: Если все пойдет так, как это идет сейчас, если не случится каких-то форс-мажоров в виде, например, ввода польских войск на Западную Украину, то я бы предположил, что киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев.

На эту тему

ВЗГЛЯД: Почему не раньше?

В. Ш.: Потому что Запад будет продолжать максимально долго поддерживать украинское государство. Москва же, стремясь сохранить в России социальную стабильность, станет продолжать СВО не в полную силу, оберегая наше население и экономику от военных обременений.

ВЗГЛЯД: Но победа-то в конце концов будет за нами?

В. Ш.: Безусловно.