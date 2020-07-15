Творческую молодежь отправили в антишколы

Первый после пандемии молодежный форум «Таврида» открылся в Крыму. В отличие от прошлых лет, путевку на полуостров получили не только писатели и музыканты, но и волонтеры движения «МыВместе» – добровольцы, с риском для здоровья помогавшие людям в разгар пандемии. Но это не единственные перемены на «Тавриде»: форум скоро станет круглогодичным, а его образовательные программы уже идут в новом формате.

В середине июля в Крыму, в окрестностях Судака стартовал шестой по счету форум молодых деятелей искусства «Таврида». При этом из-за коронавирусной угрозы на форуме действовали строгие меры санитарной безопасности. В частности, каждый, кто попадал на территорию форума, должен был измерить температуру, но и пройти экспресс-тест на COVID.

Но, как отмечают гости «Тавриды», соблюдение этих правил не нарушило традиционную атмосферу форума. Так, первый же паблик-ток с популярной певицей и блогером Юлианной Карауловой прошел с аншлагом, исполнительница поделилась секретами продвижения в новых медиа.

«Сейчас достаточно заявить о себе в TikTok, чтобы твой трек стал популярным. Прелесть этой соцсети в том, что не нужно быть звездой или суперблогером, чтобы продвинуться. Если у вас уникальный, интересный контент, он рано или поздно выстрелит, найдет свою аудиторию», – заверила певица, тут же вместе с участниками встречи записав совместное видео для TikTok.

«На «Тавриде» мы обычно знакомимся с огромным количеством спикеров. Такие встречи очень ценны. Однажды во время отбора исполнителей на конкурс «Новая волна» нас с сестрой здесь заметил композитор Игорь Крутой. Благодаря этому мы сразу попали в полуфинал конкурса», – рассказала газете ВЗГЛЯД завсегдатай форума Радмира Мантулина.

Примечательно, что сестры Мантулины из Красноярска вновь оказались на форуме благодаря активному участию в добровольческом движении «МыВместе». «В период самоизоляции в рамках программы «Таврида – детям» мы проводили музыкальные онлайн-уроки для детей из разных регионов. А на проекте «Таврида на удаленке» мы устраивали онлайн-концерт», – отметила Софья Мантулина.

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В то же время воронежский активист движения «#МыВместе» Артем Куба рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что с началом пандемии он сам принял для себя решение помогать пожилым людям. «Когда мы приходили в гости к бабушкам и дедушкам, приносили им все необходимое – они не верили, что мы все делаем бесплатно и добровольно. В итоге я решил, что продолжу заниматься этим делом и после пандемии, поскольку одинокие пожилые люди и теперь нуждаются в заботе», – пояснил он.

Куба также отметил, что тоже стремится приобщиться к миру искусства – и в рамках проекта «Таврида помогает» ему удалось в домашних условиях поучаствовать в записи клипа на песню Игоря Матвиенко «Жить». «Песня получилась очень интересная, на разных языках. Мы распространяли ее по социальным сетям в качестве жеста поддержки. Ведь в тот момент люди морально очень уставали от происходящего», – напомнил волонтер.

«Наши сегодняшние участники – это творческие волонтеры»,

– рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель арт-кластера «Таврида», глава Центра развития культурных инициатив Сергей Першин. «Несмотря на угрозу распространения вируса, эти ребята поздравляли ветеранов с Днем Победы, а в День защиты детей проводили мастер-классы в различных социальных учреждениях. Всего нами этому движению удалось охватить около 500 детских домов. В итоге мы получили много позитивной обратной связи», – добавил Першин.

Поступок добровольцев не остался незамеченным. На открытии форума многие активисты получили из рук первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Кириенко также призвал участников форума вместе подумать о том, как проект «МыВместе» может теперь развиваться.

«Каким он должен стать с точки зрения молодых деятелей культуры? Что должно остаться, а что – перейти в офлайн? Какая помощь и поддержка для этого нужна? И Росмолодежь, и все мы вместе для этого готовы выделить гранты и оказать организационную поддержку», – пообещал Кириенко.

Как говорят сами участники форума, не исключено, что «творческие волонтеры» будут продолжать устраивать акции, сочетающие в себе и благотворительность, и искусство – скажем, организовывать бесплатные концерты для детей в приютах.

Еще одной особенностью форума стало появление «Антишколы» – нового формата обучения. Ее отличие от прежних уроков – свободное посещение. «Раньше у участников было четкое расписание, и мы должны были присутствовать на всех мероприятиях, – вспоминает Софья Мантулина. – Сейчас посещать лекции можно по желанию.

Когда не заставляют, то, наоборот, появляется больше желания на них ходить. «Таврида» стала еще комфортнее».

Всего с июля по октябрь пройдет 10 творческих антишкол, в частности запланированы уроки по индустрии моды, современной и классической музыке, новой визуальной культуре, литературе и медиа, а также по региональному туризму. Кроме того, впервые в истории форума участники смогут получить премию молодых деятелей современного искусства.

Расширится и творческое пространство «Тавриды». На территории лагеря уже создан арт-парк из скульптур, расставленных на вершинах здешних холмов, украшенных к тому же огромной надписью «Мир, любовь, искусство». Но по планам, в этом году к ним добавится 14 новых объектов. Те, кто бывал на «Тавриде», знают огромную мужскую статую, сидящую на скалах – это «Человек, смотрящий в море». Теперь рядом с ним появится и женская фигура – девушка Ассоль.

«В будущем арт-парк станет отдельной достопримечательностью Крыма, – надеется Першин. – А пока к концу 2022 года мы планируем закончить первую очередь круглогодичной арт-резиденции рядом со старинным пароходом, пришвартованным у берега «Тавриды». Это позволит проводить форум круглый год, в любой сезон».