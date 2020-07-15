Творческую молодежь отправили в антишколы

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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

США переходят от политического сдерживания Китая к военномуФото: navy.mil
Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...
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              Творческую молодежь отправили в антишколы

              Главные участники «Тавриды» – это творческие волонтеры    15 июля 2020, 20:10
              Фото: пресс-служба Арт-кластера «Таврида»
              Текст: Наталья Макарова,
              Судак

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              Первый после пандемии молодежный форум «Таврида» открылся в Крыму. В отличие от прошлых лет, путевку на полуостров получили не только писатели и музыканты, но и волонтеры движения «МыВместе» – добровольцы, с риском для здоровья помогавшие людям в разгар пандемии. Но это не единственные перемены на «Тавриде»: форум скоро станет круглогодичным, а его образовательные программы уже идут в новом формате.

              В середине июля в Крыму, в окрестностях Судака стартовал шестой по счету форум молодых деятелей искусства «Таврида».  При этом из-за коронавирусной угрозы на форуме действовали строгие меры санитарной безопасности. В частности, каждый, кто попадал на территорию форума, должен был измерить температуру, но и пройти экспресс-тест на COVID.

              Но, как отмечают гости «Тавриды», соблюдение этих правил не нарушило традиционную атмосферу форума. Так, первый же паблик-ток с популярной певицей и блогером Юлианной Карауловой прошел с аншлагом, исполнительница поделилась секретами продвижения в новых медиа. 

              «Сейчас достаточно заявить о себе в TikTok, чтобы твой трек стал популярным. Прелесть этой соцсети в том, что не нужно быть звездой или суперблогером, чтобы продвинуться. Если у вас уникальный, интересный контент, он рано или поздно выстрелит, найдет свою аудиторию», – заверила  певица, тут же вместе с участниками встречи записав совместное видео для TikTok.

              «На «Тавриде» мы обычно знакомимся с огромным количеством спикеров. Такие встречи очень ценны. Однажды во время отбора исполнителей на конкурс «Новая волна» нас с сестрой здесь заметил композитор Игорь Крутой. Благодаря этому мы сразу попали в полуфинал конкурса», – рассказала газете ВЗГЛЯД завсегдатай форума Радмира Мантулина.

              Примечательно, что сестры Мантулины из Красноярска вновь оказались на форуме благодаря активному участию в добровольческом движении «МыВместе». «В период самоизоляции в рамках программы «Таврида – детям» мы проводили музыкальные онлайн-уроки для детей из разных регионов. А на проекте «Таврида на удаленке» мы устраивали онлайн-концерт», – отметила Софья Мантулина.

              В то же время воронежский активист движения «#МыВместе» Артем Куба рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что с началом пандемии он сам принял для себя решение помогать пожилым людям. «Когда мы приходили в гости к бабушкам и дедушкам, приносили им все необходимое – они не верили, что мы все делаем бесплатно и добровольно. В итоге я решил, что продолжу заниматься этим делом и после пандемии, поскольку одинокие пожилые люди и теперь нуждаются в заботе», – пояснил он.

              Куба также отметил, что тоже стремится приобщиться к миру искусства – и в рамках проекта «Таврида помогает» ему удалось в домашних условиях поучаствовать в записи клипа на песню Игоря Матвиенко «Жить». «Песня получилась очень интересная, на разных языках. Мы распространяли ее по социальным сетям в качестве жеста поддержки. Ведь в тот момент люди морально очень уставали от происходящего», – напомнил волонтер.

              «Наши сегодняшние участники – это творческие волонтеры»,

              – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель арт-кластера «Таврида», глава Центра развития культурных инициатив Сергей Першин. «Несмотря на угрозу распространения вируса, эти ребята поздравляли ветеранов с Днем Победы, а в День защиты детей проводили мастер-классы в различных социальных учреждениях. Всего нами этому движению удалось охватить около 500 детских домов. В итоге мы получили много позитивной обратной связи», – добавил Першин.

              Поступок добровольцев не остался незамеченным. На открытии форума многие активисты получили из рук первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Кириенко также призвал участников форума вместе подумать о том, как проект «МыВместе» может теперь развиваться.

              «Каким он должен стать с точки зрения молодых деятелей культуры? Что должно остаться, а что – перейти в офлайн? Какая помощь и поддержка для этого нужна? И Росмолодежь, и все мы вместе для этого готовы выделить гранты и оказать организационную поддержку», – пообещал Кириенко.

              Как говорят сами участники форума, не исключено, что «творческие волонтеры» будут продолжать устраивать акции, сочетающие в себе и благотворительность, и искусство – скажем, организовывать бесплатные концерты для детей в приютах.

              Еще одной особенностью форума стало появление «Антишколы» – нового формата обучения. Ее отличие от прежних уроков – свободное посещение. «Раньше у участников было четкое расписание, и мы должны были присутствовать на всех мероприятиях, – вспоминает Софья Мантулина. – Сейчас посещать лекции можно по желанию.

              Когда не заставляют, то, наоборот, появляется больше желания на них ходить. «Таврида» стала еще комфортнее».

              Всего с июля по октябрь пройдет 10 творческих антишкол, в частности запланированы уроки по индустрии моды, современной и классической музыке, новой визуальной культуре, литературе и медиа, а также по региональному туризму. Кроме того, впервые в истории форума участники смогут получить премию молодых деятелей современного искусства.

              Расширится и творческое пространство «Тавриды». На территории лагеря уже создан арт-парк из скульптур, расставленных на вершинах здешних холмов, украшенных к тому же огромной надписью «Мир, любовь, искусство». Но по планам, в этом году к ним добавится 14 новых объектов. Те, кто бывал на «Тавриде», знают огромную мужскую статую, сидящую на скалах – это «Человек, смотрящий в море». Теперь рядом с ним появится и женская фигура – девушка Ассоль.

              «В будущем арт-парк станет отдельной достопримечательностью Крыма, – надеется Першин. – А пока к концу 2022 года мы планируем закончить первую очередь круглогодичной арт-резиденции рядом со старинным пароходом, пришвартованным у берега «Тавриды». Это позволит проводить форум круглый год, в любой сезон».


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