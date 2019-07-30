Креативную молодежь уберегут от чужих ошибок

Отличие молодежного форума «Таврида» от прошлых лет не только в том, что он теперь проходит в Судаке. В этом году сюда съезжается молодежь, увлеченная современными направлениями в культуре. Уже прошла рэп-смена, сейчас собрались те, кто занимается видео-контентом. А следующая смена будет посвящена жанру Stand-Up Comedy. И на вполне серьезной повестке дня форума обсуждаются не только истории успеха.

«Мир. Любовь. Искусство» – гласит гигантский арт-объект, встречающий участников крымского форума «Таврида 5.0», куда со всей страны приезжают молодые деятели культуры и искусств. Сам форум впервые с 2015 года проходит не на Бакальской косе, а на живописном черноморском берегу судакской бухты Каспель. Такое место выбрано неслучайно: здесь солнце, море, горы и степной ветер действительно создают благоприятную атмосферу для творчества.

По словам организаторов, «Таврида» в этом году расширилась до формата арт-кластера, что подразумевает не только проведение традиционного форума, но и фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ», а также подготовку к капитальному строительству стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида», запуск которой намечен на 2022 год.

«Мы ставим перед собой цель формирования профессиональных сообществ. Люди, которые приезжают к нам – это музыканты, литераторы, продюсеры, народные исполнители, архитекторы, художники, стендап-комики, блогеры, рэперы, артисты, танцоры и режиссеры. Они знакомятся с десятками различных возможностей для реализации своих идей. И здесь они могут найти единомышленников и механизмы государственной поддержки собственных инициатив», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Тавриды», гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

По его словам, всех участников форума можно назвать «визионерами, которые формируют будущее». «Инженеры и айтишники прокладывают путь к этому будущему, но рисуют его визионеры. Государство видит перспективу во взаимоотношениях с творцами новой формации, потому что нам нужны те, кто будет продуцировать новые смыслы для страны и мира», – добавил Першин.

Если говорить об участниках форума – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Многие из них являются студентами или выпускниками творческих ВУЗов, а это значит, что они сами мотивированы на то, чтобы сделать вклад в развитие российской культуры.

«С каждым годом к нам приезжает все более профессиональная аудитория. Но она непростая и, не стану скрывать, у них непростые отношения с системой.

Зачастую из регионов к нам приезжают люди с острой позицией. Но нам удается найти общий язык.

В нашей стране живут разные люди, и наша задача – познакомить их с возможностями самореализации», – отмечает Першин.

В этом году дирекция «Тавриды» впервые решила собрать сообщества, которые уже сформировались сами по себе и которые нельзя не замечать. Например, прошлая смена была посвящена рэпу. «Было ли нам страшно это делать? Да. Я прекрасно понимаю, что на государственном форуме есть определенные рамки. Но это было очень интересно и полезно для всех», – продолжает собеседник.

«Следующая смена у нас тоже опасная – это Stand-Up Comedy. Мы прекрасно понимаем все риски. Ну а на текущей смене мы собрали тех, кто профессионально занимается видео-контентом. Современные медиа и мессенджеры развиваются очень стремительно и охватывают все более широкую аудиторию. Если поговорить с любым школьником – он вам скажет, что TikTok уже затмил Instagram, во «ВКонтакте» сидят мамы и папы, а «Одноклассники» – это уже для дедушек и бабушек. И не замечать тех, кто работает в этой индустрии, просто невозможно», – продолжает Першин.

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Сама «Таврида» тоже развивается быстрыми темпами и охватывает все больше молодых творцов. За последние годы участниками форума стали 12 тысяч человек из всех субъектов страны. В этом году в рамках всех этапов и смен, которые продлятся с 11 мая до 5 октября, должны приехать 6 тысяч ребят.

Интересно и то, что площадка «Тавриды» строится с нуля в прямом смысле: еще в начале весны здесь была лишь голая степь без какого-либо намека на инфраструктуру. А сейчас 600 участников смены видео-контента расположились в 160 уютных домиках, выполненных в стиле скандинавского минимализма. Также на территории созданы штабы и лектории, зоны для активного отдыха и огромный пищевой блок–столовая.

«Мы здесь создаем среду, где образование можно получать в комфортных условиях и общаться с экспертами без барьеров. Именно эти принципы кроссплатформенного образования мы применяем на нашей площадке», – отмечает Першин.

То, что на форуме соблюдается принцип безбарьерности подтверждают и сами эксперты. Например, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал газете ВЗГЛЯД, что для него участие в «Тавриде» ценно возможностью прямого общения с молодыми креативными людьми.

«Во-первых, все мы работаем в среде медиа. И любой контакт с незнакомым человеком – это контакт с твоим зрителем. Для меня это очень ценно. Во-вторых, у меня появляется возможность для диалога с теми, кто в будущем может стать моими коллегами», – говорит Машковцев.

Он также отметил, что в ходе его лекций акцент будет сделан не на истории успехов, «о которых и так все знают», а на ошибках, «о которых многие не любят говорить».

«Зачастую молодые специалисты вырваны из информационного пространства и не знают, что уже сделано, какие механики сработали, а какие нет. В 80% случаев они проходят путь ошибок, который уже кем-то пройден.

Именно об ошибках мы будем говорить с участниками видеосмены, поскольку у нас накоплен не только позитивный опыт, но и гигантский опыт ошибок, которых они могут избежать», – добавил Машковцев.

Рассказали организаторы и о так называемой «технологии мягкого прилипания». Ее суть в том, на «Тавриду» приезжают профессиональные организации, и ребята, обучаясь в их школах, через какое-то время вдруг «прилипают» к ним, начиная работать, например, в проектах «Щепки» (высшее театральное училище им. М.С. Щепкина», «СТС-медиа» и так далее.

Но самое важное – это грантовая поддержка. «В этом году на каждой смене мы готовы раздавать 10 млн грантов на конкурсной основе. Если ты занимаешься кино и получаешь 3 млн рублей – ты можешь снять фильм, можешь сделать свой стартап, и дальше, уже имея имя в индустрии, развиваться. Для этого созданы все возможности», – подчеркивает Першин.

С этим согласны и сами участники форума, которые характеризуют «Тавриду» как социальный лифт в сфере культуры.

«Я приезжаю на «Тавриду» уже четвертый раз, потому что благодаря форуму я нашла дело своей жизни – это клипмейкерство и работа видеооператора. В прошлом году здесь я впервые сняла свой клип, продюсер Елена Кипер мне помогла со сценарием и предложила снять клип для Дмитрия Маликова. Здесь создан прекрасный социальный лифт. Вот почему я сюда приезжаю», – рассказала газете ВЗГЛЯД 22-летняя Альмира Муртазина из Казани.

Еще одним плюсом «Тавриды» она назвала возможность работы с единомышленниками. «Если я нахожусь в Казани и хочу снять клип – я сталкиваюсь с целым набором сложностей, начиная от поиска людей для работы над ним. Здесь все проще.

Если тебе кто-то понравился внешне – ты можешь подойди к человеку, предложить сняться в клипе, и вы начинаете работать. Если я такое предложение сделаю кому-то в казанском автобусе – ну вы сами понимаете, как на меня посмотрят», – отмечает Муртазина.

Для волонтеров работа на «Тавриде» тоже дает массу преимуществ, считает 22-летняя Екатерина Черепанова из Петербурга.

«Тут есть все условия для самореализации. Форум хорош тем, что ты можешь спокойно спросить совет у именитых наставников, которые поделятся своим опытом, и найти людей, с которыми потом можно реализовывать свои идеи», – рассказала Черепанова.

«Кроме того, мы получаем не только заряд энергии и позитива, но и колоссальный опыт сразу в нескольких сферах, включая администрирование крупных мероприятий. И я не знаю, где еще можно получить столько полезных навыков одновременно и за короткий срок»,

– пояснила Черепанова.

В свою очередь Муртазина предполагает, что в будущем «Таврида» станет «самой крутой площадкой для творческой молодежи», потому что «форум дает колоссальные возможности для развития. И то, что государство поддерживает такие проекты – это здорово».

Кроме того, дирекция и участники форума сейчас совместно готовятся к проведению фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ», который пройдет с 23 по 25 августа. Организаторы рассказали, что на «фестивале фестивалей» выступят легенды российского рока Гарик Сукачев, АРИЯ, Вячеслав Бутусов, рэперы GUF, ST, NATAN, а также Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова и участники фестиваля «Джаз Коктебель».

«А отдельным местом притяжения на фестивале станет арт-парк, который начнет проектироваться молодыми архитекторами, дизайнерами и урбанистами. Мы надеемся, что через пару лет он станет настоящей ландшафтно-архитектурной достопримечательностью, потому приезжайте к нам!», – резюмировал Першин.