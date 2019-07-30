Креативную молодежь уберегут от чужих ошибок

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30 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:57  |  vz.ru
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Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
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Российская армия готовится форсировать реки Европы

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Жителей Латвии научат воевать с Россией

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«Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал появление в стране новой «всеобъемлющей системы» защиты. Что представляют собой эти планы и насколько готовы жители Латвии защищать свои дома от «агрессивной России»? Подробности...
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Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

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Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...

Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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Балтийское неединство и нефть раздора

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Литва, Латвия и Эстония готовятся отметить 30-летие «Балтийского пути». Но это единство – показное. Единым фронтом страны Балтии выступают лишь в обороне и политическом противостоянии России. В экономике – «своя рубашка ближе к телу». Подробности...
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Креативную молодежь уберегут от чужих ошибок

              На текущей смене собрались те, кто профессионально занимается видеоконтентом   30 июля 2019, 19:41
              Фото: пресс-служба форума «Таврида»
              Текст: Алексей Нечаев,
              Судак

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              Отличие молодежного форума «Таврида» от прошлых лет не только в том, что он теперь проходит в Судаке. В этом году сюда съезжается молодежь, увлеченная современными направлениями в культуре. Уже прошла рэп-смена, сейчас собрались те, кто занимается видео-контентом. А следующая смена будет посвящена жанру Stand-Up Comedy. И на вполне серьезной повестке дня форума обсуждаются не только истории успеха.

              «Мир. Любовь. Искусство» – гласит гигантский арт-объект, встречающий участников крымского форума «Таврида 5.0», куда со всей страны приезжают молодые деятели культуры и искусств. Сам форум впервые с 2015 года проходит не на Бакальской косе, а на живописном черноморском берегу судакской бухты Каспель. Такое место выбрано неслучайно: здесь солнце, море, горы и степной ветер действительно создают благоприятную атмосферу для творчества.

              По словам организаторов, «Таврида» в этом году расширилась до формата арт-кластера, что подразумевает не только проведение традиционного форума, но и фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ», а также подготовку к капитальному строительству стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида», запуск которой намечен на 2022 год. 

              «Мы ставим перед собой цель формирования профессиональных сообществ. Люди, которые приезжают к нам – это музыканты, литераторы, продюсеры, народные исполнители, архитекторы, художники, стендап-комики, блогеры, рэперы, артисты, танцоры и режиссеры. Они знакомятся с десятками различных возможностей для реализации своих идей. И здесь они могут найти единомышленников и механизмы государственной поддержки собственных инициатив», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Тавриды», гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

              По его словам, всех участников форума можно назвать «визионерами, которые формируют будущее». «Инженеры и айтишники прокладывают путь к этому будущему, но рисуют его визионеры. Государство видит перспективу во взаимоотношениях с творцами новой формации, потому что нам нужны те, кто будет продуцировать новые смыслы для страны и мира», – добавил Першин.

              Если говорить об участниках форума – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Многие из них являются студентами или выпускниками творческих ВУЗов, а это значит, что они сами мотивированы на то, чтобы сделать вклад в развитие российской культуры.

              «С каждым годом к нам приезжает все более профессиональная аудитория. Но она непростая и, не стану скрывать, у них непростые отношения с системой.

              Зачастую из регионов к нам приезжают люди с острой позицией. Но нам удается найти общий язык.

              В нашей стране живут разные люди, и наша задача – познакомить их с возможностями самореализации», – отмечает Першин.

              В этом году дирекция «Тавриды» впервые решила собрать сообщества, которые уже сформировались сами по себе и которые нельзя не замечать. Например, прошлая смена была посвящена рэпу. «Было ли нам страшно это делать? Да. Я прекрасно понимаю, что на государственном форуме есть определенные рамки. Но это было очень интересно и полезно для всех», – продолжает собеседник.

              «Следующая смена у нас тоже опасная – это Stand-Up Comedy. Мы прекрасно понимаем все риски. Ну а на текущей смене мы собрали тех, кто профессионально занимается видео-контентом. Современные медиа и мессенджеры развиваются очень стремительно и охватывают все более широкую аудиторию. Если поговорить с любым школьником – он вам скажет, что TikTok уже затмил Instagram, во «ВКонтакте» сидят мамы и папы, а «Одноклассники» – это уже для дедушек и бабушек. И не замечать тех, кто работает в этой индустрии, просто невозможно», – продолжает Першин.

              Сама «Таврида» тоже развивается быстрыми темпами и охватывает все больше молодых творцов. За последние годы участниками форума стали 12 тысяч человек из всех субъектов страны. В этом году в рамках всех этапов и смен, которые продлятся с 11 мая до 5 октября, должны приехать 6 тысяч ребят.

              Интересно и то, что площадка «Тавриды» строится с нуля в прямом смысле: еще в начале весны здесь была лишь голая степь без какого-либо намека на инфраструктуру. А сейчас 600 участников смены видео-контента расположились в 160 уютных домиках, выполненных в стиле скандинавского минимализма. Также на территории созданы штабы и лектории, зоны для активного отдыха и огромный пищевой блок–столовая. 

              «Мы здесь создаем среду, где образование можно получать в комфортных условиях и общаться с экспертами без барьеров. Именно эти принципы кроссплатформенного образования мы применяем на нашей площадке», – отмечает Першин.

              То, что на форуме соблюдается принцип безбарьерности подтверждают и сами эксперты. Например, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал газете ВЗГЛЯД, что для него участие в «Тавриде» ценно возможностью прямого общения с молодыми креативными людьми. 

              «Во-первых, все мы работаем в среде медиа. И любой контакт с незнакомым человеком – это контакт с твоим зрителем. Для меня это очень ценно. Во-вторых, у меня появляется возможность для диалога с теми, кто в будущем может стать моими коллегами», – говорит Машковцев.

              Он также отметил, что в ходе его лекций акцент будет сделан не на истории успехов, «о которых и так все знают», а на ошибках, «о которых многие не любят говорить».

              «Зачастую молодые специалисты вырваны из информационного пространства и не знают, что уже сделано, какие механики сработали, а какие нет. В 80% случаев они проходят путь ошибок, который уже кем-то пройден.

              Именно об ошибках мы будем говорить с участниками видеосмены, поскольку у нас накоплен не только позитивный опыт, но и гигантский опыт ошибок, которых они могут избежать», – добавил Машковцев.

              Рассказали организаторы и о так называемой «технологии мягкого прилипания». Ее суть в том, на «Тавриду» приезжают профессиональные организации, и ребята, обучаясь в их школах, через какое-то время вдруг «прилипают» к ним, начиная работать, например, в проектах «Щепки» (высшее театральное училище им. М.С. Щепкина», «СТС-медиа» и так далее.

              Но самое важное – это грантовая поддержка. «В этом году на каждой смене мы готовы раздавать 10 млн грантов на конкурсной основе. Если ты занимаешься кино и получаешь 3 млн рублей – ты можешь снять фильм, можешь сделать свой стартап, и дальше, уже имея имя в индустрии, развиваться. Для этого созданы все возможности», – подчеркивает Першин.

              С этим согласны и сами участники форума, которые характеризуют «Тавриду» как социальный лифт в сфере культуры.   

              «Я приезжаю на «Тавриду» уже четвертый раз, потому что благодаря форуму я нашла дело своей жизни – это клипмейкерство и работа видеооператора. В прошлом году здесь я впервые сняла свой клип, продюсер Елена Кипер мне помогла со сценарием и предложила снять клип для Дмитрия Маликова. Здесь создан прекрасный социальный лифт. Вот почему я сюда приезжаю», – рассказала газете ВЗГЛЯД 22-летняя Альмира Муртазина из Казани.

              Еще одним плюсом «Тавриды» она назвала возможность работы с единомышленниками. «Если я нахожусь в Казани и хочу снять клип – я сталкиваюсь с целым набором сложностей, начиная от поиска людей для работы над ним. Здесь все проще.

              Если тебе кто-то понравился внешне – ты можешь подойди к человеку, предложить сняться в клипе, и вы начинаете работать. Если я такое предложение сделаю кому-то в казанском автобусе – ну вы сами понимаете, как на меня посмотрят», – отмечает Муртазина.

              Для волонтеров работа на «Тавриде» тоже дает массу преимуществ, считает 22-летняя Екатерина Черепанова из Петербурга.

              «Тут есть все условия для самореализации. Форум хорош тем, что ты можешь спокойно спросить совет у именитых наставников, которые поделятся своим опытом, и найти людей, с которыми потом можно реализовывать свои идеи», – рассказала Черепанова. 

              «Кроме того, мы получаем не только заряд энергии и позитива, но и колоссальный опыт сразу в нескольких сферах, включая администрирование крупных мероприятий. И я не знаю, где еще можно получить столько полезных навыков одновременно и за короткий срок»,

              – пояснила Черепанова.

              В свою очередь Муртазина предполагает, что в будущем «Таврида» станет «самой крутой площадкой для творческой молодежи», потому что «форум дает колоссальные возможности для развития. И то, что государство поддерживает такие проекты – это здорово». 

              Кроме того, дирекция и участники форума сейчас совместно готовятся к проведению фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ», который пройдет с 23 по 25 августа. Организаторы рассказали, что на «фестивале фестивалей» выступят легенды российского рока Гарик Сукачев, АРИЯ, Вячеслав Бутусов, рэперы GUF, ST, NATAN, а также Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова и участники фестиваля «Джаз Коктебель».

              «А отдельным местом притяжения на фестивале станет арт-парк, который начнет проектироваться молодыми архитекторами, дизайнерами и урбанистами. Мы надеемся, что через пару лет он станет настоящей ландшафтно-архитектурной  достопримечательностью, потому приезжайте к нам!», – резюмировал Першин.


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