Активные россияне получат новые возможности

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6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 23:14  |  vz.ru
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Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвал «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, неясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

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            Активные россияне получат новые возможности

            Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в Подмосковье   6 июля 2019, 23:09
            Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
            Текст: Алексей Нечаев,
            Солнечногорск

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            «Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны.

            В субботу на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» стартовала первая смена под названием «Россия – страна возможностей», которая собрала вместе более тысячи молодых участников из всех регионов страны. Сам форум, уже пятый по счету, на этот раз проходит на территории Мастерской управления «Сенеж», расположенной в подмосковном Солнечногорске.

            Несмотря на переменчивость погоды и даже бурю у берегов Сенежского озера – организаторы и участники мероприятия были в приподнятом настроении, обсуждая друг с другом идеи своих проектов, а также способы их реализации. Собственно, создание новых общественно значимых проектов и является ключевой темой первой смены.

            «Мы предлагаем вам принять участие в обсуждении и проектировании новых или расширении старых проектов, которые будет реализовывать автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», – заявил во вступительном слове первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, приветствуя участников первой смены.  

            Он напомнил, что в настоящее время свою работу продолжают 19 проектов, среди которых конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.  Только за последний конкурсный сезон в проектах приняло участие 1,6 млн человек. Все это, по словам Кириенко, свидетельствует о том, что у россиян появились безграничные возможности для профессиональной самореализации, особенно если сравнивать ситуацию с эпохой 90-х.

            Но останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому Кириенко предложил участникам форума «подумать о том, какие еще потребности и возможности у людей не реализованы» в рамках нынешней линейки проектов. А также о мерах поддержки и постконкурсного сопровождения участников, как это сделано в случае с «Лидерами России», когда победители соревнования получают возможность поработать с наставниками из числа российских топ-управленцев.  

            При этом Кириенко подчеркнул, что в проектах платформы не должно быть возрастных ограничений. Пример тому – история о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв», который «наравне с 18-20-летними ребятами принял участие в конкурсном отборе, прошел все 55 тестов, прошел в полуфинал со своей командой, победил в полуфинале и сейчас ждет участия в финале».

            «Это очень здорово и говорит о том, что никаких ограничений нет. Все ограничения – только в голове:

            ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно, и оно в эту минуту становится для тебя возможно», – продолжил Кириенко, добавив, что главная задача государства заключается в том, чтобы Россия действительно была страной возможностей для всех талантливых людей независимо от их связей и происхождения.

            Также первый замглавы АП анонсировал создание конкурса для молодых педагогов. «Прямо сейчас в АНО идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. Предполагается, что уже осенью он стартует», – сказал Кириенко, отметив, что хорошие педагоги должны быть не только «в Москве и городах миллионниках, но и в поселках и деревнях».

            Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» и руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров подтвердил, что работа над таким проектом действительно идет полным ходом, и организаторы возлагают на него большие надежды. Затем, общаясь с журналистами, Комиссаров признался, что ему очень нравится текущий форум, и он видит, как «горят глаза у ребят».

            «Ребята активные. Много интересных вопросов. Мне было приятно видеть знакомые лица тех, кто участвовал в наших конкурсах. Здесь есть и те, кто попробовал себя в «Лидерах России», но не смог дойти до финала. Ребята подходили ко мне и говорили, что обязательно будут участвовать в следующем году», – рассказал он и выразил уверенность, что среди участников нынешнего форума «мы увидим много ярких победителей».

            Комиссаров также согласился с ранее озвученным мнением Сергея Кириенко о том, что лидерские качества передаются от человека к человеку.

            «Я не сомневаюсь, что учиться лидерству можно только общаясь с другими лидерами, через наставничество, перенимание опыта.

            Это то, что происходит на этом форуме и на проектах платформы «Россия – страна возможностей», – рассказал Комиссаров.

            В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что многие проекты платформы «Россия – страна возможностей» открыты и для ребят из других стран. Например, на участие в «Лидерах России» были поданы заявки из более 60 стран. «К сожалению, никто из иностранных граждан не дошел до победы. Наверное, людям, которые не живут в нашей стране, было труднее. Но я точно знаю, что в следующем году многие хотят продолжить. Думаю, география будет расширяться», – считает Комиссаров.

            Не скрывали своего удовольствия от участия в форуме и молодые активисты.

            Например, Мария Никитина из Петропавловск-Камчатского победила на всероссийской олимпиаде «Я – профессионал», что помогло ей пройти отбор и попасть на «Территорию смыслов». Теперь она займется реализацией проекта своей команды, куда попали ребята совершенно разных возрастов. «Каждый день – это новый шаг. Пройдя все шаги, мы должны выйти на проект», – рассказала Никитина. Она отметила, что ребятам из ее команды предстоит оценивать лидерские и наставнические качества друг друга.

            «Моя цель – это саморазвитие и поиск новых знакомств, приобретение новых знаний, личное знакомство со спикерами», –

            призналась Никитина. Ее приятно удивил высокий уровень организации форума и удобство корпусов, в которых предстоит жить на протяжении всей смены до 11 июля.

            Иван Каширский из Воронежской области приехал в мастерскую управления «Сенеж» как один из лучших участников профильной программы Росмолодежи. Кроме этого он участвовал волонтером на нескольких крупных мероприятиях, в том числе на ЧМ-2018 и XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. По его словам, форум «Территория смыслов» хорош еще и тем, что превратился в площадку для друзей, которые ранее познакомились на других крупных мероприятиях.

            «Мне интересно, как организована работа форума «Территории смыслов» на новой площадке, поскольку он переехал из Владимирской области. Хочу послушать интересных спикеров, посмотреть на то, как проводится форум с организаторской точки зрения. Намерен обменяться опытом с коллегами, уже встретил десятки знакомых из других регионов», – поделился Каширский.

            В свою очередь Карина Лавровская из Смоленска призналась, что больше всего ее интересует возможность выиграть грант в три миллиона рублей. Она приехала со своим проектом «Городская медиашкола» и рассчитывает набрать пять групп по двадцать человек в возрасте от 16 лет. «Цель проекта – дать базу знаний тем ребятам, которые увлекаются журналистикой в различных сферах. Это блогерство, написание статей, видеография», – пояснила Лавровская. Кроме борьбы за грант девушка хотела бы наладить контакты с ребятами из других регионов, «потому что уже сегодня идет обмен опытом и это не передать словами». «Это настоящая база, которая поможет при реализации других проектов», – надеется она.

            Земляк Лавровской Дмитрий Суходольцев признался, что тоже оказался на «Территории смыслов» с целью выиграть заветный грант и на эти средства провести в конце лета на центральной улице Смоленска хобби-фестиваль «От нуля до ста». «Мы будем задействовать 40 площадок для разнообразных хобби. Это будут хобби, начиная с молодежных, например, видеоигр, и заканчивая возрастными, такими как коллекционирование, игра в шахматы, собирание марок», – рассказал Суходольцев.

            Он также рассчитывает обзавестись деловыми контактами. Сейчас молодой человек активно развивает свой бизнес по наружной рекламе и рад, что на форуме есть отдельная площадка для тех, кто интересуется бизнесом.

            Участники форрума расчитывают, что в ближайшие пять дней их ждет насыщенная программа лекций и мастер-классов, после которых они презентуют собственные проекты и будут защищать их перед экспертами платформы «Россия – страна возможностей».


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