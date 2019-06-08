Почему после трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

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8 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Газпром завязал петлю на шее Украины

Газпром по-прежнему готов дать Украине существенную скидку на газ Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Уже более четырех лет украинская власть хвастается тем, что живет якобы без газа из «вражеской» России. Тем более удивительно, что Газпром поднял тему возвращения Украины к прямым закупкам российского топлива. Причем Россия по-прежнему готова продавать газ на 25% дешевле, чем при реверсе из Европы. Зачем это Москве? Подробности...
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США начали опасную игру против российских военных

Американский крейсер и наш БПК сошлись на расстояние в 50 метровФото: U.S. Navy/youtube.com
Россия и США выдвинули противоположные версии инцидента в Восточно-Китайском море, где едва не столкнулись два боевых корабля двух стран. Американские адмиралы обвиняют в «опасных маневрах» наших моряков. Однако из видеозаписи следует, что в инциденте как раз виноват американец. Но зачем американцы демонстративно нарушают правила, да еще и показывают это на весь мир? Подробности...
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Как устроена система воровства государственных средств на Кавказе

Правоохранительные органы Северного Кавказа регулярно проводят операции по борьбе с коррупциейФото: vesti.ru
Очередная серия задержаний чиновников в Дагестане напомнила, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе очень далека от завершения. Преступная группа, занимавшаяся земельными махинациями, поставила под свой контроль активы стоимостью (по скромным оценкам) 20 млрд рублей. Таких коррупционных ниш на Кавказе еще немало. Как устроена эта система и на чем воруют больше всего? Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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            Почему после трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

            У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынке   8 июня 2019, 18:00
            Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
            Текст: Андрей Резчиков

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            Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»?

            В субботу вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о сохранении «рыночного спроса на внутреннем российском рынке и за рубежом» на самолет «Суперджет» (Sukhoi Superjet 100, или SSJ-100) после майской трагедии в Шереметьево. Поэтому «проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет». Сам проект SSJ-100 «не стоит подвергать сомнению». По его словам, «накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое».

            В начале мая авиакомпания «Ямал», второй по величине обладатель парка этих самолетов, отказалась от запланированной покупки десяти SSJ-100. Как отмечал гендиректор компании Василий Крюк, «расходы на поддержание летной годности не позволяют наращивать парк» этих самолетов. В ноябре прошлого года от использования трех Sukhoi Superjet 100 отказалась бельгийская авиакомпания Brussels Airlines. Ранее на такой же шаг пошла ирландская авиакомпания CityJet, которая получила в лизинг семь «Суперджетов», российская Red Wings Airlines и армянская «ArmAvia». В апреле мексиканская Interjet передумала отказываться от «Суперджетов», но попросила отремонтировать в счет долга двигатели на нескольких машинах. При этом поставка дополнительных самолетов, по информации «Коммерсанта», скорее всего, произведена не будет.

            Напомним, в начале мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 32 человека спаслись. Большинство погибших отравились дымом. По предварительным данным, в самолет попала молния, после чего отказала электроника. Ряд экспертов уже пришли к выводу, что пилоты допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, а последующее «козление» (прыжки) самолета привело к поломке стоек шасси. В целом появились два полярных мнения о причинах трагедии: одни винят экипаж, допустивший роковой просчет, другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель.

            С самолетом были проблемы и ранее. В октябре прошлого года Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Якутия» при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сломал стойки шасси. На его борту находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Никто серьезно не пострадал. Росавиация пришла к выводу, что лайнер эксплуатировался с неисправностью.

            На борту совершившего аварийную посадку самолета находились 78 человек. Почти все, кто находился в хвостовой части, погибли
            В среду Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил первый предварительный отчет по трагедии в Шереметьево. Специалисты составили полную реконструкцию полета авиалайнера. Документ опубликуют в ближайшее время, но в нем не указаны причины трагедии. Ранее ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявлял, что катастрофа «произошла из-за грубых приземлений». В ответ «Аэрофлот» упрекнул Кофмана в «попытке манипуляции общественным мнением».

            В субботу Борисов, как передает РИА «Новости», отметил также, что во время катастрофы самолет испытал перегрузки выше нормы.

            «У него очень серьезный запас по прочности по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация,

            ни одна конструкция такого выдержать не может», – сказал вице-премьер.

            Отметим, что о сверхвысоких перегрузках говорилось при предварительных оценках случившегося. Сразу после изучения параметрического самописца сообщалось, что в момент разрушения конструкции перегрузка превысила 5g.

            Однако Борисов указал на отсутствие подтверждений причин катастрофы из-за технических неисправностей самолета. При этом он не считает полезными информационные войны на фоне катастрофы и призвал «дождаться выводов комиссии».  

            «Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету, как к техническому средству, нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», – добавил вице-премьер.

            В экспертной среде заявления Борисова вызвали неоднозначную реакцию. Заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов не согласился с утверждением Борисова по поводу сохранения спроса на самолет, заметив, что чиновнику «следовало бы скромнее излагать свои ответы». Он напомнил, что производители «Суперджета» ранее рассчитывали, что «85% продукции будет покупаться западными авиакомпаниями за валюту и 15% на внутреннем рынке за рубли». Но ситуация развивалась иначе. В частности, Италия, сопроизводитель этого самолета, одной из первых отменила все заказы на «Суперджет».

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            «А потом пошло-поехало... Я спрашивал у иностранных коллег, почему они отказываются от закупок этого самолета. У них ответ тривиальный: «Если сопроизводитель самолета отказывается от ранее размещенных заказов, значит, он знает больше, чем мы. И мы тоже исключили из заказов этот самолет на веки вечные». Сегодня лишь несколько десятков самолетов эксплуатируются за рубежом, а 85% базируются у нас», – сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, спрос на самолет сохраняется из-за того, что его закупают российские авиакомпании с госучастием. «Эти авиакомпании возьмут столько самолетов, сколько им прикажут, как это сделал «Аэрофлот». Я пока не знаю ни одной частной компании, которая собирается приобрести «Суперджет», – рассказал он.

            В то же время Смирнов признался, что не намерен поддерживать общий хор тех, кто «сейчас хает этот самолет». «Суперджет» требует очень больших вливаний. Главный недостаток заключается в том, что не была продумана система постпродажного технического обслуживания Sukhoi Superjet 100 при его взятии в лизинг или приобретении», – подчеркнул он, добавив, что американский производитель Boeing и европейский Airbus гарантируют доставку любых запчастей в любую точку мира в течение суток.

            В кулуарах ПМЭФ вице-премьер заявил, что проблемы с послепродажным обслуживанием самолета были и до катастрофы. Например, еще в декабре 2018 года он «давал поручение ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) повернуться лицом к тематике послепродажного обслуживания на всем жизненном цикле самолета.

            В свою очередь главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров согласился с утверждением Борисова по поводу востребованности «Суперджета». По его словам, на самолеты такого класса спрос «традиционно очень низкий» и в год таких машин продается в мире всего 60-70. «Такой класс самолетов – не самый востребованный продукт. Поэтому спрос в первую очередь удовлетворяется нашими внутренними поставками. И пока ни одна авиакомпания не отказалась от его приобретения. И к тому, что будут отказываться, нет никаких предпосылок», – сказал Гусаров газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт указал на отсутствие факторов, которые указывали бы на существенные изъяны в конструкции SSJ-100. «Подробно разбирая трагедию в Шереметьево и ожидая предварительно отчета МАК, мы пока не нашли хоть какого-то одного серьезного изъяна у этого самолета. Весь ход этого печального события не указывает на то, что изъяны присутствуют. Может быть, мы еще не знаем о них, их не обнаружили. Я не берусь судить об этом», – отметил собеседник.

            Смирнов также указывает на то, что комиссия МАК еще не завершила расследование причин крушения самолета.

            «Промежуточный документ МАК критикуется всеми профессионалами без исключения. Там упущены итоги расследования состояния систем самолета. Там не обозначены итоги расследования аэропортовых служб, не обозначены вопросы, которые упустили госорганы регулирования гражданской авиации. Там все упущено, а комиссия обязана все это проверять. Ошибка доклада в том, что доложили только о причине поломке самолета. Да все профи еще в первый день сказали, в чем причина поломки и почему самолет загорелся! Это было видно по кадрам в интернете... Нам нужна полная характеристика», – возмутился Смирнов.

            Впрочем, Гусаров указал, что если бы хоть что-то указывало на концептуальные недоработки в самолете, то рынок немедленно отреагировал бы. «А реакции рынка нет, потому что изъянов не видно. Скорее всего, вся эта трагедия – целый ряд событий, случившихся в одно время. А вместе они привели к трагедии», – не исключил Гусаров.

            Эксперт добавил, что в ситуации с серией катастроф американских самолетов Boeing 737 MAX было все более очевидно и реакция рынка последовала незамедлительно. Многие страны приостановили полеты этого самолета. «С «Суперджетом» этого не происходит, нет реакции отечественных и европейских сертифицирующих органов. Они тоже не видят каких-то существенных изъянов этого самолета. Соответственно, и рынок этого не видит. Все в ожидании какой-то информации, расшифровки записей бортовых самописцев», – резюмировал Роман Гусаров.

            Смирнов подчеркивает, что новая авиатехника никогда не вводилась в строй без неожиданных отказов. «Ни одного такого случая не было. Но это все сразу дорабатывалось, не скрывалось. Это все сразу обнажалось, над этим работали конструкторы и инженеры. Все это быстро исправляли. Надо не просто тратить деньги, а надо ежедневно дорабатывать самолет, ставить на него новые агрегаты», – убежден Смирнов, добавляя, что в современные самолеты нужно вернуть надежный и традиционный штурвал и отказаться от джойстиков, о чем уже задумались в Boeing.

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