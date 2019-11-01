Украинский министр подтвердил проклятие своей должности

Феерическое по своей наглости и непрофессионализму заявление сделал один из украинских министров. Владислав Криклий ожидает, что Россия должна «выплачивать репарации» на восстановление Донбасса. Было бы наивно расценивать эти слова как наивность – они являются диагнозом всей политике президента Украины Зеленского.

В большинстве стран мира министр транспорта и инфраструктуры занимается развитием транспорта и инфраструктуры. Но только не на Украине. Прошлый министр Омелян запомнился регулярными обещаниями перекрыть железнодорожное сообщение с Россией, обещаниями завоевать «исконную украинскую территорию» Кубань, а также оскорблениями в адрес свежеизбранного Владимира Зеленского.

От нового министра Владислава Криклия ждали действий по восстановлению изрядно обветшавшей за порошенковскую пятилетку инфраструктуры и возрождения авиасообщения с Россией, но получили политические прожекты ничуть не менее абсурдные, чем у Омеляна. Видать, место проклятое.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», – заявил министр в интервью телеканалу «1+1».

Слова Криклия имели бы хоть какой-то вес, если б украинские танки стояли под Москвой. Ну или если бы у Украины как минимум были танки, способные пересечь российскую границу и углубиться хотя бы на несколько километров. Совершенно непонятно, откуда у молодых (Криклию 32 года) украинских политиков эта святая и непоколебимая уверенность, что Украине хоть кто-то что-то вернет и выплатит. И в первую очередь неясен источник этих влажных фантазий в адрес России.

Возможно, ум молодого министра смутил визит на Украину генерального секретаря НАТО Столтенберга, но Североатлантический альянс не собирался, не собирается и никогда не соберется воевать с Россией из-за Украины. Собственно, именно поэтому, несмотря на все обещания и поощрительные похлопывания по плечу, Украина не станет членом НАТО. Никому не нужен риск военного столкновения с ядерной державой из-за непомерных украинских амбиций.

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Претензии очередного инфраструктурного министра к России на самом деле являются куда более серьезным диагнозом политике Владимира Зеленского, чем это может показаться на поверхностный взгляд.

Ранее, напомним, украинский президент огласил план по реинтеграции Донбасса, состоящий из трех пунктов – это прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция. Прекратить огонь пока что не удается, даже несмотря на разведение войск регулярно с обеих сторон появляются сообщения об обстрелах.

О примирении не может быть и речи в ситуации, когда около половины граждан Украины не могут пользоваться родным языком в государственных органах, а страну тащат в НАТО, несмотря на то что более 40% выступают против этого.

С реинтеграцией все еще хуже. Криклий, отметим, помимо бессмысленных претензий к России, заявил, что тратиться на восстановление даже подконтрольной Киеву части Донбасса украинский бюджет не будет – это будет сделано «за счет инвесторов».

Совершенно непонятно, откуда возьмутся инвесторы, готовые вкладывать в неспокойный и заведомо нелояльный к власти Донбасс. И почему их не появилось за все предыдущие годы на остальной территории Украины, где советская инфраструктура уже почти развалилась, при этом новых объектов практически не появляется. Украинские олигархи, включая Порошенко, готовы снимать сливки с доставшихся им советских объектов, но всерьез инвестировать в свою страну никто из них не хочет.

Кроме того, даже если представить, что Киев начнет вкладывать деньги – государственные или частные, не принципиально – в восстановление Донбасса, то сложно представить, какое возмущение поднимется в западных регионах Украины и среди «ветеранов АТО». «Зачем тратить деньги на ватников и совков», «да они убегут в Россию при первой же возможности» и так далее. Это, собственно, еще одна причина, по которой никаких реальных действий в Донбассе Зеленский предпринимать не будет.

Наконец, судя по разноголосице министров, похоже, что у украинского правительства на самом деле нет плана восстановления ни для Донбасса, ни на остальной территории страны. Вот и приходится обходиться громкими заявлениями.

Киеву жизненно необходима постоянная вялотекущая война, чтобы списывать на нее собственную неспособность сделать хоть-то для реального улучшения жизни в стране без примирения с Россией. И личность президента в данном случае совершенно не важна.

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