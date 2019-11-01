В Кремле оценили идею Киева о «репарациях» со стороны России

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания боевых действий в Донбассе якобы должна выплатить Украине «репарации».

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», – передает ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о внутриукраинском конфликте.

Он также заявил, что в настоящее время Россия вместе с другими странами «делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».

На вопрос, возможно ли участие России в восстановлении Донбасса, представитель Кремля заметил: «Это зависит от того, что будет происходить, как будет [происходить] урегулирование и так далее».

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать разрушенную инфраструктуру ДНР и ЛНР, даже если республики вернутся в состав Украины. По словам украинского министра, Россия «должна выплачивать репарации».

Киевский журналист Владимир Скачко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «затаенным желанием» украинских властей является принцип «нам нужна земля, а люди не нужны».

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